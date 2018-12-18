Разделяют ли в Берлине надежды на переговоры с талибами?

Позитивная повестка для Афганистана на 2019 год - мирные переговоры с участием "Талибана". С его представителями сейчас контактируют как Россия, так и США. О позиции Германии - DW.
Конец 2018 года отмечен высокой активностью иностранных дипломатов вокруг мирного урегулирования конфликта в Афганистане. На фоне провала парламентских выборов (их результаты не объявлены до сих пор, зато скандалы между президентом Ашрафа Гани и его политическими соперниками множатся) попытки усадить за стол переговоров представителей властей и главную военную силу, им противостоящую, - движение "Талибан", составляют главную позитивную политическую повестку на ближайшее будущее, уверены наблюдатели.
США и "Талибан" встречаются
Перечислим лишь несколько событий, подтверждающих этот тезис. 9-10 ноября в столице России прошли консультации в "московском формате", где встретились представители талибов и Высшего совета мира (ВСМ) Афганистана - органа, который был создан восемь лет назад и является в стране центральным в проведении линии на переговоры с вооруженной оппозицией.
Вслед за этим - визит в Москву спецпредставителя США по примирению в Афганистане Залмая Халилзада и его встреча со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым и замглавой МИД РФ Игорем Моргуловым.
Халилзад совершает большое турне, в ходе которого в Пакистане и в Катаре он уже контактировал с талибами. И, как сообщили 17 декабря информагентства, его новая встреча с представителями движения "Талибан" состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах в тот же день.
Высший совет мира Афганистана или консультативная коллегия?
Параллельно с этим в Кабуле администрацией Ашрафа Гани и Советом национальной безопасности Афганистана создан новый орган - консультативная коллегия по вопросам примирения.
"Талибы до сих пор отказывались напрямую договариваться с администрацией Гани, называя ее марионеточной и действующей в интересах не афганского народа, а иностранных сил. В свою очередь, Ашраф Гани не видел для себя больших выгод в таких переговорах, где ему много придется уступить", - поясняет ситуацию координатор евразийской экспертной сети Jeen Наталья Харитонова. С другой стороны, продолжает она, в ВСМ люди президента не играют первую скрипку - там, как можно понять, сильны позиции его оппонентов, в том числе Хамида Карзая.
Наталья Харитонова
"Пока ВСМ работал на холостом ходу, президента это не волновало, но сейчас пошло заметное движение в направлении контактов с "Талибаном", и Ашраф Гани по-своему на него отреагировал - его сторонники создали параллельное ведомство в виде коллегии по вопросам примирения. Не уверена, что это мудрый шаг, поскольку уже и ВСМ, и разные политические круги, включая такие сильные партии, как "Исламская партия Афганистана" и "Исламское общество Афганистана", ополчились на коллегию. При нынешней катастрофической ситуации с безопасностью, подвисших парламентских выборах и неясных перспективах близящихся выборов президентских это скорее усиливает позиции талибов, а не власти", - полагает эксперт Jeen.
Готовы ли талибы к переговорам?
"Командующий американскими войсками в Афганистане генерал Остин Миллер недавно дал понять, что уже видит перспективу окончания боевых действий с "Талибаном", - говорит немецкий эксперт по Афганистану Гюнтер Кнабе (Günter Knabe). Это, в его глазах, оптимистичный взгляд на ситуацию хотя бы потому, что боевая активности талибов не ослабевает.
"Но, действительно, США предпринимают интенсивные усилия по достижению с талибами некоего политического решения. После встреч с их представителями Залмай Халилзад выступил на пресс-конференции. В его интерпретации талибы осознают, что не могут достичь военной победы, и уже заинтересованы в мирных переговорах. Я бы отнесся к такому заявлению с осторожностью, но ясно, что Вашингтон всеми силами стремится усадить "Талибан" за стол переговоров с нынешним руководством Афганистана", - считает собеседник DW.
Гюнтер Кнабе рассказал DW, что на прошлой неделе в Берлине контактировал с членом афганского ВСМ. "Тот сказал мне, что присутствовал на переговорах в Москве и вынес впечатление, что "Талибан" готов к серьезным переговорам с ВСМ", - утверждает немецкий эксперт. При этом, продолжает он, США не устраивает "московский формат" консультаций и то, что Россия снова обретает возможность проводить свои интересы в Афганистане.
"Московский формат" - средство воздействия талибов на США?
Наталья Харитонова согласна с такой оценкой, однако она отмечает, что еще до консультаций в Москве ряд экспертов как раз указывали на то, что целью талибов и было воздействовать "московским форматом" на США, "испугать их тем, что этот формат разовьется по схеме "астанинского формата" для Сирии".
"Похоже, этой цели талибы достигли. Отсюда и нынешнее турне Хализада, и его полноформатная встреча с российским коллегой Кабуловым в Москве. Судя по последовавшим релизам обеих сторон, обсуждались возможности по налаживанию прямого внутриафганского диалога между сторонами конфликта. Думаю, что Москву сегодня устраивает формулировка Халилзада, что будущее Афганистана не должно быть навязано силами извне", - полагает собеседница DW.
С такой формулировкой согласны и в Германии. "Официальный Берлин поддерживает все действия, которые привели бы к стабильному правительству и серьезным мирным переговорам - какая бы сторона эти действия не осуществляла. На минувшей неделе один из высокопоставленных немецких дипломатов в беседе со мной подчеркнул, что немецкая дипломатия предпочитала бы видеть именно самих афганцев непосредственными участниками переговоров о мире и об устройстве своей страны, а не внешних игроков, кто бы это ни был. То есть Берлин выступает за поддержку извне гражданских структур и общества, но за сокращение внешнего прямого участия в афганской политике", - говорит Гюнтер Кнабе.
Еще одна деталь: в Берлине при этом исходят из того, что Москва сейчас не просто посредничает в консультациях, но и оказывает ту или иную поддержку "Талибану". Такой вывод сделал Гюнтер Кнабе на основании контактов со своими источниками.
Возможности Берлина повлиять на мирный процесс
В свою очередь, США параллельно с политическими маневрами снова начали проводить интенсивные боевые операции против "Талибана". "В основном это бомбардировки. Цель атак, согласно американским военным, - оказать давление на талибов, чтобы вынудить их пойти на мирные переговоры. До сих пор, впрочем, эта тактика себя не оправдала. Бомбардировки вызывают гнев против США у местного населения, поскольку влекут очень значительные жертвы среди жителей. Что подтверждает ООН", - считает собеседник DW.
От этих бомбардировок Берлин не в восторге, утверждает Кнабе, однако политически Германия не может оказать заметного влияния на тактику США. При этом немецкий эксперт констатирует рост дипломатической активности Берлина.
"Спецпредставитель ФРГ по Афганистану и Пакистану Маркус Потцель (Markus Potzel) организует постоянные контакты афганских и немецких политиков, но активного посредничества в проведении мирных переговоров я сейчас не наблюдаю. Влияние Берлина на то, чтобы их продвинуть, пропорционально военной мощи ФРГ в Афганистане, которая очень ограничена", - подчеркивает он. По словам Гюнтера Кнабе, немецкие политики в вопросе готовности талибов к переговорам о мире менее оптимистичны, чем их американские коллеги.
"Вышеупомянутый немецкий дипломат, непосредственно занимающийся афганской тематикой, высказал мнение, что мяч на стороне "Талибана", и теперь движение должно продемонстрировать на деле готовность к серьезным переговорам и указать, на какие компромиссы оно готовы пойти ради заключения мира", - утверждает Кнабе.
Впрочем, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), прибывшая 17 декабря в расположение подразделений бундесвера в Мазари-Шарифе, приветствовала готовность к переговорам талибов и правительства, между которыми сейчас возникла патовая ситуация, подчеркнув необходимость и дальше оказывать давление на них, чтобы переговоры состоялись.
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