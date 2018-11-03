 Размещение солдат на границе с Мексикой обойдется США в 200 млн долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.11.2018

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Мир

Размещение солдат на границе с Мексикой обойдется США в 200 млн долларов

К концу года операция против нелегалов из Центральной Америки может обойтись США в 200 млн долларов. Однако из-за проблем с бюджетом золотые времена для Пентагона, судя по всему, заканчиваются, сообщает Washington Post.

Американские солдаты на пути к мексиканской границе

Операция президента США Дональда Трампа по размещению на границе с Мексикой солдат, включая содержание сил Национальной гвардии, которые дислоцированы там еще с апреля, может к концу 2018 года обойтись более чем в 200 млн долларов. 

Контекст

Вслед за решением построить стену на границе с Мексикой Дональд Трамп ввел запрет на въезд в США граждан из ряда мусульманских стран. Карикатурист Сергей Елкин о миграционной политике Трампа. (30.01.2017)

Едва заняв пост президента, Дональд Трамп издал несколько спешных указов, в том числе об ограничении миграции. Но демократия в США по-прежнему функционирует, считает Миодраг Шорич. (10.02.2017)

Издание отмечает, что развертывание на американо-мексиканской границе 15 тысяч военнослужащих, то есть сил, сопоставимых с американским контингентом в Афганистане, происходит в то время, когда период бюджетной щедрости по отношению к Пентагону, начавшийся с приходом к власти Трампа, судя по всему, подходит к концу.

Несмотря на то, что 200 миллионов - всего лишь капля в годовом оборонном бюджете в 716 млрд долларов, эти деньги расходуются на фоне обращений администрации Трампа к Пентагону с призывом сократить ненужные расходы. Недавно Белый дом предписал Пентагону сократить бюджет на будущий год на 33 млрд долларов в связи с крупнейшим ростом федерального бюджета за последние шесть лет.

Ветераны и законодатели-демократы жалуются на то, что Трамп в преддверии промежуточных выборов в Конгресс выбрасывает деньги на политическое шоу в то время, когда Пентагон испытывает трудности с бюджетом.

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    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

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  • Впустите их! Нет запрету для мусульман, - гласит надпись на плакате одного из участников протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

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    "Нет запрету для мусульман!"

    "Впустите их! Нет запрету для мусульман", - гласит надпись на плакате одного из участников акции протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Комментируя свой миграционный указ, сам президент Трамп заявил, что "речь не о религии - речь о терроризме и обеспечении безопасности нашей страны".

  • Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Против Трампа и его администрации

    Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Надпись на плакате "Постройте забор вокруг Майка Пенса" обыгрывает фамилию американского вице-президента (a fence around Pence).

  • Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    85 тысяч беженцев за 2016 год

    Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев. За 2016 год США приняли почти 85 тысяч беженцев, подсчитали в вашингтонском исследовательском центре Pew Research Center, основываясь на данных Госдепартамента США.

  • Сооснователь Google Сергей Брин

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Cооснователь Google против указа Трампа

    Миграционный указ Трампа жестко раскритиковали не только рядовые американцы, но и звезды кино и шоу-бизнеса, политики и бизнесмены. На акции протеста в аэропорту Сан-Франциско был замечен сооснователь Google Сергей Брин, ребенком с родителями эмигрировавший в США из Советского Союза. "Я здесь, потому что я беженец", - процитировал в Twitter слова Брина журналист Forbes.

  • Основатель Facebook Марк Цукерберг

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    Цукерберг "обеспокоен" указом Трампа

    Среди тех, кто подверг критике миграционную политику Трампа, оказался и основатель Facebook Марк Цукерберг. "Как многие из вас, я обеспокоен последствиями недавних указов, подписанных президентом Трампом, - написал он на своей странице в соцсети. - Мы должны держать двери открытыми для беженцев. Ведь мы именно такие".

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо привестсвует сирийских беженцев.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Канада примет беженцев, отвергнутых США

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что примет всех беженцев, которым в соответствии с новым указом Трампа было отказано во въезде в США. Свое несогласие с миграционной политикой американского президента выразили глава британского правительства Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

    Автор: Ирина Филатова


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Миграционная политика Трампа и ее последствия (24.07.2018)

 

 

Контекст

Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

Десятки тысяч человек устроили акции протеста в крупнейших аэропортах США, выступая против ужесточения Дональдом Трампом миграционной политики. О том, как это было, фотогалерея DW. (30.01.2017)  

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Протесты против запрета на въезд беженцев в США  

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