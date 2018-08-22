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Распятие

MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 16, 2018: Film director Kirill Serebrennikov attends a hearing at the Moscow City Court to consider extending his house arrest on charges of embezzling state funds. Artyom Geodakyan/TASS Foto: Artyom Geodakyan/TASS/dpa |

Виктор Ерофеев: Серебренников. Распятие длиной в год 22.08.2018

22 августа исполняется год, как началось уголовное преследование российского режиссера Кирилла Серебренникова. Писатель Виктор Ерофеев считает "дело Серебренникова" знаковым.

Спорное постановление: во всех баварских госучреждениях развесят кресты и распятия (01.06.18) 01.06.2018

По замыслу правящей консервативной партии Христианско-социальный союз, практика вывешивать в общественных местах кресты должна подчеркнуть "культурную идентичность" Баварии.
24.04.2018, Bayern, München: Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident (CSU), steht im Eingangsbereich der bayerischen Staatskanzlei neben einem Kreuz, das er kurz zuvor aufgehängt hat. Foto: Peter Kneffel/dpa | Verwendung weltweit

В Баварии вступило в силу постановление о крестах в госучреждениях 01.06.2018

По замыслу ХСС, практика вывешивать в стенах присутственных мест кресты должна подчеркнуть "культурную идентичность" Баварии.
Bildergalerie Winterlandschaft Deutschland Eiszapfen an einer Dachkante vor dem Brandenburger Tor. Berlin, 05.01.2009 picture-alliance/dpa/T.Bartilla

"Распятая девочка", или Проблемы с беженцами как оружие пропаганды 19.01.2016

Рассказанная российским телевидением и опровергнутая полицией ФРГ история о якобы изнасилованной мигрантами в Берлине девочке - первый случай в Германии. DW разбиралась в ситуации.
gekreuzigter Putin als Kunstfigur im Innenhof des KGB-Museums in Riga *** Das Foto hat DW-Mitarbeiter Volker Witting in Riga (Lettland) im Mai 2015 gemacht. Das Foto darf unter DW/V. Witting auf DW-Seiten veröffentlicht werden.

Москва возмущена "распятым Путиным" в Риге 16.05.2015

В российском посольстве в Латвии выразили недовольство арт-инсталляцией "распятый Путин" в Риге, в которую посетители вбивали гвозди, и направили ноту в латвийский МИД.
ARCHIV - Bei der Pressekonferenz der Deutschen Bischofskonferenz werfen die Protagonisten am Dienstag (31.08.2010) in Trier Schatten bei der Vorstellung der Missbrauchsleitlinien der katholischen Kirche. Die von der katholischen Kirche geplante Untersuchung zum sexuellen Missbrauch durch Priester und Ordensleute darf sich nach Ansicht der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung nicht auf Fälle aus den zurückliegenden zehn Jahren beschränken. «Das wäre aus meiner Sicht erheblich zu wenig», sagte Christine Bergmann am Mittwoch (13.07.2011) im WDR-Hörfunk. Viele Missbrauchfälle seien in den 70er und 80er Jahren vorgekommen. Foto: Harald Tittel dpa/lrs +++(c) dpa - Bildfunk+++

Рэп-сатира на церковь стала объектом цензуры 05.06.2013

В видео популярная немецкая юмористка, облаченная в одежду монахини, "рэпует" против церкви, задирая платье и облизывая распятие. Клип на ТВ показан не будет, заявил телеканал WDR.
Ein Mann betrachtet am 21.02.2013 im Museum Hamburger Bahnhof in Berlin die Exponate Füße zuerst von 1991 in der neuen Ausstellung mit Werken von Martin Kippenberger. Der Hamburger Bahnhof zeigt ab dem 23.02.2013 unter dem Titel sehr gut / very good viele seiner Werke. Foto: Hannibal/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Стартует выставка памяти Мартина Киппенбергера 22.02.2013

Этот художник-нонконформист создавал произведения, приводившие созерцателя в шок. Чего стоит одна только богохульная работа с изображением распятой на кресте лягушки.
-- FILE -- In this Nov. 3, 2009 file photo, a crucifix hangs from the wall of a Naples elementary school's classroom, Italy.An emotional debate over crucifixes in classrooms is opening a new crack in European unity.It all started in a small town in northern Italy, where Finnish-born Soile Lautsi was so shocked by the sight of crosses above the blackboard in her children's public school classroom that she called a lawyer to see if she could get them removed. Her case went all the way to Europe's highest court — and her victory has set up a major confrontation between traditional Catholic and Orthodox countries and nations in the north that observe a strict separation between church and state. Italy and more than a dozen other countries are fighting the European Court of Human Rights ruling, contending the crucifix is a symbol of the continent's historic and cultural roots. (AP Photo/Salvatore Laporta)

"Дело о распятиях": европейский суд вернул Христа в школы Италии 19.03.2011

Решение Европейского суда по правам человека, разрешившего развешивать распятия в школах Италии, вызвало широкое одобрение среди европейских католиков. В Ватикане это судебное постановление назвали историческим.
Kreuzigung (Dom Passau in Bayern) Caption: Kreuzigung (Dom Passau in Bayern)

Наличие распятий в итальянских школах не соответствует Европейской конвенции по правам человека 03.11.2009

Страсбургский суд по правам человека признал, что христианские распятия в итальянских школах нарушают право учеников на свободный выбор религии или отказ от нее. Правительство Италии намерено это решение обжаловать.
Blick in den Andachtsraum des Deutschen Bundestages in Berlin am 19. Maerz 2003. Der Raum wurde vom Duesseldorfer Kuenstler Guenther Uecker gestaltet. Der Altarwuerfel aus sandgestrahltem Granit, Material-Tafeln und Ueckers typische Nagel-Bilder sollen nun Vorbild fuer eine Kapelle im bayerischen Landtag werden, wenn dieser im kommenden Jahr umgebaut wird. (AP Photo/HO, Deutscher Bundestag) ** zu unserem Korr ***

И политикам молитва на пользу... 24.07.2003

Часовня в рейхстаге похожа на современную художественную галерею. Вместо традиционного распятия и богоматери в стиле барокко, помещение оформлено в стиле, который представляет собой искусство, посвященное Господу.