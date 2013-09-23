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Райнер Брюдерле

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Провал немецких либералов - из правительства во внепарламентскую оппозицию 23.09.2013

Либеральная СвДП, входившая в коалиционное правительство ФРГ наряду с блоком ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель, не преодолела 5-процентный барьер и впервые в истории страны не прошла в германский бундестаг.
Gregor Gysi (l, Die Linke), Rainer Brüderle (FDP, M) und Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen) stehen vor dem TV-Dreikampf der Spitzenkandidaten ihrer Parteien am 02.09.2013 im Studio der ARD in Berlin. Foto: Hannibal/dpa

Представители малых партий бундестага встретились в теледуэли 02.09.2013

Дебаты между Райнером Брюдерле, Грегором Гизи и Юргеном Триттином были гораздо более острыми, чем дуэль основных претендентов на пост канцлера ФРГ - Ангелы Меркель и Пера Штайнбрюка.
Der Fraktionsvoritzende der FDP im Bundestag, Rainer Bruederle, besucht am Montag (20.06.11) in Berlin die Redaktion der Nachrichtenagentur dapd. Bruederle hat sich dagegen ausgesprochen, bei den EU-Foerdermitteln fuer Griechenland auf die Mitfinanzierung durch Athen zu verzichten. Das wuerde ich nicht machen, sagte er am Montag in einem Interview der Nachrichtenagentur dapd. Das wuerde einen Praezedenzfall schaffen, auf den sich andere berufen koennten. Die Ko-Finanzierung muss man schon aus eigener Kraft darstellen, forderte er. (zu dapd-Text) Foto: Michael Gottschalk/dapd

Главным кандидатом от СвДП на выборах в бундестаг стал Брюдерле 10.03.2013

Главным кандидатом от Свободной демократической партии на выборах в бундестаг выбран Райнер Брюдерле. Выступая на съезде партии в Берлине, он высказался за обновление коалиции с ХДС/ХСС.
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - NOVEMBER 13: German Economy Minister and Chairman of the Free Democrats political party (FDP) Philipp Roesler (L) and Rainer Bruederle, Chairman of the FDP Bundestag faction smile during the FDP national congress on November 13, 2011 in Frankfurt am Main, Germany. The FDP is the junior member of the current German coalition government and is struggling to define itself while its popularity has plummeted, reflected in a string of stinging defeats in German regional elections in the past year. Roesler was seen by many as the party's rising star when he became party chairman a year ago, though since then his status has declined, leaving the limelight vacant for other leading FDP members, most notably Bruederle and FDP Bundestag member Frank Schaeffler. (Photo by Ralph Orlowski/Getty Images)

Филипп Рёслер остался председателем СвДП 21.01.2013

Филипп Рёслер останется лидером Свободной демократической партии. Однако кандидатом от СвДП на пост канцлера ФРГ на выборах в бундестаг будет выдвинут Райнер Брюдерле.
Der FDP Bundesvorsitzende Philipp Rösler (r) sitzt neben dem Fraktionsvorsitzenden der FDP im Bundestag, Rainer Brüderle, am 06.01.2013 beim Dreikönigstreffen der FDP im Opernhaus in Stuttgart in Baden-Württemberg. Bei dem traditionellen Treffen der Liberalen stimmen sich die Parteimitglieder auf das Jahr ein. Foto: Michael Kappeler/dpa

Филипп Рёслер готов уступить руководство СвДП Райнеру Брюдерле 21.01.2013

Председатель Свободной демократической партии Германии Филипп Рёслер заявил, что готов освободить этот пост, если его согласится занять глава фракции СвДП в бундестаге Райнер Брюдерле.
Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) spricht am Sonntag (23.01.2011) in Potsdam auf dem Neujahrsempfang der Brandenburger FDP. Foto: Bernd Settnik dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии сменятся два министра 10.05.2011

В правительстве ФРГ намечаются кадровые перестановки. Новым министром экономики станет Филипп Рёслер. На посту министра здравоохранения его сменит нынешний парламентский статс-секретарь при Рёслере Даниэль Бар.
Bundeswirtschaftsminister Rainer Bruederle (FDP) gestikuliert am Donnerstag (21.10.10) in Berlin waehrend einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Prognose des Wirtschaftswachstums. Bruederle erwartet Steuersenkungsbeschluesse noch vor 2013. Ich gehe davon aus, dass wir noch in dieser Legislaturperiode Beschluesse dazu fassen, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag bei der Vorstellung der neuen Konjunkturprognose der Regierung. (zu dapd-Text) Foto: Michael Gottschalk/dapd

Министр экономики Германии призывает перераспределить замороженные миллиарды Каддафи 16.04.2011

Глава министерства экономики ФРГ Райнер Брюдерле предложил направить замороженные в ФРГ денежные средства Муамара Каддафи на гуманитарные нужды в Ливии. Он призвал ЕС окончательно конфисковать деньги ливийского лидера.
03.2011 DW-TV Highlights Maerz Windraeder

Закон об отказе ФРГ от атомной энергии будет принят в июне 15.04.2011

Правительство ФРГ и власти федеральных земель считают необходимым как можно скорее отказаться от использования атомной энергии. Соответствующие решения должны быть оформлены в законодательном порядке не позднее 17 июня.
ARCHIV - Eine Zapfpistole für Bio-Ethanol, fotografiert an Deutschlands erster Bio-Ethanol-Tankstelle in Bad Homburg, die im Jahr 2005 eröffnet wurde (Aufnahme vom 13.01.2009). Ab 2011 können Autofahrer E10 tanken - statt fünf werden nun zehn Prozent Ethanol dem Sprit beigemischt. 90 Prozent der Autos vertragen den neuen Biokraftstoff. Ob so die Klimaziele zu erreichen sind, bleibt fraglich. Und E10 könnte den Spritpreis treiben. Foto: Frank Rumpenhorst dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии приостановлена поставка нового бензина Е10 на автозаправки 04.03.2011

Из-за недостаточного спроса на новый бензин Е10 в Германии приостанавливают дальнейшие поставки этого топлива на автозаправки. Министр экономики ФРГ Райнер Брюдерле созывает "бензиновый саммит".
Die Fahnen Deutschlands, der Europäischen Union und Chinas wehen während der Eröffnungsfeier für die neue Frachtflugverbindung zwischen Deutschland und China am Montag (24.09.2007) in Parchim im Wind. Vom Flughafen Parchim soll eine regelmäßige Frachtverbindung nach China aufgebaut werden. Die Frachtfirma LinkGlobal hatte den defizitären Flugplatz südöstlich von Schwerin im Mai vom Landkreis gekauft und wird künftig regelmäßig auf der Route zwischen der zentralchinesischen Stadt Zhengzhou (Provinz Henan) und Parchim fliegen. Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge rund 100 Millionen Euro für den Flughafen bezahlt. LinkGlobal ist das erste chinesische Unternehmen, das die Betriebserlaubnis für einen europäischen Flughafen erworben hat. Foto: Jens Büttner dpa/lmv/lno (zu dpa 0285 vom 24.09.2007) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Никакого альтруизма: цена китайской помощи в стабилизации евро 19.01.2011

С начала 2011 года Ли Кэцян посетил несколько стран Европейского Союза. Цель визита - помочь стабилизировать евро. Однако за бизнесом стоят политические интересы.
Bundeswirtschaftsminister Rainer Bruederle (FDP) gestikuliert am Donnerstag (21.10.10) in Berlin waehrend einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Prognose des Wirtschaftswachstums. Bruederle erwartet Steuersenkungsbeschluesse noch vor 2013. Ich gehe davon aus, dass wir noch in dieser Legislaturperiode Beschluesse dazu fassen, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag bei der Vorstellung der neuen Konjunkturprognose der Regierung. (zu dapd-Text) Foto: Michael Gottschalk/dapd

Министр экономики ФРГ критикует Венгрию за налог для иностранных инвесторов 03.01.2011

За введение специального налога для иностранных инвесторов министр экономики ФРГ Райнер Брюдерле подверг критике Венгрию. Еврокомиссия изучает жалобу, поданную 13 иностранными концернами.
Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) gibt am Mittwoch (21.04.2010) eine Pressekonferenz in Berlin. Gemeinsam mit dder Bundesforschungsministerin und der Bundesarbeitsministerin erläuterte Brüderle Beschlüsse aus der vorangegangenen Kabinettssitzung. Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Министр экономики ФРГ предостерегает от "войны валют" 13.10.2010

Министр экономики ФРГ Райнер Брюдерле считает недопустимыми валютные войны. В ходе визита в КНР немецкий политик высказался против санкций в отношении стран, манипулирующих курсами валют.
Jena (Thüringen): In einem Speziallabor für Lasertechnik der Fachhochschule Jena sind am 23.01.2003 der Wissenschaftler Prof. Jens Bliedtner und der syrische Student Housam Zakkour (l) in ein Fachgespräch vertieft. Bereits seit fünf Jahren lebt Housam Zakkour in Deutschland. Nach mehreren Semestern für Pharmazie an der Universität Erlangen-Nürnberg hat sich der junge Syrer jetzt für ein Studium der Laser- und Optotechnologien an der Jenaer Bildungseinrichtung entschieden. Von den 4.230 eingeschriebenen Studentinnen und Studenten der Fachhochschule kommen 62 aus dem Ausland. In einem besonderen Programm werden künftig jährlich etwa 30 Bewerber aus China für ein Studium an der Jenaer Fachhochschule vorbereitet. (GER41-230103)

Власти ФРГ не планируют смягчать закон о трудоустройстве иностранных специалистов 02.08.2010

Действующий в ФРГ с января 2009 года закон о привлечении в страну высококвалифицированных кадров из-за рубежа в ближайшее время не изменится. Ангела Меркель отклонила инициативу министра экономики Райнера Брюдерле.
Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) gibt am Mittwoch (21.04.2010) eine Pressekonferenz in Berlin. Gemeinsam mit dder Bundesforschungsministerin und der Bundesarbeitsministerin erläuterte Brüderle Beschlüsse aus der vorangegangenen Kabinettssitzung. Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Министр экономики ФРГ намерен облегчить приток квалифицированных кадров в Германию 30.07.2010

Глава министерства экономики ФРГ Райнер Брюдерле намерен облегчить приток в страну иностранных квалифицированных кадров. Он указал, что нехватка специалистов может стать ключевой проблемой для немецкой экономики.
Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) gibt am Mittwoch (21.04.2010) eine Pressekonferenz in Berlin. Gemeinsam mit dder Bundesforschungsministerin und der Bundesarbeitsministerin erläuterte Brüderle Beschlüsse aus der vorangegangenen Kabinettssitzung. Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Министр экономики ФРГ: Дно кризиса в Германии пройдено 21.04.2010

Германия уже преодолела низшую точку кризиса, заявил министр экономики ФРГ Райнер Брюдерле. Ожидается, что в нынешнем году экономика в ФРГ должна вырасти на 1,4 процента, а в будущем – на 1,6 процента.
Bundeswirtschaftsminister Rainer Bruederle spricht am Mittwoch, 27. Januar 2010, waehrend einer Pressekonferenz in Berlin. Bruederle stellte den Jahreswirtschaftsbericht 2010 vor. Danach prognostiziert die Bundesregierung im Jahresdurchschnitt 2010 einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts von 1,4 Prozent. (apn Photo/Franka Bruns) --- German Economic Minister Rainer Bruederle speaks during a press conference in Berlin, Germany, Wednesday, Jan. 27, 2010. Bruederle presented the annual economic report 2010. (apn Photo/Franka Bruns)

Министр экономики ФРГ: Новой программы помощи банкам не будет 11.03.2010

Государство не собирается взваливать на себя ту работу, которую должны выполнять банки, предупредил министр экономики ФРГ Райнер Брюдерле. Он заявил, что новых программ помощи для банков не будет.
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