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Рождественский календарь

24 рецепта от DW: традиционная немецкая кухня к празднику.

Обычай считать декабрьские дни, оставшиеся до Рождества, и отмечать каждый из них появился очень давно. Ни дня без рецепта - девиз нашего календаря! К Рождеству их наберется ровно 24. Смотрите, читайте, готовьте! Удачи и приятного аппетита! Следует отметить, что в немецкой кухне нет единства: у каждого региона - свои особенности. Мы тоже будем вас знакомить с традициями разных городов и федеральных земель. Если вы хотите узнать какие-то подробности о том или ином блюде немецкой кухни, пишите нам!

ARCHIV - Eine gebratene Gans steht am 30.11.2010 auf einem festlich gedeckten Tisch. Bei Sterneköchen in Rheinland-Pfalz stehen an den Weihnachtsfeiertagen klassische Gerichte auf der Speisekarte. Wild und Gans haben die meisten im Programm, wie eine dpa-Umfrage ergab. Foto: Tobias Hase dpa/lrs (zu lrs Umfrage Sterne-Köche setzen zu Weihnachten auf Klassiker vom 20.12.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Рождественский календарь: 24 декабря - фаршированный гусь 01.12.2018

Настал черед главного рождественского блюда - фаршированного гуся. Способов приготовления множество, а первые рецепты восходят еще к эпохе Средневековья.
Archiv 2014 Apple hot strudel with vanil ice cream (c) Colourbox

Рождественский календарь: 23 декабря – штрудель 01.12.2018

Потрясающий аромат разносится по всей квартире, когда готовится штрудель. Кому-то он напоминает воскресные обеды в детстве, у бабушки, кому-то - рождественский вечер и хлопья снега за окном.
Karpfen auf Möhren-Zwiebel-Gemüse mit Petersilienkartoffeln

Рождественский календарь: 22 декабря - карп 01.12.2018

Еще одна старинная традиция зимнего праздничного меню в Германии - карп. С давних времен его подают в рождественский вечер как в горячем, так и в холодном виде.

Früchtebrot, Kletzenbrot | Verwendung weltweit

Рождественский календарь: 21 декабря - фруктовый хлеб 01.12.2018

По особому рецепту в Германии с давних пор пекут хлеб в преддверии Рождества - с орехами и сухофруктами: празднично, сытно, полезно и приносит удачу.

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Рождественский календарь: 20 декабря - немецкий картофельный салат 01.12.2018

Обычно картофельный салат подают к жареным колбаскам и сосискам. Для тех, кто хочет облегчить себе предпраздничную работу на кухне - альтернативное меню в рождественский вечер.

#45458847 - Vanillekipferl© Printemps/Fotolia.com

Рождественский календарь: 19 декабря - ванильный полумесяц 01.12.2018

Еще один рецепт рождественской выпечки, которой придается форма полумесяца. Печенье буквально тает во рту.
Gingerbread house. Foto: Ismo Pekkarinen +++(c) dpa - Report+++ |

Рождественский календарь: 18 декабря - пряничный домик 01.12.2018

Рождественская пора – время сказок. И самое время вспомнить о кисельных берегах, молочных реках или о пряничном домике. Это одно из самых популярных съедобных украшений.
Rustikal angerichtet ist eine Roulade mit Rotkohl und Thüringer Kartoffelkloß im Wirtshaus Cristoffel in der Erfurter Altstadt. Kennzeichnend für das rustikale Lokal sind seine sehr üppigen Porttionen. Foto: Hans Wiedl | Verwendung weltweit

Рождественский календарь: 17 декабря - кнедли и краснокочанная капуста 01.12.2018

К жаркому или птице в Германии зимой любят подавать кнедли и краснокочанную капусту. Разумеется, и здесь вкусы расходятся в зависимости от региональных традиций.
Mailaender, Zimtstern, Spitzbuben-Gebaeck / Mailänder, Plaetzchen, Plätzchen, Gebaeck, Gebäck, Kekse, Weihnachtsgebaeck | Verwendung weltweit

Рождественский календарь: 16 декабря - печенье "озорники" 01.12.2018

Один из популярнейших видов праздничной выпечки в Германии - песочное печенье. В различных уголках страны у него разные названия: "линцские глаза", "печенье Иоганнеса" или "озорники".
Bowl of chicken soup with noodles and vegetables | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Рождественский календарь: 15 декабря - суп с лапшой 01.12.2018

Тарелка обыкновенного горячего супа способна быстро согреть душу, а порою и сотворить настоящее чудо. Самый подходящий вариант для предпраздничной поры - немецкий суп с лапшой.
heringssalat I © emmi #30613618 - Fotolia.com Essen & Trinken - Fisch: Eine Schale mit Heringssalat

Рождественский календарь: 14 декабря - салат из сельди 01.12.2018

С давних времен в немецкой кухне немаловажное место занимает селедка. Без нее не обходится и такой праздник, как Рождество.
Aufnahme von Bethmännchen, einem traditionellen frankfurter Weihnachtsgebäck aus Mandeln, aufgenommen am 30.11.2016 in Oberursel | Verwendung weltweit

Рождественский календарь: 13 декабря - выпечка бетменхен 01.12.2018

В Германии выпечка играет очень важную роль в подготовке к Рождеству. Среди множества старинных рецептов печенья, кексов и пряников есть и относительно новые. Как этот, например.
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Рождественский календарь: 12 декабря - краснокочанная капуста с орехами 01.12.2018

Краснокочанную капусту немцы любят подавать на гарнир к различным блюдам. Обычно к жареной утке и вместе с популярными в Германии картофельными кнедлями.
Aufgeschnittener Klaben liegt am 24.11.2014 in der Backstube der Konditorei Stecker in Bremen auf einem Brett. Foto: Carmen Jaspersen/dpa | Verwendung weltweit

Рождественский календарь: 11 декабря - бременский праздничный кекс 01.12.2018

Готовясь к Рождеству, в Бремене пекут свой вариант традиционного праздничного кекса. Разумеется, строго придерживаясь старинного рецепта.
Katoffelsalat mit Hühnchenrollen | Verwendung weltweit

Рождественский календарь: 10 декабря - рулет-жаркое 01.12.2018

Жаркое по воскресеньям - одна из кулинарных традиций в Германии. Очень популярно жаркое в виде мясного рулета с начинкой. Например, из капусты и сухофруктов. Как его приготовить?
Brühreis | Verwendung weltweit

Рождественский календарь: 9 декабря - айнтопф 01.12.2018

Это немецкое блюдо бывает овощным, с колбаской, но чаще всего - с бобовыми. Вашему вниманию рецепт наваристого супа с бараниной и фасолью.
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