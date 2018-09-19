Решение WADA восстановить РУСАДА в правах вызвало критику спорторганизаций

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в четверг, 20 сентября, восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Многие спортивные организации раскритиковали решение исполкома WADA.

В частности, глава Национального антидопингового агентства Германии Андреа Гоцман (Andrea Gotzmann) назвал решение "поражением" и "ошибочным сигналом". По его словам, доверие к WADA "в огромной степени подорвано".

Проблемы с доверием упомянул и президент Федерации легкой атлетики Германии (DLV) Юрген Кессинг (Jürgen Kessing). Восстановление РУСАДА в правах "нанесло серьезный ущерб" борьбе с допингом во всем мире, считает он. Для атлетов, которые выступают за чистый спорт, это решение является "ударом по лицу", заявил Кессинг.

"Предательство чистых спортсменов"

Адвокат информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден назвал действия исполкома агентства "крупнейшим предательством чистых спортсменов в олимпийской истории". По его мнению, США "напрасно тратят деньги" на финансирование WADA, которое "не способно выявить российский допинг на государственном уровне". Единственным способом остановить поток допинга является принятие Конгрессом США соответствующего акта, полагает Уолден. В результате подобного шага Минюст США получит возможность "отправлять ответственных лиц за решетку", считает адвокат Родченкова.

"Важнейшее решение" в истории WADA привело к "разрушительному результату", заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт. По его словам, поступок организации "посылает сигнал всему миру: мы ставим желания группы спортивных функционеров выше прав миллионов чистых спортсменов и мечтаний миллиардов болельщиков".

РУСАДА предостерегли от иллюзий

В свою очередь, Международный олимпийский комитет (МОК) "принял к сведению" решение WADA. Оно следует рекомендации комитета организации по соответствию, говорится в сообщении представителей МОК.

Международный паралимпийский комитет (МПК) "уверен, что нынешняя антидопинговая система в России значительно отличается от коррумпированной системы" прошлого, заявил его президент Эндрю Парсонс. При этом РУСАДА недопустимо "поддаваться ошибочным иллюзиям", подчеркнул он. Любое нарушение выдвинутых WADA условий приведет к немедленному прекращению действия решения.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) намерена проверить решение WADA и выдвинутые им условия в течение ближайших недель, заявил президент IAAF Себастьян Коэ. По его словам, ассоциация изучит прогресс в выполнении РУСАДА иных критериев.

Возможность участия в мировых состязаниях

Россия приветствует решение Всемирного антидопингового агентства, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец. По мнению генерального директора РУСАДА Юрия Гануса, восстановление в правах сделает возможным участие российских атлетов в мировых состязаниях.

В 2015 году WADA признала РУСАДА не соответствующим его кодексу и лишило аккредитации. Решение было принято на фоне многочисленных допинговых скандалов, прогремевших в РФ после Олимпийских игр-2014 в Сочи. В докладе, подготовленном независимой комиссией WADA, сообщалось о выявленной в России системе применения и сокрытия допинга, поддерживаемой на высшем государственном уровне.

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