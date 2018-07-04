Резиденция "Сухолучье": там, где охотился Янукович (фотогалерея)

Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза

В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.