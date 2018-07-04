Резиденция "Сухолучье": там, где охотился Янукович (фотогалерея)

На территории бывшей охотничьей резиденции беглого президента Украины Януковича сейчас за умеренную плату может отдохнуть любой желающий. Что он увидит в "Сухолучье" - в галерее DW.
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