Раскрыт секрет упаковок на "девяток" яиц

На прилавках российских магазинов появились яйца в непривычных лотках по девять штук. Цена нестандартной упаковки составляет 64 рубля 90 копеек, что, по словам пользователей социальных сетей, выложивших фотографии лотков в Facebook, Twitter и на других платформах, сопоставимо со стоимостью традиционного контейнера на десять яиц.

Чем это объяснить - новым трендом или же, как подозревают многие российские потребители, уловкой производителей, уменьшающих количество товара в стандартной упаковке, и таким образом незаметно повышающих цены? Тем более что спрос на яйца в период новогодних праздников подскакивает в России в несколько раз. Чтобы выяснить, в чем же дело, DW провела небольшое расследование.

Как расфасовывают яйца в Европе?

Непривычные для российского покупателя лотки на девять яиц, которые привлекли внимание потребителей и вызвали целый шквал комментариев в социальных сетях, произведены на удмуртской птицефабрике "Вараксино", входящей в состав агрохолдинга "Комос Групп".

В странах ЕС можно купить яйца в расфасовке от четырех до 12 штук

Поставщиком лотков на девять яиц, как следует из заявления пресс-службы компании агентству ТАСС, является датская компания Hartmann. DW обратилась в немецкий филиал фирмы Hartmann Verpackung GmbH, расположенный в западногерманском Эшборне, и поговорила с Виктором Вальцем (Viktor Walz), возглавляющим подразделение компании по работе со странами ЕАЭС.

По его словам, лотки на девять яиц - не нововведение: впервые компания Hartmann начала выпускать их около 20 лет назад. Первые заказы на такую упаковку поступили из Великобритании. В этой стране, рассказал Виктор Вальц, продают яйца в лотках трех видов: на 12, 6 и 9 штук. В большинстве стран Центральной Европы можно купить яйца в контейнерах по шесть и десять штук. А, к примеру, во Франции наиболее распространены лотки вместимостью восемь яиц.

Реакцию российских потребителей, связавших продажу "девятка" яиц с ростом цен на продукты, в фирме Hartmann восприняли с недоумением, говорит Виктор Вальц. В год компания Hartmann выпускает не более 250 тысяч лотков на девять яиц, при этом общий объем изготавливаемой упаковки равен примерно двум миллиардам. Иными словами, доля контейнеров для "девятков" яиц составляет всего около одного процента.

Hartmann продает в РФ лотки на 9 яиц уже 10 лет

Компания Hartmann давно обслуживает постсоветский рынок - в том числе, практически все регионы России. Первые поставки упаковок на девять яиц российским птицефабрикам начались еще десять лет назад. Поэтому Виктор Вальц удивлен тем, что наличие на российских прилавках нестандартной упаковки вызвало такой резонанс именно сейчас. Развеять или подтвердить сомнения россиян в попытке производителей повысить цены на яйца немецкий производитель упаковки не может.

В свою очередь, в пресс-службе агрохолдинга "Комос Групп" отметили, что продукция птицефабрики расфасовывается не только в лотки по 10 и 9 яиц, но также и в контейнеры по 6, 8, 12, 20 и 30 штук - в зависимости от требований торговых марок или сетей. Лотки с "девятками" яиц птицефабрики "Вараксино" продаются в магазинах торговой сети "Перекресток" с марта 2018 года и "Народная 7Я семья" в Санкт-Петербурге и Москве с октября 2018 года. В ближайшее время, по словам представителей агрохолдинга, в российских торговых сетях появится продукция птицефабрики "Вараксино" в упаковке от Hartmann на 12 яиц.

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