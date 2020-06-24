Республиканцы критикуют Трампа за планы по выводу войск из Германии

Шесть представителей Республиканской партии из комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, включая его главу Майкла Маккола, выразили свою обеспокоенность в связи с планируемым выводом части американских войск из Германии. Конгрессмены опубликовали во вторник, 23 июня, письмо президенту Дональду Трампу, в котором назвали американские войска в Германии "наконечником стрелы НАТО, направленным для предотвращения российской агрессии".
При Бараке Обаме из Германии были выведены тысячи американских солдат, а через два года Россия аннексировала Крым, говорится в письме. США в этих условиях не могут позволить себе зародить сомнения в возможности НАТО сдержать Россию, считают республиканцы. Кроме того, присутствие войск в Германии служит стратегическим интересам США на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии и позволяет бороться с терроризмом, подчеркивается в документе.
Заявление Трампа
Президент США Трамп в Вашингтоне 15 июня завил, что численность американских военных в ФРГ будет сокращена до 25 тысяч.
Размещение американских военных в Германии приносит США "огромные расходы", добавил он, также обвинив Берлин в нечестном ведении торговых дел. "Мы пострадали в отношении торговли, и мы пострадали в отношении НАТО", - подчеркнул Трамп.
Глава Белого дома уточнил, что в настоящее время на территории ФРГ находятся около 52 тысяч военнослужащих США. В обычное время их численность равняется примерно 35 тысячам, но может меняться в связи с проведением учений.
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Автор: Александра Елкина