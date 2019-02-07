 Режиссер ″Богемской рапсодии″ лишен номинации из-за секс-скандала | Новости из Германии о Европе | DW | 07.02.2019

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Европа

Режиссер "Богемской рапсодии" лишен номинации из-за секс-скандала

Брайан Сингер подозревается в сексуальных домогательствах к мальчикам. Он исключен из номинантов на премию BAFTA, однако его фильм "Богемская рапсодия" по-прежнему номинирован как "Лучший британский фильм".

Кадр из фильма Богемская рапсодия

Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) исключила режиссера Брайана Сингера из списка номинантов на свою премию из-за скандала вокруг сексуальных домогательств к несовершеннолетним. Решение об исключении из списка номинантов будет оставаться в силе на период расследования обвинений, при этом фильм Сингера "Богемская рапсодия", рассказывающий о британской рок-группе Queen, остается номинированным в категории "Лучший британский фильм", говорится в пресс-релизе BAFTA, обнародованном в среду, 6 февраля.

Контекст

"Нелюбовь" Звягинцева и "На пределе" Фатиха Акина вошли в пятерку номинантов за лучшую картину на иностранном языке. Немецкий композитор Ханс Циммер традиционно имеет шансы на награду за лучшую музыку. (11.12.2017)

"Левиафан" раскалывает Россию", - написал о дискуссии вокруг фильма Андрея Звягинцева корреспондент информационного агентства dpa. А что думают о фильме сами кинематографисты? (26.01.2015)

В документе отмечается, что поведение, в котором обвиняют Сингера, абсолютно неприемлемо и несовместимо с ценностями киноакадемии. Вместе с тем BAFTA принимает к сведению тот факт, что Сингер отвергает выдвинутые против него обвинения.

В январе журнал The Atlantic опубликовал истории четырех мужчин, которые утверждают, что Сингер соблазнил их и принудил к сексу в несовершеннолетнем возрасте.

Брайан Сингер в начале декабря 2017 года был отстранен от работы над фильмом "Богемская рапсодия" в связи с непрофессиональным поведением. Кинокомпания 20th Century Fox заявила, что Сингер часто пропускал съемки и вступал в конфликты с исполнителем одной из главных ролей в фильме Рами Малеком.

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    Автор: Антье Биндер, Элла Володина


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