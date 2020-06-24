 Республиканцы критикуют Трампа за планы по выводу войск из Германии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.06.2020

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Мир

Республиканцы критикуют Трампа за планы по выводу войск из Германии

Американские войска в Германии служат сдерживанию потенциальной российской угрозы. Так считают республиканцы в Комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Солдаты на американской базе Рамштайн

Солдаты на американской базе Рамштайн в Германии

Шесть представителей Республиканской партии из комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, включая его главу Майкла Маккола, выразили свою обеспокоенность в связи с планируемым выводом части американских войск из Германии. Конгрессмены опубликовали во вторник, 23 июня, письмо президенту Дональду Трампу, в котором назвали американские войска в Германии "наконечником стрелы НАТО, направленным для предотвращения российской агрессии".

При Бараке Обаме из Германии были выведены тысячи американских солдат, а через два года Россия аннексировала Крым, говорится в письме. США в этих условиях не могут позволить себе зародить сомнения в возможности НАТО сдержать Россию, считают республиканцы. Кроме того, присутствие войск в Германии служит стратегическим интересам США на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии и позволяет бороться с терроризмом, подчеркивается в документе.

Заявление Трампа

Президент США Трамп в Вашингтоне 15 июня завил, что численность американских военных в ФРГ будет сокращена до 25 тысяч.

Размещение американских военных в Германии приносит США "огромные расходы", добавил он, также обвинив Берлин в нечестном ведении торговых дел. "Мы пострадали в отношении торговли, и мы пострадали в отношении НАТО", - подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома уточнил, что в настоящее время на территории ФРГ находятся около 52 тысяч военнослужащих США. В обычное время их численность равняется примерно 35 тысячам, но может меняться в связи с проведением учений.

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    Автор: Александра Елкина


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