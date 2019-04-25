Раздача российских паспортов в Донбассе: угроза Кремля Украине?

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Украина в тот же день обратилась в Совбез ООН, МИД страны выразил протест в связи с указом Путина, а действующий президент Петр Порошенко назвал его "очередным беспрецедентным вмешательством" во внутренние дела Украины. В штабе новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что этим указом "Россия признала свою ответственность в качестве "государства-оккупанта" и призвали Запад усилить санкции в отношении РФ.

DW разбиралась в том, почему Кремль принял решение об упрощении процедуры выдачи гражданства жителям оккупированных территорий Украины, какие возможности этот шаг открывает для России, какие последствия он может иметь для Украины и какой должна быть реакция Киева.

Указ Путина как средство давления на Зеленского

Точное число граждан Украины, которых может затронуть указ Путина об облегченной выдаче российских паспортов, неизвестно. На неподконтрольных Украине территориях Донбасса проживает как минимум 2,5 млн человек, говорит глава международной гуманитарной миссии Geneva Call в Украине Варвара Пахоменко. А по данным погранслужбы Украины, линии разграничения между подконтрольными и неподконтрольными территориями ежемесячно пересекают в обе стороны более 1 млн человек.

Указ Путина - средство давления на Владимира Зеленского

Указ об упрощении выдачи паспортов жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" был подписан Путиным спустя три дня после выборов в Украине нового президента. И украинские, и российские эксперты сходятся во мнении, что этот шаг Кремля можно расценивать как демонстрацию силы и попытку давления на Владимира Зеленского. "Россия применяет механизм давления, шантажа и ультиматума, - считает председатель правления украинского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. - Кремль хочет сразу прижать нового украинского президента и его команду, чтобы он реагировал на требования России. Это такая тактика: вначале ударить, а затем, возможно, смягчить действия".

Москва создает площадку для переговоров с новым украинским президентом, уверен эксперт Московского центра Карнеги Константин Скоркин. Причем действия Кремля позволяют предположить, что переговоры эти российское руководство намерено вести с позиции силы. "Зеленский выступил с заявлениями о том, что хочет закончить войну в Донбассе, и, в принципе, его победа на выборах означает, что запрос на мир в обществе довольно велик, - рассуждает эксперт. - Поэтому Россия говорит: "Хотите мира - можем договориться, но на наших условиях".

Подготовка России к военной агрессии?

Можно ли считать указ Кремля подготовкой к открытому военному вторжению на территорию Украины? Заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины Георгий Касьянов считает подобное развитие событий маловероятным. Формально, по его словам, эта возможность существует - в частности, именно по такому сценарию развивался военный конфликт в Южной Осетии, - но фактически Россия не заинтересована в интервенции в Донбассе. "В случае с аннексией Крыма - при всех экономических санкциях Запада - можно говорить о том, что эта тема негласно вынесена за скобки. Но если Россия вторгнется на территорию, которая во всем мире считается территорией современной Украины, последствия в международном плане могут быть совсем другими, и вопрос в том, нужно ли это Путину", - уверен политолог.

Историк и политолог Георгий Касьянов

С Касьяновым согласен и эксперт Московского центра Карнеги Константин Скоркин. Отмечая сходство с действиями России в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье, он говорит о том, что "ДНР" и "ЛНР" - это фактически очередные непризнанные республики, администрации которых тесно связаны с Россией. А выдача населению этих регионов российских паспортов окончательно закрепит существующий статус-кво. "Паспорта - это сдерживающий фактор, гарантия того, что Украина не попытается как-то изменить ситуацию. Это предупреждение, что Россия всегда может защитить своих граждан, применив силу", - рассуждает Скоркин.

Как должен реагировать Киев

Как следует реагировать Украине на действия Кремля? Во-первых, осудить эти шаги, а во-вторых, - обратить внимание мировой общественности, в том числе и в рамках переговорных процессов и в международных судах, на то, что действия Кремля - это, пусть и опосредованное, но подтверждение оккупированного статуса территорий Донбасса, полагает политолог Владимир Фесенко. По его словам, если Россия выдает паспорта на чужой территории, то фактически это означает, что она ее контролирует.

Георгий Касьянов также считает, что указ Кремля фактически подтверждает тезис о том, что Россия управляет на оккупированных территориях Донбасса всеми процессами и в данном случае только усиливает там свое присутствие: "Крылатая фраза "Нас там нет" мгновенно превращается в миф. Теперь "Нас там есть", потому что Россия открыто раздает паспорта украинским гражданам в Донбассе".

Украина несет ответственность за своих граждан в Донбассе, считают эксперты

Украина ни в коем случае не должна заявить о том, что жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, которые получат российские паспорта, сразу же лишатся украинских, подчеркивает Касьянов. "Украине необходимы какие-то серьезные символические действия, которые продемонстрировали бы, что страна считает тех, кто оказался на территории самопровозглашенных "ДНР"/"ЛНР", своими гражданами", - говорит ученый. В течение последних лет политика и риторика Киева были направлены на отчуждение жителей Донбасса, оказавшихся на занятых территориях, и эту политику необходимо срочно менять, уверен украинский политолог.

"Украина несет ответственность за своих граждан"

Главу миссии Geneva Call в Украине Варвару Пахоменко беспокоит, что люди, живущие в зоне вооруженного конфликта, испытывают серьезные проблемы с доступом к базовым гуманитарным сервисам. Главная причина - сложности при пересечении линии разграничения между подконтрольными и неподконтрольными территориями Донбасса. "Существуют всего пять пунктов пропуска, при этом в Луганской области - только один, люди вынуждены стоять там часами. За первые полтора месяца 2019 года в очередях умерли 15 человек", - рассказывает она.

Глава международной гуманитарной миссии Geneva Call в Украине Варвара Пахоменко

По словам Пахоменко, пенсионеры, люди, страдающие какими-либо заболеваниями, инвалиды не могут получить пенсии или медицинскую помощь на подконтрольной Украине территории. "Оформление каких-либо документов, свидетельств о смерти или о рождении, получение загранпаспортов - для ряда жителей оккупированных территорий все эти вопросы просто невозможно решить из-за сложностей с пересечением линии контакта", - отмечает международный эксперт.

Украинские власти должны сделать все возможное, чтобы облегчить жизнь своих граждан, ставших заложниками военного конфликта, который длится уже пять лет, утверждает Варвара Пахоменко. "Гарантия доступа к базовым гуманитарным сервисам, гуманитарным потребностям является обязательством всех сторон конфликта, но забота о собственных гражданах - это, конечно, обязанность, прежде всего, властей Украины", - уверена она.

Что говорят об указе Путина в Германии

С точки зрения директора берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse), указ Путина превращает давно существующую практику в официальную российскую политику. Главная цель указа Кремля, по ее словам, - это подкрепить притязание Кремля на контролируемые сепаратистами регионы Донбасса.

Вместе с тем сам факт упрощения процедуры получения российских паспортов не следует отождествлять с преимущественной ориентацией местного населения на Россию, считает Зассе. В конце марта ZOiS провел повторный опрос жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Выяснилось, что и на территориях, не контролируемых Киевом, большинство населения по-прежнему хочет оставаться с Украиной. "Иметь же два паспорта будет для части местного населения своего рода страховкой, обеспечивающей в неспокойной ситуации определенную степень гибкости", - полагает она.

Аналитик берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Сюзан Стюарт (Susan Stewart) считает, что появление указа Путина сразу после президентских выборов в Украине - это угроза Зеленскому, прозрачный намек Москвы на готовность к более решительным шагам, чтобы отстоять свою сферу влияния на востоке Украины. В целом же решение раздавать российские паспорта жителям "ДНР" и "ЛНР" Стюарт рассматривает как продолжение российской политики на "замораживание" конфликтов на постсоветском пространстве, которое Кремль считает зоной своего влияния.

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