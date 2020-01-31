Референдум в Великобритании о Brexit

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Главные факты о плебисците в Великобритании.
Референдум о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС состоялся в июне 2016 года. Почти 51,9 процента его участников проголосовали за Brexit.
Бракоразводный процесс Великобритании и Евросоюза был мучительным, но то, что ждет Соединенное королевство после завершения "Брекзита", будет намного хуже, уверен Роберт Мадж.
В распоряжении Лондона - перенос даты выхода Великобритании из ЕС, второй референдум и внеочередные выборы, заявил Гюнтер Эттингер.
После того как британский парламент решительно отверг договор с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, ситуация стала непредсказуемой. Что теперь может и должно произойти?
Жесткий вариант "Брекзита", мягкий вариант "Брекзита", новый референдум по "Брекзиту" - у британских политиков есть еще много сюрпризов для своих граждан, пишет обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер.
Бизнесмен Аррон Бэнкс признался, что трижды встречался с послом РФ в Великобритании. На вторник намечен допрос Бэнкса в британском парламенте.
Понимая, что выход Великобритании из ЕС неизбежен, многие молодые люди, голосовавшие на референдуме против Brexit, рассматривают возможность трудоустройства в других странах.
На встрече глав Германии, Италии и Франции будут обсуждаться возможные пути выхода Великобритании из ЕС. Brexit может продлиться гораздо дольше, чем ожидалось.
После референдума в Великобритании о выходе из Европейского Союза по обе стороны Ла-Манша началась подготовка к "бракоразводному процессу". DW объясняет, как это будет происходить.
Хотя официальный Брюссель активно выступает против возможного выхода Великобритании из ЕС, ряд европейских дипломатов и политиков втайне полагают, что Brexit может сыграть на руку Евросоюзу.
Десятки тысяч граждан Латвии, Литвы и Эстонии после вступления их стран в ЕС выехали на заработки в Великобританию. Что они думают о возможном Brexit и чем он им грозит - в материале DW.
Сегодня подданные Великобритании решают вопрос: быть или не быть в составе ЕС? Немцы, как и все европейцы, оказываются перед дилеммой. Но в Берлине об этом не говорят вслух, считает Дагмар Энгель.
До референдума о выходе Британии из Европейского Союза остается меньше месяца. Барбара Везель называет главные причины, по которым Brexit, скорее всего, не произойдет.
В Великобритании официально стартует кампания, связанная с референдумом о выходе из ЕС. Итог его абсолютно непредсказуем. Но при любом исходе Кэмерон попытается сохранить лицо, считает Роберт Мадж.
Свыше трех четвертей немцев хотели бы, чтобы Великобритания осталась членом ЕС. Об этом говорят результаты опроса, проведенного по заказу DW институтом общественного мнения infratest dimap.
Причиной пересмотра прогнозов стал кризис в Греции, предстоящий референдум в Великобритании о выходе из ЕС, а также учреждение Европейского фонда стратегических инвестиций.
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