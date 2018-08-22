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22 августа исполняется год, как началось уголовное преследование российского режиссера Кирилла Серебренникова. Писатель Виктор Ерофеев считает "дело Серебренникова" знаковым.
По замыслу правящей консервативной партии Христианско-социальный союз, практика вывешивать в общественных местах кресты должна подчеркнуть "культурную идентичность" Баварии.
По замыслу ХСС, практика вывешивать в стенах присутственных мест кресты должна подчеркнуть "культурную идентичность" Баварии.
Рассказанная российским телевидением и опровергнутая полицией ФРГ история о якобы изнасилованной мигрантами в Берлине девочке - первый случай в Германии. DW разбиралась в ситуации.
В российском посольстве в Латвии выразили недовольство арт-инсталляцией "распятый Путин" в Риге, в которую посетители вбивали гвозди, и направили ноту в латвийский МИД.
В видео популярная немецкая юмористка, облаченная в одежду монахини, "рэпует" против церкви, задирая платье и облизывая распятие. Клип на ТВ показан не будет, заявил телеканал WDR.
Этот художник-нонконформист создавал произведения, приводившие созерцателя в шок. Чего стоит одна только богохульная работа с изображением распятой на кресте лягушки.
Решение Европейского суда по правам человека, разрешившего развешивать распятия в школах Италии, вызвало широкое одобрение среди европейских католиков. В Ватикане это судебное постановление назвали историческим.
Страсбургский суд по правам человека признал, что христианские распятия в итальянских школах нарушают право учеников на свободный выбор религии или отказ от нее. Правительство Италии намерено это решение обжаловать.
Часовня в рейхстаге похожа на современную художественную галерею. Вместо традиционного распятия и богоматери в стиле барокко, помещение оформлено в стиле, который представляет собой искусство, посвященное Господу.
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