Решит ли биопластик проблему загрязнения окружающей среды

По мнению Йозефины Штаатс (Josefina Staats), водоросли спасли бы мир. "Водорослям не нужна земля, удобрения, пестициды, и при этом они растут быстро", - говорит предпринимательница из Берлина и мать троих детей. Она хочет производить из водорослей биопластик, то есть экологически чистый продукт. Его преимущество в том, что внешне он будет выглядеть как обычный пластик, но при этом для его производства не нужна нефть, запасы которой вовсе не безграничны.

Предпринимательница уверена в своем успехе. Хотя многие относятся к этой идее скептически. Ведь биопластик, который уже представлен на рынке сегодня, не является экологически более чистым, чем пластик из нефти. Все потому, что для выращивания растений, из которых он производится, нужно место, также при этом используется много удобрений. Из-за этого почвы становятся чрезмерно удобренными и непригодными для сельского хозяйства .

Следует отметить, что сам термин "биопластик" не новый. Эксперты подразделяют биопластик на 2 вида: пластик, произведенный из возобновляемого сырья (кукуруза, сахарный тростник или водоросли), который разлагается органически, и тот, что производится с применением нефти, подвергается химической обработке и не так долговечен, как нормальный пластик.

Пластик из банановых волокон

И это далеко не все виды. В сентябре в Кельне состоялся первый ­Всемирный конгресс, посвященный вопросам утилизации пластика, а также производства его альтернативных форм.

Производство биопластика из водорослей - одно из решений проблем экологии

Среди представителей 165 компаний, а также ученых и исследователей, была Ленка Минарова из Чехии. В своей стране она получила титул "Менеджер года - 2018". Минарова планирует производить биопластик из старого масла для жарки. "Мы не сотрудничаем с производителями пальмового масла, - сказала на конференции Минарова. - Мы не загрязняем почву, в производстве мы используем только мусор".

Биопластик также можно производить из растительных отходов, например, из томатов или бананов. Все эти способы объединяет одна общая идея - вести борьбу против пластика, загрязняющего окружающую среду.

Спрос на нефть растет

Несмотря на это, предостерегает Франциска Крюгер (Franzicska Krüger) из Федерального агентства по окружающей среде (UBA), нельзя злоупотреблять темой биопластика. "Конечно, есть продукты, состоящие из органического пластика, - объясняет она. - Но это не должно привести к тому, что мы после пикника будем оставлять там же упаковки, так как они когда-нибудь все равно сгниют".

Биопластик вызывает немало вопросов в связи с утилизацией. Никто не может точно сказать, что происходит с такого рода отходами. Пока проведено недостаточно исследований в этой области. "Нет никакой гарантии, что биопластик полностью разлагается в природе или в компосте так, как разлагается в лаборатории, где исследователи могут контролировать все факторы", - говорит Крюгер. Там проходит около четырех-шести недель, пока биомасса превращается в компост. Иногда требуется больше времени - все зависит от того, из чего сделан биопластик.

Пластиковые отходы являются одним из основных источников загрязнения окружающей среды

По данным Европейской организации биопластика, в 2017 году в мире было произведено около 2 млн тонн биопластика, а к 2022 году, по предварительным оценкам, эта цифра увеличится до 2,4 млн тонн. Относительно мало, если взглянуть на результаты нового исследования американских ученых университета Калифорнии: согласно их данным, в 1950 году было произведено около 2 млн тонн пластика из сырой нефти, в 2015 году - 380 млн тонн - и производство продолжает расти. Согласно последнему исследованию Международного энергетического агентства (IEA), количество нефти, необходимой для производства пластиковых изделий, поднимется почти до 18 миллионов баррелей в сутки к 2050 году, тогда как в 2017 году было израсходовано 12 млн баррелей.

Маленькие шаги, большая надежда

Для развития технологий производства биопластика необходимо, чтобы нефть дорожала. Как сейчас. "Тем, кому нужен пластик, хорошо бы изучить альтернативы", - говорит Майкл Тилен, консультант по связям с общественностью и издатель журнала Bioplastics.

И когда это время настанет, предприниматель Йозефина Штаатс с ее предложением поставлять биопластик из красных водорослей из Шри-Ланки будет как нельзя кстати. "Технология производства биопластика из водорослей уже существует, но еще не развита", - говорит Йозефина Штаатс. Для ее продвижения нет начального капитала - 1 млн евро. Сейчас предпринимательница вместе с сотрудниками лаборатории, занимающейся исследованием биопластика, ищут деньги совместно.

"Они нам нужны для того, чтобы мы просто начали", - говорит предпринимательница и добавляет: Чтобы использовать шанс жить более экологично с помощью биопластика.

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