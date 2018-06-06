 Расследователи дела MH17: Москва контролировала захват Донбасса | Новости из Германии о России | DW | 14.11.2019

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Россия

Расследователи дела MH17: Москва контролировала захват Донбасса

Влияние России распространялось на административные, финансовые и военные вопросы в "ДНР", уверены в JIT. Лидеры сепаратистов общались с Сурковым и Аксеновым.

Пророссийские сепаратисты на месте крушения рейса MH17

Пророссийские сепаратисты на месте крушения рейса MH17

Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием трагедии рейса MH17  в небе над Донбассом летом 2014 года, в четверг, 19 ноября, выложила в открытый доступ переговоры записи перехваченных разговоров лидеров сепаратистов как между собой, так и с высокопоставленными российскими чиновниками. Из них следует, что Москва изначально как в военном, так и в политическом смысле полностью контролировала процесс  захвата Донбасса.

Контекст

Депутат парламента Нидерландов Михел ван Ниспен рассказал в интервью DW о том, как принималось решение о необходимости расследовать роль Украины в крушении малазийского "Боинга". (09.10.2019)

Эксперты Bellingcat получили новые сведения о перемещении ЗРК "Бук" из Донецка в Снежное в день катастрофы рейса MH17. Их значение DW объяснил основатель проекта Элиота Хиггинса. (23.06.2016)

Влияние России распространялось "на административные, финансовые и военные вопросы" в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР"), в июле 2014 года руководство "ДНР" практически ежедневно созванивалось с представителями России, отмечается в сообщении JIT. Собеседниками "премьер-министра" Александра Бородая и Игоря Гиркина - "министра обороны" "ДНР" с российской стороны были Сергей Аксенов, назначенный Москвой руководителем аннексированного Крыма, а также высокопоставленный российский чиновник Владислав Сурков.

К примеру, в одном из разговоров в начале июля 2014 года боевик с позывным "Монгол" рассказал коменданту Макеевки, что "прибудут люди с полномочиями от Шойгу" (министра обороны РФ Сергея Шойгу. - Ред.), уточняя, что представители Москвы "выкидывают ... местных полевых командиров из подразделений", а командование переходит к "москвичам". Из другого разговора следует, что если в Донбассе и была "гражданская война", то это была война между сепаратистами, которые подчинялись разным группам российских силовиков - ФСБ или ГРУ.

Поиск новых свидетелей

Публикуя эти перехваты, Объединенная следственная группа надеется найти новых свидетелей, способных дать информацию о роли России в контроле над руководством "ДНР". JIT не исключает, что именно высокопоставленные российские правительственные чиновники, которые оказывали помощь сепаратистам, и отдали приказ о развертывании в регионе зенитно-ракетного комплекса "Бук",  из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17.

Смотрите также:

  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 07:13

Депутат Европарламента Кати Пири: Владимир Цемах теперь подозреваемый по делу MH17, а не свидетель

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Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

Ссылки в интернете

Обращение Объединенной следственной группы

Аудио- и видеофайлы по теме

Депутат Европарламента Кати Пири: Владимир Цемах теперь подозреваемый по делу MH17, а не свидетель  

Кто сбил Боинг над Донбассом: в деле MH17 в Нидерландах назвали новые имена. DW Новости  

Следствие по крушению MH17: "Боинг" сбит российским "Буком" из Курска - DW Новости  

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