"Репортеры без границ" обеспокоены цензурой интернета в России

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" в понедельник, 2 марта, опубликовала заявление о том, что осуждает действия российских властей, направленные на ограничение свободы в интернете.

В качестве примеров подобных ограничений представители организации приводят случаи блокировки закодированных сервисов электронной почты, штрафы против социальных сетей Facebook и Twitter, отказавшихся хранить данные своих пользователей на российских серверах, дело против основателей компании NGINX Игоря Сысоева и Максима Коновалова и некоторые другие случаи, описанные в докладе российских правозащитных организаций "Агора" и "Роскомсвобода" "Свобода интернета 2019: план "Крепость".

Данные из этого исследования стали основой доклада "Все под контролем? Интернет-цензура и слежка в России", опубликованного экспертами организации "Репортеры без границ" в ноябре 2019 года на русском и английском языках.

Давление властей РФ на IT-компании

Глава отделения организации "Репортеры без границ" в Германии Кристиан Мир

По словам главы подразделения "Репортеры без границ" в Германии Кристиана Мира (Christian Mihr), в своем стремлении контролировать не только распространяемый в Сети контент, но и инфраструктуру интернета, российские власти постоянно усиливают давление на IT-предприятия в России и за рубежом. "Прежде всего, международные платформы должны четко противиться цензурным требованиям в России и отказываться от сотрудничества с ведомствами, нарушающими право на свободу мнений и СМИ", - подчеркнул он.

По данным правозащитных организаций "Агора" и "Роскомсвобода", в 2019 году в России было предпринято 440 000 попыток ограничения свободы информации в интернете. В первую очередь речь идет о запрете на отображение определенного контента и блокировке тех или иных сайтов.

При этом активность в интернете все чаще расценивалась как нарушения правопорядка, которые карались высокими денежными штрафами или даже днями и неделями ареста, напоминают представители "Репортеров без границ". В рейтинге свободы слова, публикуемом этой международной неправительственной организацией, в 2019 году Россия заняла 149-е место из 180.

Смотрите также:

Свободе слова здесь не место? Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Свободе слова здесь не место? Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Свободе слова здесь не место? Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Свободе слова здесь не место? Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Свободе слова здесь не место? КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Свободе слова здесь не место? Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

