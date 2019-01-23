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Ричард Макларен

Ричард Макларен - канадский юрист, многолетний член Международного спортивного арбитражного суда (CAS).

Макларен возглавил комиссию Всемирного антидопингового агентства WADA по расследованию массового применения допинга российскими спортсменами.

Richard McLaren, who was appointed by the World Anti-Doping Agency (WADA) to head an independent investigative team, presents his report in Toronto, Ontario, Canada July 18, 2016. REUTERS/Peter Power

Автору доклада о допинге в РФ Макларену вручили миллионный иск 23.01.2019

Ричард Макларен был автором доклада о государственной системе допинга в России. Бывший президент Федерации гребного спорта РФ вручил ему иск о защите чести и достоинства.

09.11.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 9, 2018: Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) Director General Yuri Ganus speaks during a press conference at the media centre of the Rossiya Segodnya news agency. Mikhail Pochuyev/TASS Foto: Mikhail Pochuyev/TASS/dpa |

Глава РУСАДА объяснил, почему записал видеообращение к Путину 29.12.2018

Кто мешает передать экспертам WADA антидопинговые данные российских спортсменов и связано ли это с санкциями, пояснил в интервью DW глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.
Eine Frau hält am 05.12.2017 eine russische Fahne vor den olympischen Ringen am Hauptquartierdes Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Lausanne (Schweiz). Das IOC wollte im Laufe des Tages über Strafen bis hin zu einem Ausschluss der Sport-Großmacht Russland von den Olympischen Winterspielen im Februar in Südkorea beraten. Möglich ist auch ein Verbot russischer Symbole wie der Fahne und der Hymne Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

WADA, МОК, РУСАДА: как Россия попала в бермудский треугольник 28.12.2018

Российский спорт - на грани изоляции. Это признал и глава РУСАДА. По его словам, так продолжаться не может. Финал "допингового сериала" ожидается 15 января. А пока - краткое содержание предыдущих серий.
Tubes of blood – the analysis on the presence of contaminants, disease or doping

Football Leaks: ФИФА отказалась от помощи Макларена перед ЧМ-2018 в России 24.11.2018

Футбольный союз не хотел, чтобы Ричард Макларен проводил расследование накануне чемпионата мира по футболу 2018 года в России, пишет Der Spiegel со ссылкой на документы Football Leaks.
MOSCOW REGION, RUSSIA - MAY 25, 2017: Players of the Russian men's national football team seen during their first training session ahead of the 2017 FIFA Confederations Cup at Khimki Arena Stadium. Sergei Fadeichev/TASS Foto: Sergei Fadeichev/TASS/dpa |

Экс-глава WADA критикует позицию ФИФА по допингу в российском футболе 24.06.2018

Ричард Паунд обвинил ФИФА в отсутствии четкой антидопинговой позиции. Между тем Макларен уверен в подмене допинг-пробы Руслана Камболова, исключенного из состава сборной РФ на ЧМ-2018.
Ermittler der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), Richard McLaren, spricht am 13.03.2017 bei der Eröffnung des WADA-Symposiums in Lausanne, Schweiz. Foto: Valentin Flauraud/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Макларен предупреждает Россию о жестких санкциях 29.11.2017

Накануне решения МОК о допуске России на Зимние олимпийские игры Ричард Макларен выступил с призывом к Москве признать положения его доклада о допинге.
21.02.2014 FILE - In this Feb. 21, 2014, file photo, a man walks past a sign reading doping control, at the Laura biathlon and cross-country ski center, at the 2014 Winter Olympics in Krasnaya Polyana, Russia. (AP Photo/Lee Jin-man, File) |

WADA начинает проверку российской антидопинговой программы 25.09.2017

По итогам аудита антидопинговой программы в РФ WADA вынесет рекомендации относительно возможности реабилитации Российского антидопингового агентства.
Symbolbild zum Doping Skandal im russischen Sport Flagge Russland s mit Schriftzug Doping und Nadel einer Spritze | Verwendung weltweit

WADA прекратило расследование против 95 российских спортсменов 13.09.2017

Как следует из внутреннего доклада WADA, имеющихся доказательств недостаточно, чтобы утверждать, что 95 российских атлетов нарушили антидопинговые правила.
Ermittler der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), Richard McLaren, spricht am 13.03.2017 bei der Eröffnung des WADA-Symposiums in Lausanne, Schweiz. Foto: Valentin Flauraud/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Макларен не снимал обвинения о системе допинга в России 05.09.2017

Ричард Макларен утверждает, что однозначно придерживается результатов своего исследования о системе применения допинга в России и удивлен сообщениям об обратном.
21.02.2014 FILE - In this Feb. 21, 2014, file photo, a man walks past a sign reading doping control, at the Laura biathlon and cross-country ski center, at the 2014 Winter Olympics in Krasnaya Polyana, Russia. (AP Photo/Lee Jin-man, File) |

Макларен рассказал о системе сокрытия допинга в российском футболе 28.06.2017

Канадский юрист уверен в существовании набора "чистых проб", которые использовались российскими футболистами для прохождения допинг-тестов.

21.02.2014 FILE - In this Feb. 21, 2014, file photo, a man walks past a sign reading doping control, at the Laura biathlon and cross-country ski center, at the 2014 Winter Olympics in Krasnaya Polyana, Russia. (AP Photo/Lee Jin-man, File) |

Макларен сетует на медленные перемены в борьбе с допингом 27.04.2017

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен заявил в интервью DW, что расстроен медленной реакцией спортивных федераций на его доклад о применении допинга в России.
Symbolbild zum Doping Skandal im russischen Sport Flagge Russland s mit Schriftzug Doping und Nadel einer Spritze | Verwendung weltweit

МОК высоко оценил вероятность новых санкций против РФ 26.04.2017

Гендиректор МОК выступил на слушаниях в бундестаге ФРГ, посвященных выводам из доклада Макларена о допинге в российском спорте. Комитет ждет "структурных изменений" в российских антидопинговых механизмах.
2014**** - IOC President Thomas Bach of Germany attends a press conbference at the Main Media Center (MPC) at the Sochi 2014 Olympic Games, Sochi, Russia, 23 February 2014. Photo: Christian Charisius/dpa (zu dpa-Meldung: «Tiefer Blick in den Doping-Abgrund - Bach: «Wir sind sehr besorgt» » vom 18.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Глава МОК анонсировал санкции в отношении России в новом году 30.12.2016

Томас Бах заявил, что по результатам доклада Макларена будут перепроверены все допинг-пробы российских спортсменов, выступавших на Олимпиадах в Сочи и в Лондоне.
12.2.2016 *** picture alliance/dpa/S. Savostyanov MOSCOW REGION, RUSSIA. FEBRUARY 12, 2016. Germany's Claudia Pechstein competes in ladies' 5000m at the 2016 ISU World Single Distances Speedskating Championships in Kolomna, Moscow Region. Sergei Savostyanov/TASS picture alliance/dpa/S. Savostyanov

Челябинск лишили финала Кубка мира по конькобежному спорту 22.12.2016

Совет Международного союза конькобежцев принял решение перенести заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска в другой город за пределами России. В ISU прислушались к рекомендациям МОК.
January 16, 2016 Russian Sports Minister Vitaly Mutko speaks to the media during a news conference following a meeting held to hear reports and elect new officials of Russia's Athletics Federation (ARAF) in Moscow, Russia, January 16, 2016. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo (c) Reuters/M. Shemetov

Daily Mail: ФИФА начала расследование в отношении Виталия Мутко 18.12.2016

По информации британского издания, предварительное расследование в отношении президента РФС связано с допинговым скандалом. В ФИФА информацию пока не подтверждают.
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 20: IOC President Thomas Bach talks at a press conference at the Main Press Centre on August 20, 2016 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Ker Robertson/Getty Images) Copyright: Getty Images/K. Robertson

Глава МОК "с ужасом" воспринял вторую часть доклада Макларена 14.12.2016

Томас Бах в интервью FAZ заявил, что "с ужасом и внутренним гневом" воспринял вторую часть доклада Макларена о допинге в РФ. Глава МОК считает, что в документе есть "ответы на многие вопросы".
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