Решение КС Ингушетии о границе с Чечней: на что оно влияет?

Вернутся ли старые границы между обеими республиками в России, а также можно ли оспорить решение трех местных судей на федеральном уровне? На вопросы DW ответил глава "Агоры" Павел Чиков.
Конституционный суд (КС) Ингушетии во вторник, 30 октября, проверил нашумевший закон об утверждении административной границы между Чечней и Ингушетией и признал его недействительным. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров напротив заявил, что решение КС не может отменить соглашение о границах. DW попросила прокомментировать неоднозначную ситуацию главу правозащитной организации "Агора" Павла Чикова.
DW: Как получилось, что Конституционный суд Ингушетии смог признать закон о новых границах неправомерным?
Павел Чиков: Я, конечно, не знаю в деталях закон республики Ингушетия о КС, которым определяются его полномочия. Но, по аналогии с другими регионами, КС Ингушетии проверяет соответствия законов субъектов РФ и конституции субъекта РФ. Закон о новых границах - как раз такой случай.
Почти наверняка в КС Ингушетии написано, что единственным источником власти является народ. И очевидно, что КС поставил под сомнения полномочия главы республики на подписание каких-либо соглашений, фиксировавших территориальные споры с соседними регионами, отнеся это к компетенции референдума. Насколько я понимаю, именно это было решено - и это не что иное, как полномасштабный конституционный кризис в Ингушетии.
- Как такой суд решает, какие именно соглашения в регионе ставить под сомнения?
- Обычно поводом может стать, например, индивидуальная жалоба человека, который пострадал от применения республиканского закона. Либо же, как получилось в Ингушетии, в КС могут обратиться народная дума или некоторое количество ее депутатов.
- Что по факту означает решение суда? Границы между Ингушетией и Чечней останутся прежними?
- Да. Решение КС является окончательным и вступает в силу незамедлительно. Кроме того, оно также не подлежит обжалованию. Так что по закону с этого момента такого нормативного документа, как соглашение о новых границах между Чечней и Ингушетией, не существует.
- Но сторонники соглашения уже заявили, что в законе задействовано два региона и поэтому нельзя отменить соглашение о границах только решением одного КС одной из республик. Кто же тогда будет решать, кто прав?
- Не исключено, что этот спор может быть передан на разрешение КС РФ, так как есть две спорящих стороны и налицо конфликт между главой республики и народными представителями. Но нельзя утверждать правильность той или иной юридической интерпретации. Просто потому, что споров такой сложности и масштаба никто в России в последнее время не припомнит. Это явный прецедент, на котором может отрабатываться процедура.
Другое дело, насколько это лежит в юридической, а не в политической плоскости.
- Такие конституционные суды в регионах называют "спящими институтами". Почему?
- Конституционные суды в России - это в республиках, а в других субъектах федерации они называются уставными судами. И то они не везде еще есть.
Обычно такие суды не могут ничего оценивать, относящееся к федеральной компетенции. Здесь у них довольно узкий профиль, в рамках которого они могут действовать.
Сам суд - скорее дань моде, примерно как должность регионального уполномоченного по правам человека. Некое копирование федеральных институтов, которое в подавляющем большинстве носит декоративный характер. Очень часто эти региональные суды - попросту пансионаты для престарелых судей или утешительный приз для тех, кто пал жертвой местных разборок между кланами или ведомствами. Просто так взять и отправить таких людей в отставку несолидно, поэтому из уважения человеку находится такое место в конституционном или уставном суде.
"Спящими" такие суды называют потому, что они могут годами - есть такие примеры - вообще ничего не делать. Ни жалобы принимать, ни решения выносить. При этом на них выделяют немало денег из регионального бюджета. То, что в Ингушетии конституционных судей трое, а не пятеро, как раз говорит о том, что республика по деньгам себе не может позволить полный состав судей.
- Получается, этот декоративный и фактически годами простаивающий институт "выстрелил" в пользу народа?
- Да, именно так. Во многих регионах, прежде всего, национальных республиках, есть сильное фрондерство относительно федерального центра. Но, как это было в случае с татарским языком, регионам трудно юридически ставить под сомнения решения из Москвы. Но в вопросе границ между Ингушетией и Чечней формально нет вмешательства федеральной власти, поэтому "спящий институт" был мгновенно реанимирован как сила, оппонирующая Евкурову.
Смотрите также: