 Расследование: Кузен Елизаветы II предлагал рекомендации Путину за плату | Новости из Германии о Европе | DW | 09.05.2021

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Европа

Расследование: Кузен Елизаветы II предлагал рекомендации Путину за плату

Журналисты-расследователи уличили британского принца в намерении торговать связями с российским президентом Путиным. Как пишет The Sunday Times, Майкл Кентский был готов порекомендовать ему бизнесменов за 10 000 фунтов.

Принц Майкл Кентский

Принц Майкл Кентский

Двоюродного брата британской королевы Елизаветы II принца Майкла Кентского подозревают в том, что он за плату предлагал, используя свой статус, помочь в налаживании отношений с Россией. Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщают газета The Sunday Times и телеканал Channel 4, журналисты которых провели расследование, представившись инвесторами из Южной Кореи, вкладывающими деньги в золото.

По данным расследователей, принц заявил по видеосвязи, что за 10 тысяч фунтов (11,5 тыс. евро) в день он сможет "конфиденциально" представить бизнесменов окружению президента России Владимира Путина. Запись обращения с рекомендацией на фоне Кенсингтонского дворца оценивалась в 200 тысяч долларов (164 тыс. евро). В ходе видеобеседы друг и деловой партнер принца Майкла лорд Саймон Рединг представил кузена королевы как "неофициального посла Ее Величества в России".

Британский принц - кавалер ордена Дружбы народов

78-летний Майкл Кентский говорит по-русски и неоднократно бывал в России с деловыми и частными визитами. Он один из немногих британцев, получивших российский орден Дружбы. Как сообщил офис принца, который официально не входит в состав королевской семьи и не может претендовать на престол, он "не получает государственных денег и зарабатывает на жизнь в консалтинговой фирме, которой он руководит уже более 40 лет". По словам представителей Майкла Кентского, у него нет особых отношений с президентом Владимиром Путиным, с которым он последний раз встречался в июне 2003 года, а с тех пор не имел ни с ним самим, ни с его администрацией никаких контактов.

Телесюжет, рассказывающий о расследовании, будет показан по Channel 4 в понедельник, 10 мая.

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    Автор: Элла Володина


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