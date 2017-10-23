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Референдум в Италии по изменениям в конституцию. Состоялся 4 декабря 2016 года, большинство жителей страны высказались против конституционной реформы.
Жители Ломбардии и Венето на референдумах высказались за расширение региональной автономии. Плебисциты прошли легально, их результаты не обязательны для правительства в Риме.
Рынки и эксперты на удивление спокойно отреагировали на результаты итальянского референдума. Евро даже укрепился, хотя опасность выхода Италии из еврозоны несколько возросла.
4 декабря в Италии пройдет референдум о реформе конституции. Если граждане проголосуют против реформ, предлагаемых премьером, он обещает уйти в отставку. Это чревато кризисом, который может затронуть еврозону.
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