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Причины смерти 30-летнего Айсултана Назарбаева выясняются. Внук экс-президента Казахстана неоднократно выступал с обвинениями в адрес семьи.
Айсултан Назарбаев просит Лондон защитить его от семьи и готов поделиться информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана".
Австрийские СМИ откликнулись на заявление немецкого судмедэксперта об истиной причине смерти казахстанского олигарха. Ждать ли рецедива "рахатгейта" в связи с новой экспертизой в деле Алиева?
Внимание к Рахату Алиеву в Австрии и других странах Европы сохраняется и после его смерти. Идет настоящая борьба за его деньги. Как она ведется, рассказывает DW.
Бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев, судя по всему, не покончил с собой, а был убит в тюремной камере. К такому выводу пришел авторитетный немецкий судмедэксперт Бернд Бринкман.
Внук президента Казахстана - не единственный, кто фигурирует в "панамских досье". Какое значение придают в Астане этому расследованию, и к каким последствиям оно уже привело?
Дело Сейтказы Матаева, главы Союза журналистов Казахстана, оказавшегося под домашним арестом, вызвало реакцию далеко за пределами страны - вплоть до Берлина, Вены и Нью-Йорка.
Бывшего главу Комитета национальной безопасности Казахстана и экс-сотрудника службы охраны президента Казахстана признали невиновными по делу об убийстве топ-менеджеров казахстанского "Нурбанка".
Der Spiegel опубликовал статью, в которой рассказал о причастности ряда европейских политиков к скандальной истории Рахата Алиева, экс-зятя главы Казахстана. Это вызвало резонанс.
По словам адвоката, Альнур Мусаев и Вадим Кошляк вероятно направлены в тюрьму Йозефштадт. Они обвиняются в похищении и убийстве двух топ-менеджеров казахстанского "Нурбанка".
Как повлияло самоубийство казахстанского олигарха в венской тюрьме на действия европейской юстиции, связанные с его делами?
В венском суде заслушивают свидетелей стороны обвинения по делу об убийстве менеджеров "Нурбанка". DW разбиралась, какие коррективы внесла в судебный процесс смерть Рахата Алиева.
Австрийские СМИ сообщили о результатах повторного вскрытия тела Рахата Алиева, которое подтвердило версию о самоубийстве опального олигарха. Его адвокат настаивает на версии убийства.
Повторное вскрытие должно прояснить вопрос о причастности третьих лиц к гибели бывшего зятя Назарбаева. Процедура будет проведена в Швейцарии.
Смерть бывшего зятя Назарбаева в тюремной камере в Вене добавила вопросов австрийской юстиции, но не сняла их применительно к уголовным делам, по которым проходил опальный олигарх.
В Казахстане не все верят в самоубийство бывшего президентского зятя Рахата Алиева. Корреспондент DW выяснял реакцию казахстанской общественности на сообщение из Австрии.
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