РАН пока не сделает патриарха Кирилла почетным профессором

Намеченное на 22 января голосование президиума Российской академии наук (РАН) о присвоении звания "почетный профессор РАН" патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко отменено. Об этом в понедельник, 21 января, заявил вице-президент РАН Юрий Балега.

По его словам, РАН собирается на одном из ближайших заседаний обсудить актуальность и возможное реформирование звания "почетного профессора", поскольку у некоторых академиков возникает вопрос, насколько это положение отвечает современным требованиям. Отмена голосования нужна "в том числе для того, чтобы объяснить обществу и журналистам, что звания "почетный профессор РАН" и "профессор РАН" - это два принципиально разных понятия", - заметил Балега.

Ранее пресс-служба РАН сообщала, что звание почетного профессора РАН присвоено патриарху Кириллу, а также Валентине Матвиенко. Это звание было введено в 1997 году, его присваивает президиум РАН выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям.

Патриарх Кирилл неоднократно делал заявления на общественные и политические темы. Так, в октябре 2017 года он выступил против лозунга французской революции "Свобода. Равенство. Братство". "Свобода - это просто луг, на котором растут цветы и травы, и каждая трава поднимается в меру своей силы. Равенства нет: одна более сильная, другая послабее, а третью вообще не видно. А вот если равенство, то это подстриженный газон, все равны, но никакой свободы", - заявил он.

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