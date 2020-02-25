Резолюция о "Восточном партнерстве": против "агрессии" РФ и за интеграцию в ЕС

В ЕС продолжаются дискуссии о будущем "Восточного партнерства" (ВП) - инициативы, направленной на шесть постсоветских стран: Украину, Беларусь, Грузию, Молдавию, Армению и Азербайджан. В пятницу, 19 июня, свои рекомендации по этому поводу принял Европарламент. На пленарном заседании за резолюцию проголосовали 507 евродепутатов, 119 были против, еще 37 воздержались.

Эта резолюция должна была внести рекомендации к июньскому саммиту "Восточного партнерства". Из-за пандемии коронавируса вместо полноценного саммита 18 июня провели видеоконференцию лидеров ЕС и шести постсоветских стран. Теперь саммит планируют на март 2021 года.

Перспектива членства в ЕС

"Восточное партнерство" не содержит перспективы членства в ЕС. Эту официальную позицию никто и не пытается изменить. Впрочем, в Европарламенте отмечают, что долгосрочная европейская перспектива для стран ВП является "катализатором демократизации и реформ" в них. Потому в резолюции подчеркивают, что "любое европейское государство может подать заявку на членство в ЕС, если оно уважает ценности человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и прав человека, включая права тех, кто относится к меньшинствам". Эта возможность предусмотрена Договорами ЕС.

"Хотя в рамках ВП вступление в Евросоюз не предусмотрено, "Восточное партнерство" может способствовать постепенной интеграции в ЕС", - говорится в резолюции. В то же время в Европарламенте отметили, что к "возможному процессу вступления" должны хорошо подготовиться как сам Евросоюз, так и страны "Восточного партнерства". Первым шагом для этого в резолюции называют полное внедрение нынешних соглашений между ними. В случае Украины, Грузии и Молдавии - это соглашения об ассоциации.

Экономика и секторальная интеграция в ЕС

Практическим измерением "Восточного партнерства" является экономическая интеграция. В этом плане Европарламент призвал ЕС начать процесс "создания общего экономического пространства, который приведет к интеграции с "четырьмя свободами". Речь идет о свободном движении товаров, капитала, услуг и работников на внутреннем рынке Евросоюза.

В резолюции также говорят о необходимости принять дополнительные меры для "более глубокой интеграции и дальнейшего секторального сотрудничества стран "Восточного партнерства" и ЕС". Как известно, Украина уже несколько лет следует цели секторальной интеграции с Евросоюзом, в частности в энергетике и цифровой экономике.

В Европарламенте призывают ЕС уделить больше внимания интеграции в этих секторах. Но при этом подчеркивают, что "небезопасные энергетические проекты", такие как Белорусская АЭС в Островце, нельзя допускать к подключению к европейским электрическим сетям.

Другими секторами для интеграции называют транспорт и телекоммуникации. В частности, в резолюции призывают "сделать приоритетом создание режима (мобильной связи. - Ред.) без платы за роуминг между странами ЕС и ВП, а также как можно скорее внутри "Восточного партнерства"". Еще одна идея - подключить страны "Восточного партнерства" к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Еще один призыв резолюции - увеличить финансовую помощь странам "Восточного партнерства". Это одно из немногих вопросов внешней политики, где у евродепутатов есть влияние. Ведь сейчас готовят семилетний бюджет ЕС на 2021-27 годы, где для каждой страны "Восточного партнерства" будет предусмотрена своя строка расходов. Европарламент является участником этих переговоров.

Европарламент хочет усилить контроль над реформами

В Брюсселе наблюдается изменение риторики касательно ожиданий от других стран. На это указала и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), заявив по итогам видеоконференции лидеров "Восточного партнерства", что ЕС будет уделять особое внимание приверженности своих партнеров демократическим ценностям. Европарламент разделяет этот взгляд, подчеркивая, что доступ к финансовой помощи ЕС должен быть привязан к обязательствам проводить реформы с четкими показателями их выполнения.

В резолюции депутаты призывают ЕС проводить регулярную переоценку своих программ поддержки - как для повышения их эффективности, так и для того, чтобы быстро реагировать, если ситуация с верховенством права в странах "Восточного партнерства" будет ухудшаться. Одним из вариантов в таком случае евродепутаты называют перенаправление средств, чтобы их получали не центральные власти, а местное самоуправление и гражданское общество.

Европарламент осуждает Россию как "агрессора"

Поскольку Россия в свое время не захотела участвовать в "Восточном партнерстве", то в официальных документах ЕС об этой программе РФ не упоминается. А в резолюции Европарламента ей отводят немало внимания. В пяти странах ВП до сих пор не решены территориальные конфликты. "В большинстве этих конфликтов Россия играет активную роль агрессора, используя гибридную войну, политику незаконной оккупации и аннексии, кибератак, пропаганды и дезинформации", - говорится в резолюции. Европарламент осудил эти нарушения международного права и призвал "немедленно вывести иностранные войска со всех оккупированных территорий".

В резолюции отмечается, что государствам ЕС следует проводить более скоординированную политику в отношении РФ. Кроме того, Европарламент советует позаботиться, чтобы помощь Евросоюза в странах ВП доходила до местного уровня, в частности до отдаленных сельских районов, являющихся "наиболее уязвимыми к российской манипуляции".

В то же время Европарламент призывает ЕС предложить новые формы добровольного сотрудничества со странами "Восточного партнерства" в сфере безопасности и обороны. По мнению евродепутатов, это должно предусматривать и сотрудничество в разработке новых вооружений и военных технологий.

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