Референдум в Великобритании о Brexit

Референдум в Великобритании: чего ждать мигрантам из стран Балтии?

Десятки тысяч граждан Латвии, Литвы и Эстонии после вступления их стран в ЕС выехали на заработки в Великобританию. Что они думают о возможном Brexit и чем он им грозит - в материале DW.