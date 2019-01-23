Ричард Макларен

WADA, МОК, РУСАДА: как Россия попала в бермудский треугольник

Российский спорт - на грани изоляции. Это признал и глава РУСАДА. По его словам, так продолжаться не может. Финал "допингового сериала" ожидается 15 января. А пока - краткое содержание предыдущих серий.