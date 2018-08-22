Наличие распятий в итальянских школах не соответствует Европейской конвенции по правам человека

Страсбургский суд по правам человека признал, что христианские распятия в итальянских школах нарушают право учеников на свободный выбор религии или отказ от нее. Правительство Италии намерено это решение обжаловать.