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Референдум в Шотландии

18 сентября 2014 года в Шотландии прошел референдум о независимости.

55 процентов шотландцев высказались за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве, 45 процентов проголосовали за отделение, желая увидеть Шотландию независимой после 307 лет пребывания в составе Великобритании.

Путин так и не отвел все войска от границ Украины? Зеленский и Блинкен бьют тревогу. DW Новости 06.05.2021

В Украине, США и НАТО считают, что Россия отвела от украинской границы далеко не все стянутые туда военные силы. Конфликт стал темой обсуждения на встрече Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
13.12.2019, Großbritannien, London: Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, gibt vor der 10 Downing Street eine Erklärung ab. Die Konservativen von Premierminister Johnson haben am 12.12.2019 die Parlamentswahl in Großbritannien klar gewonnen. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

FAZ: Последствия "Брекзита" не остановят Джонсона 20.12.2019

Правительство Бориса Джонсона намерено довести вопрос "Брекзита" до конца, не принимая в расчет все последствия этого абсурдного решения, пишет обозреватель немецкой газеты FAZ.

Что означает победа партии Бориса Джонсона для Великобритании и ЕС? (13.12.2019) 13.12.2019

В Великобритании Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах и теперь может выполнить обещание о выводе страны из состава Евросоюза.
Pro-independence activists wave Scottish Saltire flags as they march from Holyrood to the Meadows in Edinburgh, Scotland on October 5, 2019. - Scotland rejected independence by 55 percent in 2014 but the pro-independence Scottish National Party (SNP) went from strength to strength in an election the following year. Another Scottish independence referendum could only be legally held with the permission of the British government. (Photo by Andy Buchanan / AFP) (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)

Тысячи шотландцев вышли на марш за независимость 05.10.2019

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен высказала в Twitter поддержку участникам марша. "У вас отличный день. И не сомневайтесь - грядет независимость", - написала она.
Boris Johnson visit to Scotland. RETRANSMITTED CORRECTING BYLINE Scotland's First Minister Nicola Sturgeon welcomes Prime Minister Boris Johnson outside Bute House in Edinburgh ahead of their meeting. Picture date: Monday July 29, 2019. See PA story POLITICS Brexit Scotland. Photo credit should read: Jane Barlow/PA Wire URN:44382764 |

Глава Шотландии заявила о стремлении Джонсона к "Брекзиту" без договора 29.07.2019

Первый министр Шотландии Стёрджен заявила, что Борис Джонсон придерживается курса на выход из ЕС без договора. В Шотландии продолжают подготовку к новому референдуму о независимости.
Brexit. Ben Tillson during a Pro Brexit protest outside the houses of Parliament in Westminster, London. Picture date: Wednesday November 23, 2016. Photo credit should read: Charlotte Ball/PA Wire URN:29256651 |

Brexit начался. Как это будет и к чему приведет 29.03.2017

29 марта Великобритания официально подала заявку на выход из ЕС. Беспрецедентный развод будет длиться как минимум два года. DW собрала важнейшие факты и возможные сценарии.
Scotland's First Minister and Scottish National Party leader Nicola Sturgeon waves during the SNP Spring Conference , in Aberdeen, Scotland Friday March 17, 2017. British Prime Minister Theresa May on Thursday rejected a call for a referendum on Scottish independence before Britain leaves the European Union — a move condemned as a democratic outrage by Scotland's nationalist leader Nicola Sturgeon. (Andrew Milligan/PA via AP) |

В парламенте Шотландии начались дебаты по референдуму о независимости 21.03.2017

Национальный парламент Шотландии должен 22 марта проголосовать по вопросу проведения референдуму о независимости. В Лондоне советуют подождать.
Ukraine's President Petro Poroshenko shows a signed landmark association agreement with the European Union during a session of the parliament in Kiev, September 16, 2014. Ukraine's parliament on Tuesday ratified a landmark agreement on political association and trade with the European Union, the rejection of which last November by then President Viktor Yanukovich led to his downfall. REUTERS/Valentyn Ogirenko (UKRAINE - Tags: BUSINESS POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

Геофактор коротко: 16.09.2014 17:00 (мск) 16.09.2014

Новости за 100 секунд: ЕС и Украина ратифицировали соглашение об ассоциации. Отдельные районы Донбасса на три года получат особый статус. Шотландия готовится к голосованию. США активизируют удары по позициям исламистов в Ираке. Забастовка пилотов Lufthansa не состоится.
People hold estelada flags, Catalan separatist flags, during a gathering to mark the Calatalonia day Diada in central Barcelona September 11, 2014. Hundreds of thousands of Catalans were expected to throng the streets of Barcelona on Thursday to demand the right to vote on a split from Spain, with their ambitions boosted by an independence referendum scheduled for next week in Scotland. About half a million Catalans have signed up to dress in red and yellow, the colors of the Catalan flag, to form a V for vote, organizers say, a show of support for the perceived right to decide on a status separate from Spain. REUTERS/Albert Gea (SPAIN - Tags: POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

Эксперт: Пример Шотландии окрыляет каталонцев 12.09.2014

Разрешив референдум в Шотландии, Лондон вселил надежду в каталонцев, требующих независимости от Мадрида. Интервью DW c экспертом по Испании Клаусом-Юргеном Нагелем.
A pro-independence supporter holds a 'Yes' flag as Scottish MP Jim Murphy addresses pro-union 'Better Together' campaign supporters in Edinburgh on September 8, 2014, ahead of the upcoming Scottish independence referendum. Supporters of the United Kingdom began a fightback to stop Scotland voting for independence in next week's referendum after an opinion poll put the separatists ahead for the first time. AFP PHOTO/ANDY BUCHANAN (Photo credit should read Andy Buchanan/AFP/Getty Images)

Шотландский политик: Мы за ЕС, за НАТО и за двойное гражданство 11.09.2014

Как быть с ядерными подлодками, британской королевой и Шенгенской зоной? Депутат Европарламента Алин Смит изложил DW программу сторонников независимости Шотландии.