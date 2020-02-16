Репрессии против уйгуров в Китае: DW получила новые доказательства

В результате утечки правительственных документов в распоряжение DW, NDR, WDR и SZ попал список уйгуров, интернированных в "центры перевоспитания" в Китае, - доказательство преследований нацменьшинств.
Список заключенных из так называемых "центров перевоспитания" в Китае, в результате утечки попавший в распоряжение медиакомпании Deutsche Welle, немецких телеканалов NDR, WDR и газеты Süddeutsche Zeitung, стал ярким доказательством того, что правительство Китая подвергает мусульман-уйгуров репрессиям и преследованиям по религиозным и культурным признакам, а также социальной и политической дискриминации.
Что представляет собой новый документ?
Оказавшиеся в распоряжении DW и партнерских СМИ правительственные документы представляют собой 137-страничную электронную таблицу в формате PDF с личными данными уйгуров, отбывающих или отбывавших заключение в "центрах перевоспитания" в 2017-2018 годах. Все они - жители уезда Каракаш в Синьцзян-Уйгурском районе. Население округа составляет около 650 тыс. человек, и предполагается, что там находятся не менее пяти лагерей. В списке также указаны имена, адреса и идентификационные номера родственников, друзей и соседей интернированных уйгуров. В целом документ содержит персональные данные около 2000 человек. Не все записи датированы, последняя сделана в марте 2019 года.
Документ попал в распоряжение немецких СМИ в ноябре 2019 года - его предоставил уйгурский ученый и диссидент Абдувели Аюп, изгнанный из Китая и в настоящее время проживающий в Норвегии. Имя и местонахождение своего источника Аюп по соображениям безопасности не раскрыл.
DW смогла определить местонахождение двух из четырех исправительных лагерей в Синьцзяне
Deutsche Welle совместно с NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung понадобилось около месяца, чтобы перевести с китайского и проанализировать все полученные данные. Документ не содержит никаких официальных печатей и подписей, тем не менее, ознакомившиеся с ним несколько ведущих ученых по уйгурской культуре и истории пришли к выводу, что он, скорее всего, подлинный. Чтобы убедиться в достоверности информации, DW также связалась с двумя уйгурами, чьи родственники фигурируют в списке.
Все задержанные, имена которых упоминаются в документе, были интернированы в один из четырех лагерей, названных в списке. DW смогла определить местонахождение двух из них, используя спутниковые снимки и находящиеся в открытом доступе правительственные документы, в частности, тендерные заявки. Кроме того, DW удалось найти вероятное местонахождение двух других лагерей.
Данная утечка правительственных китайских документов стала уже третьей - две других были опубликованы в 2019 году. Первая представляла собой 403-страничную директиву, переданную в распоряжение The New York Times и служащую доказательством репрессий в отношении уйгуров и представителей других этнических меньшинств в Синьцзяне. Вторая утечка - "China Cables", секретные документы правительства КНР о том, как власти обращаются с уйгурским меньшинством в стране, - была обнародована в ноябре прошлого года Международным консорциумом журналистов-расследователей.
Почему в Китае преследуют уйгуров?
Уйгуры - тюркоязычная народность, подавляющее большинство живет на западе Китая в регионе под названием Синьцзян. По вероисповеданию уйгуры - мусульмане-сунниты. Их культура в общих чертах гораздо ближе к культуре народов Центральной Азии, в частности, узбекской и казахской. Уйгурский язык близок к узбекскому и имеет сходство с казахским, киргизским и турецким языками.
Уйгуры на протяжении многих лет ведут борьбу за независимость, волнения на этнической почве нередко заканчивались массовыми протестами и приводили к насилию. В 2014 году в столице Синьцзян-Уйгурского района произошел террористический акт, в результате которого погиб 31 человек. В ответ Пекин усилил гонения на уйгуров, установив по всему региону системы наблюдения и центры массового содержания под стражей. Цель давления - полная ассимиляция уйгуров в "основное" китайское общество.
Официально лагеря, в которых содержатся интернированные уйгуры, называются "центрами профессионально-технического образования" или "центрами перевоспитания". По разным оценкам, в них содержится по меньшей мере один миллион из 10 миллионов уйгуров, проживающих в Синьцзянском регионе. Власти Китая объясняют существование лагерей борьбой с так называемым "исламским экстремизмом" или "сепаратизмом".
Причины "перевоспитания" уйгуров
Документы, оказавшиеся в распоряжении DW, красноречиво свидетельствуют о том, что поводом для заключения может стать любое проявление уйгурами религиозной или культурной принадлежности. Мужчин арестовывали за то, что они носят бороду, женщин - за покрытую чадрой голову. Один из интернированных был отправлен в "центр перевоспитания" после того, как он закрыл свой ресторан на время священного для мусульман месяца рамадан: это, как было сказано в документе, свидетельствовало об "опасности экстремистских мыслей".
В лагеря отправляли уйгуров, совершивших хадж - паломничество в Мекку, или поездку в какую-либо мусульманскую страну. Поводом для ареста становилась также подача заявления на получение паспорта или любые контакты с родственниками или друзьями, находящимися в изгнании за границей.
Уйгуры, родившиеся в период с 1980 по 2000 годы, относятся к разряду "ненадежных" или "опасных" лиц. Две трети задержанных из списка принадлежат именно к этой категории. В основном это мужчины.
Большая часть указанных в списке уйгуров интернирована за нарушение проводимой Китаем политики регулирования рождаемости, в соответствии с которой представителям этнических меньшинств (к которым также принадлежат уйгуры), проживающих в сельской местности, разрешено иметь не более троих детей, а тем, кто живет в городах, - двоих.
Чтобы следить за уйгурами, китайские власти нанимают огромное количество людей для сбора информации о каждой уйгурской семье. Кроме того, в Пекине работает система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц для отслеживания отдельных уйгуров.
Поскольку "центры перевоспитания" официально не являются лагерями, отправке в них не предшествует судебное разбирательство. Из документа ясно, что порой для интернирования достаточно заключения китайских чиновников - в частности, о том, как подозреваемый относится к Коммунистической партии. В одном случае, к примеру, сказано: "Фигурантка в 2014 году пожертвовала [в мечеть] 5000 юаней и имеет троих детей, что не соответствует плану сдерживания рождаемости. Она представляет определенную опасность, поэтому предлагается продолжить образование".
Как следует из документа, после освобождения из "центров перевоспитания" уйгуры продолжают находиться под непрерывным наблюдением, при этом их свобода передвижения строго ограничена. В десятках случаев DW нашла доказательства существования системы принудительного труда на фабриках.
Как отреагировал официальный Китай
Письменный запрос с просьбой прокомментировать документ, который DW отправила официальным представителям китайских властей, остался без ответа. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи в Берлине со своим немецким коллегой Хайко Масом (Heiko Maas) 13 февраля заявил: "В Синьцзяне нет концлагерей, там нет ни миллиона задержанных, ни заключенных. Эти обвинения - стопроцентная чистая ложь". Обвинения, по его словам, спровоцированы "предрассудками в отношении Китая".
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