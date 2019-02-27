Роботы-журналисты: что умеют и зачем нужны

Как сообщает информационное агентство EPD, немецкие издательства все больше применяют искуственный интеллект в своей работе. К такому выводу пришли исследователи из Федерального объединения немецких газетных издательств (BDZV). По их оценке, особенно сильно робото-журналистика будет задействована в освещении спортивных событий, а также в составлении заметок о погоде и биржевых сводок. 74 процента компаний, принявших участие в опросе "Тренды газетного бизнеса - 2019", считают применение искусственного интеллекта "уместным" или "весьма уместным".

В данный момент искусственный интеллект особенно активно используется в сфере рекламы (16 процентов) и в редактировании (19 процентов). В этом году ожидается дальнейший рост применения робото-журналистики. Исследователи предполагают, что до 2022 года доля использования искусственного интеллекта в редактировании вырастет до 64 процентов, а в рекламной отрасли - до 69 процентов.

Люди в журналистике пока все еще нужны

При этом Рольф-Дитер Лафренц (Rolf-Dieter Lafrenz), консультировавший исследователей специалист, считает, что суждение о том, будто роботы смогут заменить журналистов, в корне неверно. Он утверждает, что речь здесь идет лишь о том, что данные будут автоматически обрабатываться или, к примеру, переводиться с языка на язык. Искусственный интеллект пока требует контроля со стороны специалистов-людей.

Согласно исследованию, искусственный интеллект все чаще используется в работе с аудиторией: речь идет об алгоритмах, которые способны анализировать поведение потребителя (в данном случае - читателя). При выявлении недовольства можно задействовать систему целевых поощерений и бонусов, что, возможно, в итоге приведет к тому, что подписчик не откажется от издания. Аналогичные алгоритмы могут просчитать, для какого конкретно потребителя, когда и какая именно реклама будет эффективнее.

Общие тенденции в издательской отрасли

В целом, исходя из выводов исследования, из года в год все популярнее будут электронные версии печатных изданий. Бумажные будут использоваться все меньше. Также будет наблюдаться рост специализированных предложений для клиентов. При этом цены на адаптированный продукт могут быть разными. "Цена за тот или иной продукт не может быть неизменной в долгосрочной перспективе, - уверен Лафренц. - Например, постоянные читатели обычно спокойно относятся к повышению цен на свои подписки, а вот для новых клиентов цена может стать проблемой". 79 процентов издателей заявили в опросе, что они уже используют или планируют использовать дифференцирование предложений и цен.

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