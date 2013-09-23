Главным кандидатом от СвДП на выборах в бундестаг стал Брюдерле

Главным кандидатом от Свободной демократической партии на выборах в бундестаг выбран Райнер Брюдерле. Выступая на съезде партии в Берлине, он высказался за обновление коалиции с ХДС/ХСС.