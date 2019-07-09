 Расследование дела о задержании Голунова почти не ведется | Новости из Германии о России | DW | 01.10.2019

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Россия

Расследование дела о задержании Голунова почти не ведется

Следственную группу, занимавшуюся обстоятельствами задержания Ивана Голунова, перевели на "московское дело". Из-за этого расследование по делу Голунова почти не ведется.

Акция в поддержку Ивана Голунова, 12 июня 2019 г.

Акция в поддержку Ивана Голунова, 12 июня 2019 г.

Следственную группу, которая занималась обстоятельствами задержания журналиста Ивана Голунова, перевели на другое расследование - протестов в российской столице, так называемого "московского дела". Как сообщают "Интерфакс" во вторник, 1 октября, из-за этого расследование дела Голунова почти не ведется. В день избрания Голунову меры пресечения его дело было передано в главное управление московской полиции, которое в дальнейшем прекратило преследование журналиста. До того делом занималось УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы.

Контекст

Смягчать антинаркотические законы не требуется, заявил президент Путин. Но правозащитники считают: масштабы фабрикаций по наркоделам в РФ огромны и для этого применяются разные способы. (21.06.2019)

Задержания демонстрантов, протестовавших в Москве против фабрикации уголовных дел, - ответ властей на освобождение Ивана Голунова. Репрессии - их главный инструмент, считает карикатурист Сергей Елкин. (13.06.2019)

После освобождения Голунова в рамках дела проводилась проверка действий сотрудников полиции, задерживавших журналиста, для дальнейшей передачи материалов в СК. В июле Генпрокуратура РФ передала расследование "дела Голунова" в СКР. Спустя несколько месяцев после освобождения Голунова в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых. В связи с делом Голунова были уволены начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков. Кроме того, были уволены еще четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста.

Иван Голунов, 36-летний спецкор отдела расследований издания "Медуза", был задержан в Москве 6 июня и отправлен под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе, а эксперты не обнаружили в биологическом материале журналиста следов наркотиков; на изъятых у него свертках нашли ДНК нескольких человек. 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное расследование прекращено.

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    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

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    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

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    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

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    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


Смотреть видео 01:50

На марше в поддержку Голунова больше 400 задержанных

 

Контекст

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

12 июня в российской столице состоялся несанкционированный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова и всех заключенных, пострадавших от сфабрикованных уголовных дел. Полиция задержала более 500 протестующих. (12.06.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Туманное дело Голунова. Дружим с миром с чистого листа. О бизнесе в России - "Заповедник", выпуск 80, 16.06.19  

На марше в поддержку Голунова больше 400 задержанных  

Как в Германии реагируют на акции протеста в Москве и освобождение Голунова  

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