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Глава министерства экономики ФРГ Райнер Брюдерле предложил направить замороженные в ФРГ денежные средства Муамара Каддафи на гуманитарные нужды в Ливии. Он призвал ЕС окончательно конфисковать деньги ливийского лидера.
Действующий в ФРГ с января 2009 года закон о привлечении в страну высококвалифицированных кадров из-за рубежа в ближайшее время не изменится. Ангела Меркель отклонила инициативу министра экономики Райнера Брюдерле.
Глава министерства экономики ФРГ Райнер Брюдерле намерен облегчить приток в страну иностранных квалифицированных кадров. Он указал, что нехватка специалистов может стать ключевой проблемой для немецкой экономики.