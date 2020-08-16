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Рахат Алиев

Bild von Aysultan Nazarbayev (Ajsultan Nasarbajew), der heute in London verstorben ist. Er ist ein Enkel von kasachischen Ex-Präsidenten Nursultan Nasarbajew. Quelle: facebook.com/aisultan.nazarbayev

В Лондоне скончался внук Назарбаева Айсултан 16.08.2020

Причины смерти 30-летнего Айсултана Назарбаева выясняются. Внук экс-президента Казахстана неоднократно выступал с обвинениями в адрес семьи.
20.12.2019, Russland, St. Petersburg: 6112198 20.12.2019 Former President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev attends a meeting of the Supreme Eurasian Economic Council, in St. Petersburg, Russia. Sergey Guneev / Sputnik Foto: Sergey Guneev/Sputnik/dpa |

Внук Назарбаева просит убежища в Великобритании 13.02.2020

Айсултан Назарбаев просит Лондон защитить его от семьи и готов поделиться информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана".
Rakhat Aliyev (files 2007), the son-in-law of Kazakhstan's president Nursultan Nazarbayev is considering seeking political asylum in Austria after the Kazakh Ministry of Interior issued an international warrant for his arrest, accusing him of several kidnappings.Foto: Anatoly Ustinenko +++(c) dpa - Report+++ +++(c) dpa - Report+++

Дело о смерти Рахата Алиева может быть рассмотрено заново 15.12.2016

Австрийские СМИ откликнулись на заявление немецкого судмедэксперта об истиной причине смерти казахстанского олигарха. Ждать ли рецедива "рахатгейта" в связи с новой экспертизой в деле Алиева?
Rakhat Aliyev (files 2007), the son-in-law of Kazakhstan's president Nursultan Nazarbayev is considering seeking political asylum in Austria after the Kazakh Ministry of Interior issued an international warrant for his arrest, accusing him of several kidnappings.Foto: Anatoly Ustinenko +++(c) dpa - Report+++ +++(c) dpa - Report+++

Кто хочет найти деньги Рахата Алиева? 13.12.2016

Внимание к Рахату Алиеву в Австрии и других странах Европы сохраняется и после его смерти. Идет настоящая борьба за его деньги. Как она ведется, рассказывает DW.
Rakhat Aliyev (files 2007), the son-in-law of Kazakhstan's president Nursultan Nazarbayev is considering seeking political asylum in Austria after the Kazakh Ministry of Interior issued an international warrant for his arrest, accusing him of several kidnappings.Foto: Anatoly Ustinenko +++(c) dpa - Report+++ +++(c) dpa - Report+++

Судмедэксперт: Смерть бывшего зятя Назарбаева была убийством 13.12.2016

Бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев, судя по всему, не покончил с собой, а был убит в тюремной камере. К такому выводу пришел авторитетный немецкий судмедэксперт Бернд Бринкман.
©PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN ; Thionville 04 avril 2016. Illustration pour le Panama Papers ou panamaleaks . Scandale financier planetaire d'avoirs dans les paradis fiscaux avec des montages financiers douteux dans des sociétés offshore pour echapper au fisc et dans le viseur le cabinet Mossack Fonseca du Panama qui denonce un crime ... Photo Julio pelaez (c) picture-alliance/maxppp/J. Pelaez

"Панамские досье": 3 казахстанских следа в офшорном скандале 18.04.2016

Внук президента Казахстана - не единственный, кто фигурирует в "панамских досье". Какое значение придают в Астане этому расследованию, и к каким последствиям оно уже привело?
Alle Fotos wurden von unserer Korrespondentin in Kasachstan Anatoly Weisskopf gemacht, also - DW-Copyright. Bildbeschreibungen: Ein Bezirksgericht in der kasachischen Stadt Alma-Aty hat die oppositionelle Zeitung Respublika und alle Print-Ausgaben und Internetportale und -seiten, die zu dem gleichnamigen Verlagshaus gehören, verboten. Bilder-Unterschriften: Kasachstan, Zeitung Respublika, Gericht, Verbot Kasachstan1: Die vorsitzende Richterin liest das Urteil über das Verbot der Zeitung Respublika vor. Kasachstan 2: Vertreter der Zeitung Respublika und des gleichnamigen Verlagshauses im Gerichtsaal.

Дело главы Союза журналистов Казахстана вредит репутации Назарбаева 25.02.2016

Дело Сейтказы Матаева, главы Союза журналистов Казахстана, оказавшегося под домашним арестом, вызвало реакцию далеко за пределами страны - вплоть до Берлина, Вены и Нью-Йорка.
14.04.2015 Co-defendents of Rakhat Aliyev, former head of the Kazakh secret service KNB Alnur Mussayev (R) and Vadim Koshlyak, sit in the dock before their trial in Vienna April 14, 2015. A Vienna court on Tuesday started a trial on the 2007 murder of two Kazakh bankers with the main suspect - the Kazakh president's former son-in-law Rakhat Aliyev turned political foe - absent as he reportedly committed suicide a few weeks earlier. Mussayev and Koshlyak are accused of crimes including murder and rape. REUTERS/Heinz-Peter Bader

Венский суд оправдал двух фигурантов дела Алиева 11.07.2015

Бывшего главу Комитета национальной безопасности Казахстана и экс-сотрудника службы охраны президента Казахстана признали невиновными по делу об убийстве топ-менеджеров казахстанского "Нурбанка".
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diesen Titel verwenden!*** Spiegel Cover 13.06.2015

Der Spiegel против "друзей Астаны" и "врагов Рахата Алиева" 16.06.2015

Der Spiegel опубликовал статью, в которой рассказал о причастности ряда европейских политиков к скандальной истории Рахата Алиева, экс-зятя главы Казахстана. Это вызвало резонанс.
14.04.2015 Co-defendents of Rakhat Aliyev, former head of the Kazakh secret service KNB Alnur Mussayev (R) and Vadim Koshlyak, sit in the dock before their trial in Vienna April 14, 2015. A Vienna court on Tuesday started a trial on the 2007 murder of two Kazakh bankers with the main suspect - the Kazakh president's former son-in-law Rakhat Aliyev turned political foe - absent as he reportedly committed suicide a few weeks earlier. Mussayev and Koshlyak are accused of crimes including murder and rape. REUTERS/Heinz-Peter Bader

Суд в Вене вновь арестовал двух фигурантов дела Алиева 08.06.2015

По словам адвоката, Альнур Мусаев и Вадим Кошляк вероятно направлены в тюрьму Йозефштадт. Они обвиняются в похищении и убийстве двух топ-менеджеров казахстанского "Нурбанка".
Rakhat Aliyev (files 2007), the son-in-law of Kazakhstan's president Nursultan Nazarbayev is considering seeking political asylum in Austria after the Kazakh Ministry of Interior issued an international warrant for his arrest, accusing him of several kidnappings.Foto: Anatoly Ustinenko +++(c) dpa - Report+++ +++(c) dpa - Report+++

Рахат Алиев протянул бикфордов шнур по всей Европе 29.04.2015

Как повлияло самоубийство казахстанского олигарха в венской тюрьме на действия европейской юстиции, связанные с его делами?
Rakhat Aliyev (files 2007), the son-in-law of Kazakhstan's president Nursultan Nazarbayev is considering seeking political asylum in Austria after the Kazakh Ministry of Interior issued an international warrant for his arrest, accusing him of several kidnappings.Foto: Anatoly Ustinenko +++(c) dpa - Report+++ +++(c) dpa - Report+++

Дело Алиева в Вене: каждая сторона видит шансы на победу 24.04.2015

В венском суде заслушивают свидетелей стороны обвинения по делу об убийстве менеджеров "Нурбанка". DW разбиралась, какие коррективы внесла в судебный процесс смерть Рахата Алиева.
Rakhat Aliyev (files 2007), the son-in-law of Kazakhstan's president Nursultan Nazarbayev is considering seeking political asylum in Austria after the Kazakh Ministry of Interior issued an international warrant for his arrest, accusing him of several kidnappings.Foto: Anatoly Ustinenko +++(c) dpa - Report+++ +++(c) dpa - Report+++

Версии смерти Рахата Алиева: судмедэксперты против адвокатов 20.03.2015

Австрийские СМИ сообщили о результатах повторного вскрытия тела Рахата Алиева, которое подтвердило версию о самоубийстве опального олигарха. Его адвокат настаивает на версии убийства.
Rakhat Aliyev (files 2007), the son-in-law of Kazakhstan's president Nursultan Nazarbayev is considering seeking political asylum in Austria after the Kazakh Ministry of Interior issued an international warrant for his arrest, accusing him of several kidnappings.Foto: Anatoly Ustinenko +++(c) dpa - Report+++ +++(c) dpa - Report+++

Австрия намерена провести повторное вскрытие тела Рахата Алиева 01.03.2015

Повторное вскрытие должно прояснить вопрос о причастности третьих лиц к гибели бывшего зятя Назарбаева. Процедура будет проведена в Швейцарии.
Rakhat Aliyev (files 2007), the son-in-law of Kazakhstan's president Nursultan Nazarbayev is considering seeking political asylum in Austria after the Kazakh Ministry of Interior issued an international warrant for his arrest, accusing him of several kidnappings.Foto: Anatoly Ustinenko +++(c) dpa - Report+++ +++(c) dpa - Report+++

Суицид не ставит точку в деле Рахата Алиева 24.02.2015

Смерть бывшего зятя Назарбаева в тюремной камере в Вене добавила вопросов австрийской юстиции, но не сняла их применительно к уголовным делам, по которым проходил опальный олигарх.
View of the parliament buildings in Kazakhstan's new capital Astana October 12, 2010. Astana was designated as the future capital of newly-independent Kazakhstan in 1995, and the capital was officially moved from Almaty on December 10, 1997. The new name, Astana, was bestowed in 1998. The country has been ruled since 1989 by President Nursultan Nazarbayev. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images) Erstellt am: 12 Okt 2010

Как в Казахстане отнеслись к известию о смерти Рахата Алиева 24.02.2015

В Казахстане не все верят в самоубийство бывшего президентского зятя Рахата Алиева. Корреспондент DW выяснял реакцию казахстанской общественности на сообщение из Австрии.
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