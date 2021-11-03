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По предварительным неофициальным подсчетам, бывший полицейский Эрик Адамс получил на выборах мэра Нью-Йорка более 60 процентов голосов. Его основной соперник Кертив Слива уже признал поражение.
МИД Беларуси потребовал от французского посла покинуть страну до 18 октября, передает агентство AFP. Перед отъездом глава диппредставительства Николя де Лакост записал видеообращение к белорусскому народу.
Тысячи беженцев из Мексики и Гаити разбили стихийный лагерь на границе с США. В Соединенных Штатах заговорили о миграционном кризисе. Администрация Байдена не спешит отказываться от трамповской политики.
В Нью-Йорке и пригородах в результате вызванных ураганом "Ида" наводнений погибли 44 человека. В мегаполисе введен режим ЧС. Еще четверо жертв стихии - в соседнем городе Элизабет.
Ураган "Ида" вызвал самые обильные за всю историю проливные дожди в Нью-Йорке. Мэр города Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила лагерь афганских беженцев под Мадридом и заявила, что ЕС поддерживает контакты с движением "Талибан" для эвакуации афганцев из Кабула.
В голландско-немецком фильме "Дыхание моря" режиссер Питер-Рим де Крон запечатлел жизнь Ваттового моря и обитателей его вод и берегов в ритме приливов и отливов.
Патрульный катер ВМС Франции спас 80 мигрантов и беженцев в проливе Па-де-Кале после неудачных попыток добраться до Великобритании на лодках.
Жители Бразилии четвертые выходные подряд протестуют против политики президента Жаира Болсонару в вопросе борьбы с коронавирусом. На улицы Рио-де-Жанейро вышли тысячи демонстрантов.
Премьер Бельгии Александер Де Кроо объявил 20 июля национальным днем траура. Не менее 20 человек пропали без вести, десятки домов разрушены в результате наводнений.
Покушение на журналиста произошло 6 июля вскоре после того, как он покинул телестудию в центре Амстердама. По словам свидетелей, в де Вриса стреляли пять раз, одна из пуль попала в голову.
Известный журналист-расследователь Питер Р. де Врис был тяжело ранен в голову в результате нападения в центре Амстердама. Полиция задержала предполагаемых преступников.
75 лет назад, 6 апреля 1946 года, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери был впервые опубликован на родине автора - во Франции, спустя три года после издания в Нью-Йорке.
Бывшая де-факто премьер Мьянмы подключилась по видеосвязи к судебному слушанию по ее делу. Путчисты обвиняют Сан Су Чжи в нарушении законов об экспорте-импорте и антикоронавирусных ограничений.
По мнению Вашингтона, Куба занимается укрывательством террористов.
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