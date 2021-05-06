Референдум в Шотландии

18 сентября 2014 года в Шотландии прошел референдум о независимости.
55 процентов шотландцев высказались за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве, 45 процентов проголосовали за отделение, желая увидеть Шотландию независимой после 307 лет пребывания в составе Великобритании.
В Украине, США и НАТО считают, что Россия отвела от украинской границы далеко не все стянутые туда военные силы. Конфликт стал темой обсуждения на встрече Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В Великобритании Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах и теперь может выполнить обещание о выводе страны из состава Евросоюза.
Новости за 100 секунд: ЕС и Украина ратифицировали соглашение об ассоциации. Отдельные районы Донбасса на три года получат особый статус. Шотландия готовится к голосованию. США активизируют удары по позициям исламистов в Ираке. Забастовка пилотов Lufthansa не состоится.