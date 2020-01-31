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Референдум в Великобритании о Brexit

Главные факты о плебисците в Великобритании.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС состоялся в июне 2016 года. Почти 51,9 процента его участников проголосовали за Brexit.

ARCHIV - 04.04.2019, Großbritannien, London: Die EU-Flagge bedeckt teilweise die Flagge von Großbritannien vor dem britischen Parlament. Großbritannien will am Freitag (31.01.2020) als erstes Land die Europäische Union verlassen. Foto: Frank Augstein/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Комментарий: Великобритания еще пожалеет о "Брекзите"! 31.01.2020

Бракоразводный процесс Великобритании и Евросоюза был мучительным, но то, что ждет Соединенное королевство после завершения "Брекзита", будет намного хуже, уверен Роберт Мадж.
10.01.2018 ARCHIV - 10.01.2018, Belgien, Brüssel: EU-Kommissar Günther Oettinger. Oettinger hat Kritik an der europapolitischen Positionierung von SPD-Politikern geübt. (zu dpa «Oettinger sieht eklatanten Widerspruch bei SPD-Politikern» vom 29.05.2018) Foto: Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Комиссар ЕС Эттингер напомнил о трех вариантах по "Брекзиту" 11.04.2019

В распоряжении Лондона - перенос даты выхода Великобритании из ЕС, второй референдум и внеочередные выборы, заявил Гюнтер Эттингер.
An anti-Brexit effigy is driven around Parliament square after the results of the vote on British Prime Minister Theresa May's Brexit deal were announced in London, Tuesday, Jan. 15, 2019. British lawmakers have rejected Prime Minister Theresa May's Brexit deal by a huge margin, plunging U.K. politics into crisis 10 weeks before the country is due to leave the European Union. The House of Commons voted 432 -202 on Tuesday against the deal struck between Britain's government and the EU in November. (AP Photo/Frank Augstein) |

"Брекзит": возможные сценарии дальнейшего развития событий 16.01.2019

После того как британский парламент решительно отверг договор с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, ситуация стала непредсказуемой. Что теперь может и должно произойти?

A demonstrator carries two flags during an Anti-Tommy Robinson and UKIP rally in central London, Britain, December 9, 2018. REUTERS/Dylan Martinez

FAZ: В пьесе "Развод Великобритании с ЕС" будет еще не один акт 13.12.2018

Жесткий вариант "Брекзита", мягкий вариант "Брекзита", новый референдум по "Брекзиту" - у британских политиков есть еще много сюрпризов для своих граждан, пишет обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер.
ARCHIV 2016 *** LONDON, ENGLAND - JUNE 24: British businessman and co-founder of Leave.EU Arron Banks attends the campaign's referendum party at Millbank Tower on June 24, 2016 in London, England. The United Kingdom has gone to the polls to decide whether or not the country wishes to remain within the European Union. After a hard fought campaign from both REMAIN and LEAVE the vote is too close to call. A result on the referendum is expected on Friday morning.(Photo by Jack Taylor/Getty Images)

Причастного к Brexit бизнесмена допросят о связях с РФ 10.06.2018

Бизнесмен Аррон Бэнкс признался, что трижды встречался с послом РФ в Великобритании. На вторник намечен допрос Бэнкса в британском парламенте.
LONDON, ENGLAND - JUNE 24: Supporters of the Stronger In Campaign react as results of the EU referendum are announced at the Royal Festival Hall on June 24, 2016 in London, United Kingdom. The United Kingdom has gone to the polls to decide whether or not the country wishes to remain within the European Union. After a hard fought campaign from both REMAIN and LEAVE the vote is too close to call. A result on the referendum is expected on Friday morning. (Photo by Rob Stothard/Getty Images) (c) Getty Images/R. Stothard

Дилемма молодых британцев: уехать или смириться с Brexit? 22.05.2017

Понимая, что выход Великобритании из ЕС неизбежен, многие молодые люди, голосовавшие на референдуме против Brexit, рассматривают возможность трудоустройства в других странах.
Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: Neue britische Premier-Ministerin Teresa May soll cameron ablösen und Brexit durchführen Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Brexit, teresa may, David Cameron, EU Jahr/Ort: Moskau, 04.03.2016 © Sergey Elkin

Brexit: британцы не спешат расстаться с ЕС 22.08.2016

На встрече глав Германии, Италии и Франции будут обсуждаться возможные пути выхода Великобритании из ЕС. Brexit может продлиться гораздо дольше, чем ожидалось.
19.6.2016 *** A campaigner for 'Vote Leave', the official 'Leave' campaign organisation, holds a placard during a rally for 'Britain Stronger in Europe', the official 'Remain' campaign group seeking to a avoid Brexit, ahead of the the forthcoming EU referendum, in Hyde Park in London on June 19, 2016. The International Monetary Fund (IMF) warned last week that if Britain votes to exit the European Union on June 23, it could deal the economy a negative and substantial blow. / AFP / BEN STANSALL (Photo credit should read BEN STANSALL/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/B. Stansall

Британия, с вещами на выход! Как это будет 27.06.2016

После референдума в Великобритании о выходе из Европейского Союза по обе стороны Ла-Манша началась подготовка к "бракоразводному процессу". DW объясняет, как это будет происходить.
Participants hold a British Union flag and an EU flag during a pro-EU referendum event at Parliament Square in London, Britain June 19, 2016. +++ (C) Reuters/N. Hall

Brexit и Евросоюз: потеря или приобретение? 23.06.2016

Хотя официальный Брюссель активно выступает против возможного выхода Великобритании из ЕС, ряд европейских дипломатов и политиков втайне полагают, что Brexit может сыграть на руку Евросоюзу.
Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, der Brexit. © picture alliance/Klaus Ohlenschläger

Референдум в Великобритании: чего ждать мигрантам из стран Балтии? 23.06.2016

Десятки тысяч граждан Латвии, Литвы и Эстонии после вступления их стран в ЕС выехали на заработки в Великобританию. Что они думают о возможном Brexit и чем он им грозит - в материале DW.
15.6.2016 *** A demonstrator for the 'Leave' campaign holds a placard outside Houses of Parliament in London, U.K., on Wednesday, June 15, 2016. The Brexit battle took to London's River Thames as boats supporting the 'Leave' and 'Remain' campaigns jostled for space, while Irish rock star Bob Geldof harangued U.K. Independence Party leader Nigel Farage using a sound system. We want our country back. Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Copyright: picture-alliance/NurPhoto/J. Shaw Baker

Комментарий: Brexit - угроза миру в Европе? 23.06.2016

Сегодня подданные Великобритании решают вопрос: быть или не быть в составе ЕС? Немцы, как и все европейцы, оказываются перед дилеммой. Но в Берлине об этом не говорят вслух, считает Дагмар Энгель.
Symbolbild zum drohenden Brexit nach der von David Cameron angestrebten Volksabstimmung in Großbritannien zum Verbleib in der EU Europäische n Union erodierende Flagge der EU und Union Jack picture-alliance/dpa/R.Peters

10 причин, по которым Великобритания должна остаться в ЕС 03.06.2016

До референдума о выходе Британии из Европейского Союза остается меньше месяца. Барбара Везель называет главные причины, по которым Brexit, скорее всего, не произойдет.
Symbolbild zum drohenden Brexit nach der von David Cameron angestrebten Volksabstimmung in Großbritannien zum Verbleib in der EU Europäische n Union erodierende Flagge der EU und Union Jack picture-alliance/dpa/R.Peters

Комментарий: Brexit - страшный сон Дэвида Кэмерона 15.04.2016

В Великобритании официально стартует кампания, связанная с референдумом о выходе из ЕС. Итог его абсолютно непредсказуем. Но при любом исходе Кэмерон попытается сохранить лицо, считает Роберт Мадж.
KNUTSFORD, UNITED KINGDOM - MARCH 17: In this photo illustration, the European Union and the Union flag sit together on bunting on March 17, 2016 in Knutsford, United Kingdom. The United Kingdom will hold a referendum on June 23, 2016 to decide whether or not to remain a member of the European Union (EU), an economic and political partnership involving 28 European countries which allows members to trade together in a single market and free movement across its borders for citizens. +++(c) Getty Images/C. Furlong

Опрос DW: немцы против выхода Великобритании из ЕС 15.04.2016

Свыше трех четвертей немцев хотели бы, чтобы Великобритания осталась членом ЕС. Об этом говорят результаты опроса, проведенного по заказу DW институтом общественного мнения infratest dimap.
ARCHIV: Die Konzernzentrale von Standard and Poors in New York (USA) (Foto vom 09.10.11). Die Ratingagentur Standard and Poor's will die Kreditwuerdigkeit von Deutschland und Frankreich sowie von 13 weiteren europaeischen Staaten ueberpruefen. Das teilte die Agentur am Montagabend (05.12.11) nach Boersenschluss in New York mit. Im Falle einer Neubewertung koennte den betroffenen Laendern damit eine Herabstufung drohen. (zu dapd-Text) Foto: Henny Ray Abrams/AP/dapd

Агентство Standard & Poor’s понизило прогноз рейтинга ЕС до негативного 04.08.2015

Причиной пересмотра прогнозов стал кризис в Греции, предстоящий референдум в Великобритании о выходе из ЕС, а также учреждение Европейского фонда стратегических инвестиций.