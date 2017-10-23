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Референдум в Италии

Референдум в Италии по изменениям в конституцию. Состоялся 4 декабря 2016 года, большинство жителей страны высказались против конституционной реформы.