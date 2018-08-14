 Рим намерен привлечь к ответственности оператора итальянских автострад | Новости из Германии о Европе | DW | 15.08.2018

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Европа

Рим намерен привлечь к ответственности оператора итальянских автострад

Компании Autostrade per l'Italia после обрушения моста в Генуе грозит отзыв лицензии и штраф до 150 млн евро. Ее руководство должно уйти в отставку, заявил министр транспорта Италии.

Спасательные работы на месте обрушения

Власти в Риме намерены привлечь к ответственности за обрушение секции моста в Генуе компанию Autostrade per l'Italia, которая управляет сетью итальянских автострад в рамках концессионных соглашений. "Прежде всего руководство Autostrade per l'Italia должно подать в отставку", - написал министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли на своей странице в Facebook в среду, 15 августа.

Контекст

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При обрушении секции моста погибли не менее 35 человек. 15 и 16 августа объявлены в Генуе днем траура. (14.08.2018)

По словам министра, у компании необходимо отозвать лицензию. Кроме того, ей грозит штраф до 150 млн евро. Оператор автострад "не смог выполнить своих обязательств в рамках договора об обслуживании инфраструктуры", заявил Тонинелли в интервью телеканалу RAI 1.

Между тем число погибших при обрушении секции моста увеличилось до 38 человек, сообщили власти провинции Генуя. Еще 16 человек получили ранения, 12 из них находятся в критическом состоянии. 15 и 16 августа объявлены в Генуе днем траура в знак соболезнования и солидарности всех горожан с родственниками погибших.

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    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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