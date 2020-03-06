Режим перемирия принес в Идлиб "относительное" затишье

В сирийском Идлибе с 00.01 по местному времени (01.01 мск) в пятницу, 6 марта, начал действовать режим прекращения огня, соглашение о котором было достигнуто в Москве президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передал базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), в этой провинции на северо-западе Сирии установилось "относительное" затишье.

Между тем на фоне прекращения вылетов ВВС Сирии и ВКС РФ сирийские правительственные войска продолжают вести артиллерийский огонь по позициям противников Асадав отдельных районах провинций Алеппо и Хама, граничащих с Идлибом, указали в SOHR.

Удары турецких беспилотников

По данным турецкого агентства Anadolu, беспилотные летательные аппараты ВС Турции 5 марта, около 16.00 по местному времени (17.00 мск), нанесли удары по позициям сирийской армии, в результате чего был убит 21 солдат.

В министерстве национальной обороны Турции уточнили, что в результате атаки беспилотников уничтожены две артиллерийские установки и две реактивные системы залпового огня противника.

Обстрел сирийской армии до переговоров в Кремле

Ранее в оборонном ведомстве указали, что при обстреле со стороны сирийских правительственных сил в идлибской зоне деэскалации погибли двое турецких военнослужащих, еще трое получили ранения. Инцидент имел место до начала переговоров президентов России и Турции в Москве, уточнило агентство Anadolu.

Шестичасовые переговоры Эрдогана и Путина

В ответ на авиаудар Дамаска по позициям турецких военных 27 февраля Анкара проводила в Идлибе операцию "Весенний щит".

Договоренности об установлении режима перемирия в сирийском Идлибе были достигнуты 5 марта по итогам почти шестичасовых переговоров Путина и Эрдогана в Кремле. При этом Турция оставила за собой право отвечать на нападения со стороны сирийской армии, подчеркнул турецкий лидер. В то же время он пообещал, что в этом вопросе Анкара будет координировать свои действия с Москвой.

Путь к устойчивому миру

Эрдоган также добавил, что Анкара полна решимости "продолжить реализацию инициатив, включая сочинские договоренности, пока не будет найдено решение кризису в Сирии, основанное на территориальной целостности и политическом единстве этой страны". "Стол переговоров в Женеве - это единственный ключ к устойчивому миру и стабильности в Сирии", - подчеркнул турецкий лидер.

На фоне эскалации в Идлибе Эрдоган, обвинив ЕС в несоблюдении соглашения по беженцам, распорядился 28 февраля открыть им доступ к границе с Грецией.

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