Режим нерабочих дней в России: что думают о мерах Путина в Германии

Второй раз за неделю Владимир Путин обратился к гражданам страны. 2 апреля глава российского государства объявил о продлении, как он выразился, "режима нерабочих дней" до 30 апреля включительно. Причина ввода новых мер - число заболевших COVID-19 в России продолжает быстро расти, хотя пока относительно невелико, свыше 4 тысяч подтвержденных случаев. Президент также потребовал сохранить за работниками их заработную плату. За чей счет это можно осуществить, ведь многие предприятия остановят свою работу, российский президент не уточнил.

В большинстве стран, охваченных эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, карантинные меры сопровождаются масштабными программами государственной помощи пострадавшим предприятиям и гражданам. Отсутствие ясности о том, появится ли государственный пакет помощи в России для компенсации потерь из-за борьбы с коронавирусом, вызывает у наблюдателей в Германии обеспокоенность за судьбу российского малого и среднего бизнеса. "Это больно ударит по бизнесу. Поступлений не будет, а расходы останутся", - говорит Янис Клуге (Janis Kluge), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP).

В РФ возможна волна банкротств и рост безработицы

У России невысокая внешняя задолженность и есть финансовые резервы. Тем не менее больших возможностей у российского государства собрать крупный антикризисный пакет помощи бизнесу Янис Клуге не видит: "Фонд национального благосостояния для нынешнего кризиса слишком мал, его можно использовать только частично. К тому же в России пока нет функционирующего механизма распределения государственной помощи".

Янис Клуге

Последнее выступление Путина означает, что президент фактически переложил на бизнес огромную нагрузку, заметил в разговоре с DW исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms).

Кремль, по его словам, обязал бизнес, "с одной стороны, уходить в отпуск на месяц, даже на полтора месяца, если учитывать майские праздники, и не создал никакой альтернативы и никакой поддержки, которая ориентировалась бы на немецкую модель сокращенного рабочего времени или предусматривала другие государственные субсидии", а с другой: "если уж ты обязываешь предприятия не работать, то государство должно в какой-то мере все эти расходы компенсировать. Это, с моей точки зрения, главная проблема".

По мнению Клуге, волна банкротств, а также рост безработицы в этих условиях неизбежны. Этому может способствовать и то, что ограничения вполне могут продлиться дольше названного срока. "30 апреля - это искусственно назначенная дата. Ведь и потом российские компании не смогут работать как обычно", - добавил эксперт SWP. Дело не в майских праздничных днях, а в риске новых вспышек инфекции, вакцины против которой нет и в ближайшие месяцы не появится, напомнил Клуге: "Бизнес, вероятно, сможет вернуться к привычному режиму не раньше конца текущего года".

План Путина? Что думают о нем в ФРГ

Немецкие комментаторы обращают внимание на то, что в момент кризиса глава российского государства, по их мнению, все больше самоустраняется от антикризисного управления, предоставляя это делать другим. "По всему миру настал час сильной исполнительной власти, которая ограничивает свободы, чтобы противодействовать распространению вируса, но Путин остается как будто ни при чем. Словно кризис разыгрывается в мире, с которым его мир не имеет ничего общего", - написала журналистка газеты Die Zeit Алис Бота (Alice Bota) в материале, озаглавленном "Путин без плана".

Михаэль Хармс

В этой связи немецкие наблюдатели обратили внимание на то, что большую долю ответственности в борьбе с пандемией коронавируса российский президент передал главам регионов. "Мне кажется, это не до конца продуманное решение, потому что оно объявлено президентом, но в конечном итоге отдано на откуп губернаторам, насколько я это понимаю, - сказал Михаэль Хармс. - Пусть, мол, каждый решает, что в его регионе является необходимым". В нынешней ситуации как раз нужно было бы принять единые правила, полагает Хармс, которые можно было бы адаптировать к регионам: "Но четкого ориентира нет".

Немецкий бизнес приспосабливается к новым российским реалиям

Михаэль Хармс также высказал опасение, что в сложившейся ситуации работающий в России бизнес, в том числе и немецкие компании, окажутся вне четкого правового поля. Он назвал режим нерабочих дней "серой правовой зоной". "Ведь такого понятия "нерабочее время" нет ни в Трудовом кодексе РФ, ни вообще в российском законодательстве", - добавил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики.

Большинство из 900 немецких компаний, работающих в России, продолжают свою работу несмотря на эпидемию, ответили на запрос DW в Германо-Российской внешнеторговой палате (АНК). Многие сотрудники переведены на работу из дома, добавили там. Многие компании в самой Германии перевели своих сотрудников в режим частичной занятости (Kurzarbeit), запросив государственную помощь. Надеются ли немецкие фирмы получить аналогичную помощь в России, как они собираются выплачивать зарплату сотрудникам, которые не могут работать из дома, - на эти вопросы в AHK не ответили.

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