 Резиденция ″Сухолучье″: там, где охотился Янукович (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 04.07.2018

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Украина

Резиденция "Сухолучье": там, где охотился Янукович (фотогалерея)

На территории бывшей охотничьей резиденции беглого президента Украины Януковича сейчас за умеренную плату может отдохнуть любой желающий. Что он увидит в "Сухолучье" - в галерее DW.

  • Дом на территории бывшей охотничьей резиденции Виктора Януковича Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    За "благотворительные взносы"

    Бывшая охотничья резиденция Виктора Януковича "Сухолучье", как и Межигорье, сейчас время контролирует Самооборона Майдана. Ее активисты создали общественную организацию "Национальный парк Украины Межигорье", которая собирает "благотворительные взносы" за посещение бывших угодий беглого экс-президента Украины. За эти деньги охраняют и ухаживают за резиденциями.

  • Церковь на территории резиденция Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Среди лесов на берегу Киевского водохранилища

    Резиденция "Сухолучье" находится на территории Днепровско-Тетеревского лесничества на берегу Киевского водохранилища в 80 км от столицы Украины, вокруг на более чем 30 гектарах - леса. Роскошный дом Януковича "Хонка-2", баня, беседки с коваными люстрами и даже собственная церковь - все это расположено в "Сухолучье".

  • Финский дом Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом-корабль

    Финский дом "Хонка-2" выглядит как корабль с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. На полу дорогой паркет из древесины 18 разных пород деревьев.

  • В доме Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Умная система

    В "Хонке-2" уже четвертый год нет света и отопления, и дом никто не убирает. Однако там нет пыли благодаря "умной" системе естественного кондиционирования и очистки воздуха. Дом частично разграблен. Из дорогой мебели остался огромный деревянный стол на 18 персон, гигантские журнальные столы, три стула, диван и мраморный камин в рост человека.

  • Массажный стол в доме Хонки-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Остался один массажный стол (182230)

    В одной части "Хонки-2" четыре года назад была оборудована спа-зона для охотников. Здесь есть сауна, тропический душ, джакузи, бассейн и массажный стол, сделанный полностью из белого мрамора. Мародеры забрали всю сантехнику и оборудование сауны, однако не смогли поднять массажный стол, поэтому он до сих пор стоит на своем месте.

  • Разгразбленный тир с движущимися мишенями

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Охотничье оружие пропало

    На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.

  • Дом на территории резиденции Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза

    В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.

  • Разграбленный дом экс-генпрокурора Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом экс-генпрокурора Пшонки

    По соседству с резиденцией Януковича "Сухолучье" стоит бывшая дача экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. До 2016 года ее никто не охранял, поэтому она полностью разграблена мародерами. Здесь сняли окна, деревянный пол, гламурную плитку и кичевые обои с розовыми цветами.

  • Беседка у воды возле бывшей дачи Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Рыбалка с пирса Пшонки

    Сейчас общественная организация "Национальный парк Украины Межигорье" также взяла этот объект под свою охрану и после уплаты благотворительных взносов предоставляет доступ к воде. Ведь здесь еще сохранился пирс и спуск для лодок. Половить рыбу в Киевском водохранилище возле бывшей дачи Пшонки обойдется рыбакам в 150 гривен.

  • Отдыхающие на территории Сухолучья

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Отдых для всех желающих

    В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


  • Дом на территории бывшей охотничьей резиденции Виктора Януковича Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    За "благотворительные взносы"

    Бывшая охотничья резиденция Виктора Януковича "Сухолучье", как и Межигорье, сейчас время контролирует Самооборона Майдана. Ее активисты создали общественную организацию "Национальный парк Украины Межигорье", которая собирает "благотворительные взносы" за посещение бывших угодий беглого экс-президента Украины. За эти деньги охраняют и ухаживают за резиденциями.

  • Церковь на территории резиденция Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Среди лесов на берегу Киевского водохранилища

    Резиденция "Сухолучье" находится на территории Днепровско-Тетеревского лесничества на берегу Киевского водохранилища в 80 км от столицы Украины, вокруг на более чем 30 гектарах - леса. Роскошный дом Януковича "Хонка-2", баня, беседки с коваными люстрами и даже собственная церковь - все это расположено в "Сухолучье".

  • Финский дом Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом-корабль

    Финский дом "Хонка-2" выглядит как корабль с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. На полу дорогой паркет из древесины 18 разных пород деревьев.

  • В доме Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Умная система

    В "Хонке-2" уже четвертый год нет света и отопления, и дом никто не убирает. Однако там нет пыли благодаря "умной" системе естественного кондиционирования и очистки воздуха. Дом частично разграблен. Из дорогой мебели остался огромный деревянный стол на 18 персон, гигантские журнальные столы, три стула, диван и мраморный камин в рост человека.

  • Массажный стол в доме Хонки-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Остался один массажный стол (182230)

    В одной части "Хонки-2" четыре года назад была оборудована спа-зона для охотников. Здесь есть сауна, тропический душ, джакузи, бассейн и массажный стол, сделанный полностью из белого мрамора. Мародеры забрали всю сантехнику и оборудование сауны, однако не смогли поднять массажный стол, поэтому он до сих пор стоит на своем месте.

  • Разгразбленный тир с движущимися мишенями

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Охотничье оружие пропало

    На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.

  • Дом на территории резиденции Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза

    В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.

  • Разграбленный дом экс-генпрокурора Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом экс-генпрокурора Пшонки

    По соседству с резиденцией Януковича "Сухолучье" стоит бывшая дача экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. До 2016 года ее никто не охранял, поэтому она полностью разграблена мародерами. Здесь сняли окна, деревянный пол, гламурную плитку и кичевые обои с розовыми цветами.

  • Беседка у воды возле бывшей дачи Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Рыбалка с пирса Пшонки

    Сейчас общественная организация "Национальный парк Украины Межигорье" также взяла этот объект под свою охрану и после уплаты благотворительных взносов предоставляет доступ к воде. Ведь здесь еще сохранился пирс и спуск для лодок. Половить рыбу в Киевском водохранилище возле бывшей дачи Пшонки обойдется рыбакам в 150 гривен.

  • Отдыхающие на территории Сухолучья

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Отдых для всех желающих

    В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


Смотрите также:

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    Чем живет Межигорье через 4 года после побега Януковича

    "Хонка" все еще Януковича

    Резиденция "Межигорье" - символ украинской коррупции. В августе 2017 были признаны недействительными договора, по которым "Межигорье" в 2007 году вывели из госсобственности и оформили на ООО "Танталит". В ноябре 2017 года землю в 137 га под резиденцией вернули государству. А главное здание, которое именуют "Хонка" - по названию финской фирмы, можно вернуть только путем конфискации по решению суда.

  • Реставрация Межигорья

    Чем живет Межигорье через 4 года после побега Януковича

    "Межигорье" охраняют от мародеров

    С 2014 года, после побега экс-президента Януковича, "Межигорье" под свой контроль взяли представители "Самообороны Майдана", чтобы оставленное не уничтожили мародеры. Позже активисты зарегистрировали общественную организацию "Национальный парк Украины Межигорье" и все это время вместе с Нацгвардией ухаживают за резиденцией. Недавно здесь начали реставрацию деревянного фасада "Хонки".

  • Экскурсия по Межигорью

    Чем живет Межигорье через 4 года после побега Януковича

    Благотворительные взносы на содержание бывшей резиденции

    Деньги на содержание "Межигорья" активисты получают из благотворительных взносов, за которые продают билеты для входа в резиденцию. Билет стоит от 40 до 120 гривен. Самая популярная экскурсия по "Хонке" - 200 гривен. Кто не смог попасть внутрь, рассматривают роскошь через окна.

  • Туристы в Межигорье

    Чем живет Межигорье через 4 года после побега Януковича

    Популярный народный парк

    В будние дни "Межигорье" посещает от 350 до 600 человек. В выходные приезжают 2-3 тысячи человек. Здесь играют свадьбы, снимают кино, проводят фестивали и соревнования. Комендант "Межигорья" Денис Тарахкотелик считает, что это место действительно уже стало народным.

  • Зоопарк в Межигорье

    Чем живет Межигорье через 4 года после побега Януковича

    Олдтаймеры, страусы, гольф - на своих местах

    Высокотехнологичная лаборатория, которая исследовала еду Януковича, парк ретроавтомобилей беглого президента, теплицы, комплекс отдыха, поле для гольфа, зоопарк, в частности, страусы и олени - всё осталось на своих местах. "А страусы к тому же активно размножаются", - говорит комендант "Межигорья". Все эти объекты очень любят посетители.

  • Пруд в Межигорье

    Чем живет Межигорье через 4 года после побега Януковича

    Приют для переселенцев

    За хозяйством в "Межигорье" ухаживают 70 семей-переселенцев, которые живут здесь после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. В искусственных озерах Януковича они разводят рыбу, которую вылавливают и кормят нуждающихся. Летом здесь организовывают лагерь для детей участников войны в Донбассе.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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Бывшая резиденция Януковича - через два года после бегства экс-президента

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Второе Межигорье: что стало с охотничьей резиденцией Януковича

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YanukovychLeaks: Что изменилось за год после находок в "Межигорье"

Год назад в Генпрокуратуру были переданы документы, свидетельствующие о коррупции в окружении Виктора Януковича. По мнению активистов YanukovychLeaks, расследование затягивается. (20.02.2015)  

Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

Через 4 года после бегства экс-президента Украины Януковича его охотничья резиденция "Сухолучье" частично разграблена, статус ее не определен. Но отдохнуть там теперь может любой желающий. (04.07.2018)  

Чем живет Межигорье через 4 года после побега Януковича

Через 4 года после побега Януковича его бывшая резиденция "Межигорье" формально возвращена государству. Но Госагентство по розыску и менеджменту активов ею не управляет. За "Межигорьем" следит "Самооборона Майдана". (19.06.2018)  

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Residenz des ehemaligen Präsidenten der Ukraine

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"Межигорье" - бывшая резиденция Януковича 4 года назад была возвращена государству. Но пока, до решения суда, за ней присматривает "Самооборона Майдана". Со временем место превратилось в народный парк. О нем галерея DW.

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