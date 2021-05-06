Референдум в Шотландии

18 сентября 2014 года в Шотландии прошел референдум о независимости.

55 процентов шотландцев высказались за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве, 45 процентов проголосовали за отделение, желая увидеть Шотландию независимой после 307 лет пребывания в составе Великобритании.