"Репортеры без границ" будут бороться с цензурой с помощью игры Minecraft

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" ко Дню борьбы против цензуры в интернете, который отмечается 12 марта, откроет "свободную от цензуры" библиотеку в популярной компьютерной игре Minecraft. Об этом говорится в распространенном в среду, 11 марта, сообщении организации.

В библиотеке будут выставлены тексты из пяти стран, в которых наиболее распространена цензура в интернете, в том числе из России. Помимо Российской Федерации, это Египет, Мексика, Саудовская Аравия и Вьетнам. Для входа в "библиотеку" необходим лишь игровой аккаунт в Minecraft.

"Во многих странах отсутствует свободный доступ к информации. Сайты блокируются, изымаются тиражи независимых газет, пресса управляется государством. Молодые люди растут, лишенные возможности составить свое независимое мнение", - подчеркнул исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr). По его словам, виртуальная библиотека в Minecraft сможет помочь им преодолеть цензуру.

С российским отделением виртуальной библиотеки сотрудничает, в частности, директор сайта Грани.ру Юлия Березовская. Этот сайт недоступен в России с 2014 года, теперь его материалы смогут увидеть пользователи Minecraft.

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