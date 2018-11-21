Раскол в "Оппозиционном блоке": изменения на пророссийском политическом фланге Украины

Исключение двух ключевых фигур из "Оппозиционного блока" подтвердило слухи о расколе в среде экс-регионалов. Внутрипартийные распри могут привести к новой расстановке сил перед выборами 2019 года.
Юрий Бойко (спиной в центре), Дмитрий Фирташ (слева) и Вадим Рабинович (справа). Фото из архива, 2015 год
В среде экс-регионалов - раскол. Во вторник, 20 ноября, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил с трибуны Верховной рады Украины о том, что из фракции исключены ее сопредседатель Юрий Бойко и заместитель председателя Сергей Левочкин. По словам Вилкула, такое решение было принято на заседании фракции.
Что случилось?
С момента создания "Оппозиционного блока" еще в 2014 году он делился на разные группы влияния. На сегодняшний день большинство депутатов во фракции блока представляют интересы олигарха Рината Ахметова. Сюда украинские журналисты причисляют таких известных депутатов, как Борис Колесников, Вадим Новинский, Александр Вилкул. Меньшая часть представителей "Оппозиционного блока" связана еще с одним олигархом - Дмитрием Фирташем и бывшим главой президентской администрации Виктора Януковича - Сергеем Левочкиным. В эту группу входит, в частности, Юрий Бойко. Наконец, немногочисленную группу украинские СМИ относят к сфере влияния политика и кума президента РФ Виктора Медведчука.
Еще с лета Сергей Левочкин, по данным наблюдателей, пытался договориться с председателем политического совета партии "За жизнь" Медведчуком об объединении политических сил и выдвижении единого оппозиционного кандидата на президентских выборах. 9 ноября Юрий Бойко подписал с членом своей же фракции Вадимом Рабиновичем соглашение о сотрудничестве и создании объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь". Рабинович, по данным украинских СМИ, уже давно де-факто ведет независимую политику и возглавляет политическую силу "За жизнь" вместе с Медведчуком.
За жизнь - и за Бойко
Состоявшаяся сделка вызвала возмущение у группы Ахметова. Сопредседатель "Оппозиционного блока" Борис Колесников назвал подписание соглашения "личной инициативой народного депутата Юрия Бойко, не согласованной с другими членами "Оппозиционного блока" и не легитимизованного съездом партии". В свою очередь, ни Бойко, ни Левочкин не предприняли ни одной публичной попытки оправдаться или объяснить ситуацию однопартийцам. Напротив, 17 ноября стало известно, что новая платформа выдвинула кандидатуру Юрия Бойко для участия в президентских выборах. Его представляют единым кандидатом, выступающим в интересах русскоязычного населения на востоке страны. Иными словами, бывшего электората Партии регионов.
Однако с этим не согласны депутаты группы Рината Ахметова. Они считают, что кандидатом от оппозиции должен быть другой человек. Об этом, в частности, указал на своей странице в Facebook депутат Борис Колесников. "Мы - последовательные сторонники консолидации оппозиционных сил и выдвижения единого кандидата в президенты. Авторитетного представителя промышленных и предпринимательских кругов, местного самоуправления, способного победить на выборах, а не кандидата, являющегося подстилкой для нынешней власти", - написал Борис Колесников, не особо подбирая дипломатические выражения. Такими кандидатами, близкими к сфере интересов Ахметова, обозреватели, помимо самого Колесникова, называют Вадима Новинского или Александра Вилкула.
Дробление пророссийского политического фланга
Теперь "вместо одного кандидата в президенты, ориентированного на избирателей юга и востока Украины, их будет несколько", - написал в Facebook политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По мнению эксперта, вместо одного игрока, рассчитывающего набрать относительно высокий результат на президентских выборах и провести партийный проект в парламент, "вырисовываются три-четыре". Дело в том, что о желании баллотироваться в президенты может заявить еще один пророссийский политик - Евгений Мураев. Еще в сентябре он вышел из партии Вадима Рабиновича "За жизнь" и заявил о создании собственной политической силы "Наши" - тезки российского политического движения, созданного в 2005 году администрацией президента РФ Владимира Путина.
Даже в том случае, если бы "Оппозиционный блок" оставался монолитной структурой и выдвигал единого пророссийского кандидата, вероятность того, что экс-регионалы выиграют выборы, была бы ничтожно мала, полагают эксперты. А после его раскола шансы пророссийских партий снижаются еще больше, считает директор Института мировой политики Евгений Магда. "Чтобы понимать перспективы пророссийских партий в Украине, нужно осознавать, что так называемого электорального заповедника Януковича больше нет. Крым аннексирован Россией, а состав электоральной группы в Донбассе, поддерживающей Януковича, существенно изменился. Это больше не монолит, дающий несколько миллионов голосов. Поэтому партии, которые хотят пройти протоптанной дорогой, сейчас активно суетятся в поисках возможности выйти во второй тур президентских выборов ", - объясняет Магда. Такое дробление пророссийских сил, по его мнению, только на руку проукраинским партиям.
Борьба за кормушку
Изменения в "Оппозиционном блоке", считает политолог, обусловлены вовсе не политическими или идеологическими принципами. "К сожалению, в Украине нет партий, которые стоят на непоколебимых идеологических принципах, - говорит Магда. - Поэтому я назову все эти пертурбации борьбой за кормушку. Не обязательно это кормушка российская. Я думаю, что часть "Оппоблока", исключившая Бойко, может кормиться из рук Рината Ахметова".
Переход Бойко в другую политическую орбиту не окажет эффекта на президентские выборы, считают эксперты. По их мнению, он вызван, прежде всего, амбициями самого перебежчика и его нового союзника - Виктора Медведчука. К тому же и для "Оппозиционного блока", и для "Оппозиционной платформы - За жизнь" куда важнее парламентские выборы: на них обе партии возлагают куда больше надежд, чем на выборы президента.
Смотрите также: