Референдум в Италии, или Что угрожает еврозоне (02.12.2016)

4 декабря в Италии пройдет референдум о реформе конституции. Если граждане проголосуют против реформ, предлагаемых премьером, он обещает уйти в отставку. Это чревато кризисом, который может затронуть еврозону.