Рекордный рост числа инфицированных: почему США не справляются с COVID-19

По данным на утро понедельника, 29 июня, в Соединенных Штатах от коронавируса умерли уже около 126 000 человек - больше, чем в любой другой стране мира. С начала пандемии в США заразились SARS-CoV-2 свыше 2,5 млн человек - четверть всех случаев в мире.

При этом, несмотря на бодрые заявления администрации Дональда Трампа, властям пока не удается взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса. В среду, 24 июня, в стране был установлен печальный рекорд - за сутки выявлено 45 457 новых носителей SARS-CoV-2, что больше, чем на пике пандемии в апреле. В пятницу этот показатель составил 45 000 человек, в субботу - 42 000. Рост числа инфицированных на прошлой неделе был зафиксирован в 26 американских штатах из 50.

Трамп полагает, что дело лишь в увеличении количества проводимых тестов на COVID-19. Специалисты, со своей стороны, подчеркивают, что Америка слишком рано и слишком быстро начала выходить из карантина - при том, что ограничения далеко не везде соблюдались должным образом.

Очаги вспышек - по всем Соединенным Штатам

Если весной больше всего от коронавируса пострадало восточное побережье США, то сейчас его волна накрыла южные штаты. Особенно тревожная ситуация сложилась, по данным The Washington Post, в Аризоне, Арканзасе, Калифорнии, Северной и Южной Каролине, а также в Теннесси, Флориде и Техасе. В семи штатах на данный момент в больницах находится больше пациентов с COVID-19, чем когда-либо за весь период пандемии.

Пляжи Калифорнии переполнены, несмотря на пандемию

Эксперты в области здравоохранения обращают внимание на то, что рост числа инфицированных можно связать со смягчением карантинных ограничений ко Дню памяти, который в нынешнем году отмечался 31 мая. Многие штаты сделали это как раз к празднику, который в США традиционно знаменует начало лета и сезона отпусков.

Теперь приходиться за это расплачиваться. В Аризоне снова в наличии лишь немного свободных больничных коек. В отделениях интенсивной терапии в этом южном штате их осталось только 12% от общего числа. Похожее положение во Флориде. А особенно драматично события развиваются в Техасе.

Техас делает шаг назад

Губернатор Техаса Грег Эбботт в конце недели среагировал на происходящее, приняв экстренные меры. В минувший четверг Эббот, представляющий Республиканскую партию, сообщил, что снятие карантина временно приостановлено и что в особо пострадавших районах штата в медучреждениях пока не будут проводиться операции, которые не являются абсолютно необходимыми. На следующий день губернатор добавил, что если темпы роста числа заразившихся в Техасе превысят 10%, власти предпримут дальнейшие шаги, чтобы ограничить распространение COVID-19.

Напитки в Техасе вновь можно продавать только навынос

Бары, рестораны, кинотеатры, торговые и развлекательные центры возобновили работу в Техасе после начала выхода из карантина сравнительно рано. Меры, принятые губернатором, теперь возвращают ситуацию назад. Бары и рестораны, которые получают прибыль в основном за счет продажи алкоголя, вынуждены снова для гостей закрыться, но им по-прежнему можно заниматься доставкой заказов и продажей напитков навынос.

Компании, которые предоставляют возможности для занятия водными видами спорта, особенно популярными жарким техасским летом, должны приостановить продажу туров и сдачу в аренду снаряжения. Таким образом, Техас стал первым штатом, который по ходу реализации четырехступенчатого плана выхода из локдауна совершил шаг назад. Не исключено, что его примеру последуют в других частях страны, если положение с распространением коронавируса ухудшится и там.

С чем связан рост числа инфицированных SARS-CoV-2 в США

"Нынешний уровень заболеваемости показывает, что то, что мы делаем, не работает, - так происходящее прокомментировала для DW Шелли Пейн, директор Центра инфекционных заболеваний LaMontagne в Техасском университете в Остине. - Если мы оставляем магазины открытыми, мы должны подумать о способах обеспечения безопасности каждого покупателя".

Трамп во время предвыборного митинга

По словам Пейн, люди устали от ограничений, и "если вы не знаете никого, у кого был COVID-19, легко забыть, что от этой болезни умирают". Ученый считает, что находящиеся на руководящих позициях лица здесь могут "помочь, делая четкие, последовательные заявления о существующих рисках, а также устанавливая правила и, при необходимости, вводя ограничения".

Но именно это является проблемой сегодня в США. Критики президента Дональда Трампа утверждают, что он и губернаторы-республиканцы в течение длительного времени не воспринимали коронавирус достаточно серьезно и поздно объявили карантин. Потом, опасаясь негативных последствий для экономики, слишком рано сняли ограничения или недостаточно строго их соблюдали. А теперь преуменьшают опасность новой вспышки эпидемии коронавирусной инфекции.

Как будто подыгрывая оппонентам, в минувший вторник президент Трамп написал в Тwitter, что рост числа новых выявленных случаев COVID-19 в США обусловлен исключительно тем, что в стране с каждым днем проводится все больше тестов. При этом Трамп, невзирая на предостережения специалистов, явно стремится максимально быстро вернуть работу американской экономики в нормальный режим, помня о грядущих президентских выборах.

Быстрый рост числа госпитализаций в Остине

Эксперты, со своей стороны, оспаривают тезис о том, что увеличение числа тестов - единственная причина возобновления роста заболеваемости COVID-19. "После того как мы начали тестировать людей, у которых нет симптомов, мы действительно выявили больше случаев инфицирования. Но последнее связано не только с количеством тестов", - отметила Шелли Пейн.

Губернатор Техаса Грег Эбботт

Увеличились темпы роста числа заразившихся, больше стало людей, которые должны были лечь в больницу - все это указывает на растущие масштабы заболевания, подчеркивает Пейн. Например, в Остине в апреле и мае из-за COVID-19 ежедневно госпитализировалось около 10 человек, а на прошлой неделе - более 40.

Как будет меняться динамика числа инфицированных, зависит от того, захотят ли политики - по примеру губернатора Техаса - ввести новые ограничения, и будут ли рядовые американцы придерживаться правил социального дистанцирования или же предпочтут проводить теплые летние вечера на многолюдных террасах ресторанов.

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