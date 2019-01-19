 РАН пока не сделает патриарха Кирилла почетным профессором | Новости из Германии о России | DW | 21.01.2019

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Россия

РАН пока не сделает патриарха Кирилла почетным профессором

Российская академия наук собиралась присвоить патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко звание почетного профессора, но "у некоторых академиков возникли вопросы". Теперь процедура отложена.

патриарх Кирилл

Намеченное на 22 января голосование президиума Российской академии наук (РАН) о присвоении звания "почетный профессор РАН" патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко отменено. Об этом в понедельник, 21 января, заявил вице-президент РАН Юрий Балега.

Контекст

При свободе не может быть равенства, заявил глава Русской православной церкви, комментируя лозунг французской революции "Собода. Равенство. Братство". (30.10.2017)

По его словам, РАН собирается на одном из ближайших заседаний обсудить актуальность и возможное реформирование звания "почетного профессора", поскольку у некоторых академиков возникает вопрос, насколько это положение отвечает современным требованиям. Отмена голосования нужна "в том числе для того, чтобы объяснить обществу и журналистам, что звания "почетный профессор РАН" и "профессор РАН" - это два принципиально разных понятия", - заметил Балега.

Ранее пресс-служба РАН сообщала, что звание почетного профессора РАН присвоено патриарху Кириллу, а также Валентине Матвиенко. Это звание было введено в 1997 году, его присваивает президиум РАН выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям.

Патриарх Кирилл неоднократно делал заявления на общественные и политические темы. Так, в октябре 2017 года он выступил против лозунга французской революции "Свобода. Равенство. Братство". "Свобода - это просто луг, на котором растут цветы и травы, и каждая трава поднимается в меру своей силы. Равенства нет: одна более сильная, другая послабее, а третью вообще не видно. А вот если равенство, то это подстриженный газон, все равны, но никакой свободы", - заявил он.

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


Контекст

Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

Уже пять лет папа Франциск пытается реформировать Римско-католическую церковь. За это его хвалят и критикуют. Каков он - папа-реформатор? Об этом галерея DW. (13.03.2018)  

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