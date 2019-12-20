 Расходы Daimler из-за дизельного скандала выросли на 1,5 млрд евро | Новости из Германии о Германии | DW | 22.01.2020

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Германия

Расходы Daimler из-за дизельного скандала выросли на 1,5 млрд евро

Прибыль Daimler в 2019 году сократилась вдвое. Ранее концерн создал для преодоления дизельного скандала резервный фонд в объеме 3 млрд евро.

Завод Daimler AG в немецком Зиндельфингене

Завод Daimler AG в немецком Зиндельфингене

Расходы автомобильного концерна Daimler в 2019 году выросли в связи с дизельным скандалом примерно на 1,5 млрд евро, говорится в опубликованном в среду, 22 января, официальном сообщении концерна. Ранее Daimler создал на эти цели резервный фонд в объеме 3 млрд евро.

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В сентябре прошлого года Daimler был оштрафован в Германии на 870 млн евро. Согласно решению прокуратуры Штутгарта, руководство автоконцерна проявило халатность, которая привела к тому, что с 2008 года дизельные автомобили были допущены к эксплуатации, хотя содержание оксидов азота в их выхлопах в ряде случаев превышало нормы. Кроме того, прокуратура Штутгарта ведет еще одно расследование в отношении ряда лиц, подозреваемых в манипуляциях программным обеспечением на выпущенных Daimler авто с дизельным двигателем.

Daimler представил 22 января также предварительные итоги своей деятельности в прошлом году. Операционная прибыль концерна по сравнению с 2018 годом сократилась вдвое и составила 5,6 млрд евро. Подразделение Mercedes-Benz Cars, производящее легковые автомобили, несмотря на рост продаж, получило прибыль в размере 3,7 млрд евро (в 2018 году - 7,2 млрд евро). В свою очередь Mercedes-Benz Vans, которое производит коммерческие автомобили, закончило прошлый год с убытками более чем в 2,4 млрд евро.

По данным концерна, ухудшение показателей связано с расходами на преодоление последствий дизельного скандала, высокими инвестициями в разработку электромобилей и производственными проблемами.

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    Автор: Андрей Гурков


 

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