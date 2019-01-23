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Ричард Макларен - канадский юрист, многолетний член Международного спортивного арбитражного суда (CAS).
Макларен возглавил комиссию Всемирного антидопингового агентства WADA по расследованию массового применения допинга российскими спортсменами.
Ричард Макларен был автором доклада о государственной системе допинга в России. Бывший президент Федерации гребного спорта РФ вручил ему иск о защите чести и достоинства.
Кто мешает передать экспертам WADA антидопинговые данные российских спортсменов и связано ли это с санкциями, пояснил в интервью DW глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.
Российский спорт - на грани изоляции. Это признал и глава РУСАДА. По его словам, так продолжаться не может. Финал "допингового сериала" ожидается 15 января. А пока - краткое содержание предыдущих серий.
Футбольный союз не хотел, чтобы Ричард Макларен проводил расследование накануне чемпионата мира по футболу 2018 года в России, пишет Der Spiegel со ссылкой на документы Football Leaks.
Ричард Паунд обвинил ФИФА в отсутствии четкой антидопинговой позиции. Между тем Макларен уверен в подмене допинг-пробы Руслана Камболова, исключенного из состава сборной РФ на ЧМ-2018.
Накануне решения МОК о допуске России на Зимние олимпийские игры Ричард Макларен выступил с призывом к Москве признать положения его доклада о допинге.
По итогам аудита антидопинговой программы в РФ WADA вынесет рекомендации относительно возможности реабилитации Российского антидопингового агентства.
Как следует из внутреннего доклада WADA, имеющихся доказательств недостаточно, чтобы утверждать, что 95 российских атлетов нарушили антидопинговые правила.
Ричард Макларен утверждает, что однозначно придерживается результатов своего исследования о системе применения допинга в России и удивлен сообщениям об обратном.
Канадский юрист уверен в существовании набора "чистых проб", которые использовались российскими футболистами для прохождения допинг-тестов.
Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен заявил в интервью DW, что расстроен медленной реакцией спортивных федераций на его доклад о применении допинга в России.
Гендиректор МОК выступил на слушаниях в бундестаге ФРГ, посвященных выводам из доклада Макларена о допинге в российском спорте. Комитет ждет "структурных изменений" в российских антидопинговых механизмах.
Томас Бах заявил, что по результатам доклада Макларена будут перепроверены все допинг-пробы российских спортсменов, выступавших на Олимпиадах в Сочи и в Лондоне.
Совет Международного союза конькобежцев принял решение перенести заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска в другой город за пределами России. В ISU прислушались к рекомендациям МОК.
По информации британского издания, предварительное расследование в отношении президента РФС связано с допинговым скандалом. В ФИФА информацию пока не подтверждают.
Томас Бах в интервью FAZ заявил, что "с ужасом и внутренним гневом" воспринял вторую часть доклада Макларена о допинге в РФ. Глава МОК считает, что в документе есть "ответы на многие вопросы".
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