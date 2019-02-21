Разоренные украинские банки: кто заплатит за миллиардные аферы?  

В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков.
На берегу изумрудного озера за игрой в гольф наслаждаются жизнью миллионеры и миллиардеры. Рядом раскинулись десятки роскошных вилл. Жилой комплекс "Фонтана" в пригороде Вены популярен среди банкиров и олигархов из России и Украины. Свой маленький рай здесь нашел и украинский агробарон и бывший банкир Олег Бахматюк. Рядом с его виллой сад с бассейном. Чтобы все это вместить, Бахматюку, как свидетельствуют документы в австрийском реестре прав собственности, пришлось объединить два земельных участка.
Время платить по счетам?
Вскоре австрийскую идиллию Олега Бахматюка, впрочем, могут нарушить детективы, занимающиеся возвратом незаконно выведенных активов. Речь идет о пропавших деньгах вкладчиков украинского VAB Bank ("ВиЭйБи Банка"), владельцем которого до недавней ликвидации был олигарх Бахматюк. Как сообщил DW заместитель директора украинского Фонда гарантирования вкладов Виктор Новиков, его учреждение готовит конкурс среди международных юридических компаний, которые возьмутся за розыск активов владельцев обанкротившихся украинских банков по всему миру и будут представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.
Фонд гарантирования вкладов хочет взыскать с владельцев проблемных банков их долги перед государством и вкладчиками. "ВиЭйБи Банк" в разгар банковского кризиса 2014-2015 годов стал одним из трех крупнейших банков-банкротов, наряду с "Дельта Банком" и банком "Надра". От банкротства банка Бахматюка, по данным фонда, пострадали 95 тысяч вкладчиков. Сам бизнесмен в интервью украинским СМИ неоднократно заявлял, что готов был спасти банк докапитализацией из собственных средств. Впрочем, Нацбанк, по его словам, не принял это предложение.
МВФ давит на Киев из-за долгов банкиров
Последствия банкротства стали финансовым бременем и для государства. Поэтому Международный валютный фонд (МВФ), предоставляя Киеву кредиты, требует, чтобы Украина, наконец, заставила владельцев проблемных банков платить по счетам. В частности, в обнародованном в январе этого года меморандуме о сотрудничестве с МВФ содержится обязательство Украины искать и отбирать через суд имущество бывших владельцев банков, ответственных за доведение финансовых учреждений до банкротства.
Фонд гарантирования вкладов подал уже более 2700 исков в украинские суды из-за незаконного вывода средств владельцами неплатежеспособных банков в 2014-2015 годах. Общая сумма требований - 600 миллиардов гривен. Впрочем, похвастаться пока нечем: возвращено пока лишь... 430 тысяч.
Лично для Бахматюка процесс взыскания средств только начинается. Фонд гарантирования вкладов готовит судебный иск об ответственности собственника и топ-менеджмента за долги "ВиЭйБи Банка" за доведение финучреждения до банкротства.
Пока вкладчики штурмовали банкоматы...
Когда в ноябре 2014 года вкладчики штурмовали отделения и банкоматы, надеясь получить хотя бы тысячу гривен в рамках дневного лимита, владелец банка, похоже, смог вывести из него десятки миллионов долларов. Как свидетельствуют документы в судебном реестре Украины, кипрская QUICKOM LIMITED Олега Бахматюка в день введения в банк временной администрации - 20 ноября 2014 года - получила 45 миллионов долларов в виде досрочно возвращенного займа.
Кроме того, вопреки запрету Национального банка Украины (НБУ), как следует из материалов уголовного дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), банк Бахматюка досрочно вернул ряду его агропредприятий депозиты на общую сумму в сотни миллионов гривен. Тем временем как другие компании, которые имели счета в банке Бахматюка, остались у разбитого корыта. А вкладчикам из числа физических лиц вернули лишь скромные суммы, гарантированные законом. Средства из банка выводились вскоре после того, как "ВиЭйБи Банк" получил стабилизационный кредит на 1,2 миллиарда гривен от НБУ.
Через Австрию - в офшоры
В те же дни десятки миллионов долларов загадочно исчезли с корреспондентских счетов "ВиЭйБи Банка" в австрийском Meinl Bank. Детективы НАБУ расследуют вывод таким образом 39,5 млн долларов США. Эти средства пропали также 20 ноября 2014 года, в последний момент перед началом работы временной администрации. Никаких документов, которые бы подтверждали законность списания средств со счета "ВиЭйБи Банка", нет, а назначение платежа неизвестно, говорится в одном из уголовных дел. В пресс-службе НАБУ напомнили, что подозреваемое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.
Выводить средства проблемных банков из-под контроля временной администрации - не изобретение Бахматюка и его менеджмента. Схемой вывода денег с корреспондентских счетов за рубежом через Meinl Bank, а также ряд банков в Лихтенштейне и Люксембурге воспользовались владельцы 14 украинских банков. Как сообщили DW в Фонде гарантирования вкладов, в общей сложности исчезло 846 миллионов долларов и 75 миллионов евро.
Схема проста: банк в Австрии или Лихтенштейне по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцу офшорным компаниям. Обеспечением этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит - Meinl Bank или, например, лихтенштейнском Bank Frick. В конце концов, кредит офшорной компанией не возвращается, и "гарантийные" средства с корсчета остаются у иностранного банка в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.
Масштабное расследование в Австрии
Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank. За несколько лет дело приобрело немалые масштабы. "Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения", - сообщили DW в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины. Расследование по подозрению в отмывании денег осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил DW генеральный прокурор этой страны.
Больше всего средств исчезло с корсчетов "Дельта Банка" Николая Лагуна - почти 100 миллионов через Meinl Bank, еще 115 миллионов через Bank Frick в Лихтенштейне и еще более 200 миллионов долларов через другие банки. "Понятно, что вывод средств через корреспондентские счета происходил по указанию топ-менеджеров и собственников банков. Они прекрасно знали, что они делают", - отметил в беседе с DW Виктор Новиков из Фонда гарантирования вкладов. Он указывает на то, что владельцы банков по закону своим имуществом в ответе за нанесение банкам ущерба. Однако, отмечает Новиков, как правило, вдруг выясняется, что у них нет в Украине никакого имущества. "Надо будет искать эти активы. Поэтому мы и нанимаем международные компании", - говорит Новиков.
Между тем недвижимость Бахматюка ...
Виллу Олега Бахматюка в элитном поселке под Веной детективам найти будет несложно. Адрес украинского олигарха указан в документах одной из фирм в австрийском реестре, которая является "дочкой" кипрской Quickcom Limited - компании, которая фигурирует в украинских уголовных делах об исчезновении средств со счетов Meinl Bank. Однако формально Бахматюк уже ни при чем: виллу рыночной стоимостью около четырех миллионов евро он подарил своим несовершеннолетним детям. Произошло это в ноябре 2016 года - считанные недели спустя после того, как НАБУ открыло уголовное производство по подозрению в незаконном выводе денег из "ВиЭйБи Банка".
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