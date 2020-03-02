 ″Репортеры без границ″ обеспокоены цензурой интернета в России | Новости из Германии о России | DW | 02.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Репортеры без границ" обеспокоены цензурой интернета в России

Представители организации "Репортеры без границ" заявили, что в России IT-компаниям нельзя сотрудничать с ведомствами, попирающими право на свободу СМИ и выражения мнений.

Демонстрация в Москве против ограничения свободы в российском сегменте интернетеа 10 марта 2019 года

Демонстрация в Москве против ограничения свободы в российском сегменте интернетеа 10 марта 2019 года

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" в понедельник, 2 марта, опубликовала заявление о том, что осуждает действия российских властей, направленные на ограничение свободы в интернете.

В качестве примеров подобных ограничений представители организации приводят случаи блокировки закодированных сервисов электронной почты, штрафы против социальных сетей Facebook и Twitter, отказавшихся хранить данные своих пользователей на российских серверах, дело против основателей компании NGINX Игоря Сысоева и Максима Коновалова и некоторые другие  случаи, описанные в докладе российских правозащитных организаций "Агора" и "Роскомсвобода" "Свобода интернета 2019: план "Крепость".

Контекст

В 2019 году российские власти осознали, что блокировки в интернете больше не работают. Возможно, это стало одной из причин курса на автономизацию Рунета, считает Александр Плющев. (30.12.2019)

Данные из этого исследования стали основой доклада "Все под контролем? Интернет-цензура и слежка в России", опубликованного экспертами организации "Репортеры без границ" в ноябре 2019 года на русском и английском языках.

Давление властей РФ на IT-компании

Глава отделения организации Репортеры без границ в Германии Кристиан Мир

Глава отделения организации "Репортеры без границ" в Германии Кристиан Мир

По словам главы подразделения "Репортеры без границ" в Германии Кристиана Мира (Christian Mihr), в своем стремлении контролировать не только распространяемый в Сети контент, но и инфраструктуру интернета, российские власти постоянно усиливают давление на IT-предприятия в России и за рубежом. "Прежде всего, международные платформы должны четко противиться цензурным требованиям в России и отказываться от сотрудничества с ведомствами, нарушающими право на свободу мнений и СМИ", - подчеркнул он.

По данным правозащитных организаций "Агора" и "Роскомсвобода", в 2019 году в России было предпринято 440 000 попыток ограничения свободы информации в интернете. В первую очередь речь идет о запрете на отображение определенного контента и блокировке тех или иных сайтов.

При этом активность в интернете все чаще расценивалась как нарушения правопорядка, которые карались высокими денежными штрафами или даже днями и неделями ареста, напоминают представители "Репортеров без границ".  В рейтинге свободы слова, публикуемом этой международной неправительственной организацией, в 2019 году Россия заняла 149-е место из 180.

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Свободе слова здесь не место?

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Свободе слова здесь не место?

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Свободе слова здесь не место?

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Свободе слова здесь не место?

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Свободе слова здесь не место?

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Свободе слова здесь не место?

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 11:08

Интернет под колпаком: для чего на самом деле создают автономный Рунет. DW Новости

Контекст

Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ".  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сервис знакомств Tinder и Яндекс, или Что ФСБ хочет знать о пользователях? DW Новости  

Ключ от Яндекса: ФСБ потребовала доступ к переписке?  

Реклама

Самые читаемые

Борьбу с коронавирусом может осложнить его более долгий инкубационный период  

В Германии коронавирусом заразились четыре ребенка  

В Берлине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно