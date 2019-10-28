Расстрелявший сослуживцев солдат объяснил свои действия угрозой изнасилования

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, на допросе у военных следователей пояснил, что его собирались изнасиловать. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает российское интернет-издание Baza, выложившее фрагменты из показаний Шамсутдинова.

"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула – всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?", - рассказал солдат следователям.

Отвечая на вопрос, почему он не обратился с жалобой к офицерам, солдат пояснил: "Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били?"

Шамсутдинов также заявил, что жалеет об убийстве только двух человек, которых "зацепил случайно", а к остальным у него "жалости нет никакой"

Отец солдата винит "дедовщину"

Отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в конце октября расстрелял восьмерых и ранил еще двух сослуживцев в воинской части в Забайкалье, полагает, что открыть огонь его сына вынудили неуставные отношения между сослуживцами. "Дедовщина, постоянные длительные издевательства над ним", - заявил Салим Шамсутдинов, чьи слова в среду, 6 ноября, приводит РБК. При этом отец 20-летнего солдата выразил надежду, что приговор его сыну будет не больше, чем 15 лет тюрьмы. "Он же и выйдет оттуда молодым. Ему дальше продолжать нормально существовать", - сказал Шамсутдинов.

Инцидент произошел 25 октября во время смены караула в воинской части, расположенной в Закрытом административно-территориальном образовании Горный Забайкальского края. Среди погибших были два офицера. Три дня спустя Читинский гарнизонный военный суд на два месяца арестовал Рамиля Шамсутдинова. Против военнослужащего возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ - "убийство двух и более лиц". Шамсутдинову грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

На сайте Change.org были размещены две независимые друг от друга петиции "Свободу Рамилю Шамсутдинову". Одну из них, адресованную главе МВД РФ Виктору Колокольцеву, на момент публикации статьи подписали более 30 тысяч человек, другая - в адрес Минобороны РФ - набрала около 2800 подписей. Авторы петиций сходятся во мнении, что причиной трагедии стала дедовщина в армии. Тюменское интернет-издание 72.ru опубликовало интервью с бывшим военнослужащим той же части, который рассказал, что один из убитых офицеров был известен своими издевательствами над призывниками. Многих он доводил до тяжелого психологического состояния.

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