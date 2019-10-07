 Разведение сил в Петровском Донецкой области Украины сорвалось | Новости из Германии об Украине | DW | 04.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Разведение сил в Петровском Донецкой области Украины сорвалось

Начало разведения сил в Донецкой области, намеченное на 4 ноября, пришлось перенести на то время, когда будет завершен семидневный режим тишины, заявил глава МИД Украины.

Сепаратисты из ДНР, 11 октября 2019 года

Сепаратисты из "ДНР", 11 октября 2019 года

Разведение сил и средствукраинских военных и сепаратистов самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР"), начало которого намечено на понедельник, 4 ноября, не состоится. Это свидетельствует из сообщения, опубликованного на странице Операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе в Facebook.

Контекст

В ЕС считают легитимными красные линии, озвученные Киевом в вопросе мирного урегулирования в Донбассе. Согласится ли на них Россия? И какие риски несет план "Б", комментируют эксперты из Брюсселя. (18.10.2019)

На дебатах в Европарламенте о ситуации в Украине одной из главных тем стала "формула Штайнмайера". Преимущественно комментировали ее и призывали к осторожности депутаты из Восточной Европы. (10.10.2019)

ООС называет появившееся накануне заявление сепаратистов о намерении приступить к разведению сил в районе села Петровское Донецкой области "ничем иным как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу". В свою очередь, сепаратисты из "ДНР" обвинили в срыве разведения сил Киев.

Согласно минским договоренностям, разведение сил может начаться только после того, как Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) подтвердит, что режим полного прекращения огня соблюдается в течение семи суток, напоминает украинская сторона. Однако, по данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны сепаратистов в районе Петровского зафиксировано 30 октября.

В связи с обстрелом в районе разведения сил пришлось перенести его начало на то время, когда будет достигнут семидневный режим тишины, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

О требовании РФ подготовить документ для саммита в "нормандском формате"

Пристайко также сообщил, что российская сторона настаивает на разработке документа для встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция). "В сентябре, когда мы договаривались, было всего два требования: "формула Штайнмайера" и разведение на трех участках, - пояснил министр. - Мы завершаем сейчас третий участок, а российская сторона начинает говорить о документе, который стороны должны согласовать". "Если это документ, который должен быть по результатам встречи, это можно подготовить", - считает Пристайко.

Смотрите также:

  • Вид на шахту Золотое с высоты птичьего полета

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Историческая шахта

    Шахта "Золотое" - одна из двух, действующих на территории города. Ей свыше 100 лет. Как и большинство государственных шахт, это дотационное предприятие. Сейчас "Золотое" находится практически на линии боевых действий. Кроме этого, работу осложняет подтопление тех шахт, которые расположены на территории "ЛНР". Такое подтопление представляет огромную экологическую опасность для всего региона.

  • Шахтеры из города Золотое

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Прифронтовые шахтеры

    Антон (слева) и Андрей (справа) всю жизнь работают на шахте. Обоим живется сложно - им месяцами не платят зарплату. Андрею, правда, чуть полегче - он уже получает пенсию и не так зависит от зарплаты. Говорит, что будущего не видит ни в работе на шахте, ни в жизни в Золотом. Впрочем, оставлять родной город не хочет. Черные круги вокруг глаз у Антона - от угольной пыли.

  • Золотой памятник шахтеру в Золотом

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Воспоминание о "золотой эпохе" Золотого

    О минувших "золотых" временах напоминает позолоченная скульптура шахтера в местном парке. Принадлежность к шахтерской профессии до сих пор имеет большое значение для самоидентификации в Донбассе. Ведь при Советском Союзе горняки обладали высоким социальным статусом. Шахтеры и сегодня гордятся своей профессией, которая, впрочем, давно утратила былой престиж.

  • Божьи коровки из шахтерских шлемов на детской площадке

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Шахтер-арт

    Атрибуты шахтерской профессии можно увидеть в Золотом даже на детской площадке. Эти божьи коровки, например, сделаны из шахтерских шлемов.

  • Улица в Золотом

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Умирающий город

    Проблемы в Золотом начались еще до войны - с упадком угольной промышленности. В конце 1960-х годов город насчитывал почти 28000 жителей. Сегодня - вдвое меньше. Во время активной фазы боевых действий в Донбассе, длящейся с 2014 года, город постоянно был под обстрелами. За пять лет здесь погибли 16 мирных жителей. Часть Золотого - поселок Золотое-5 - сейчас находится под контролем "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    В ожидании разведения войск

    В прифронтовых районах города до сих пор небезопасно. Живущие в поселке Золотое-4 супруги-пенсионеры Александр и Татьяна надеются, что после разведения войск будут меньше стрелять. Местная волонтерка Марина Данилкина настроена более скептически. Она опасается, что после отхода украинских войск боевики самопровозглашенной "ЛНР" будут мстить жителям Золотого с проукраинскими взглядами.

  • Украинские военные перед блиндажом

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Военные на позициях возле Золотого

    Большинство украинских военных в Золотом тоже не в восторге от предстоящего разведения сил. Бойцы не доверяют противнику - они опасаются, что сепаратисты не отойдут, а займут позиции, оставленные украинской армией.

  • Баян на балконе оставленного дома на окраине Золотого

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Воспоминания о мирной жизни

    Жители, вынужденные оставить квартиры на окраине города из-за постоянных обстрелов, забрали не все свои вещи. Иногда здесь можно наткнуться на совершенно неожиданные находки - как этот баян на балконе. Музыки в городе сейчас не услышать - звучат разве что выстрелы.

  • КПП Золотое

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Полуоткрытый КПП

    Единственное, что было построено, а не разрушено в городе за последние годы, - это КПП "Золотое". Впрочем, свои функции он не выполняет - пересечь линию разграничения здесь нельзя: сепаратисты не открывают пункт пропуска со своей стороны. Открытие КПП "Золотое" позволило бы разгрузить единственный в настоящее время на Луганщине КПП в Станице Луганской и существенно улучшить гуманитарную ситуацию.

  • Военные проверяют автомобиль на КПП Золотое

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    КПП работает как обыкновенный блок-пост

    Сейчас КПП "Золотое" работает как обыкновенный блок-пост: здесь контролируют тех, кто выезжает из прифронтовых поселков, подконтрольных Киеву. При этом в "Золотом", как и на других КПП на линии соприкосновения, работают пограничники и представители фискальной службы, проверяющие немногочисленные автомобили и пешеходов. Есть здесь и вся необходимая инфраструктура - например, укрытие от обстрелов.

  • Контроль на блок-посту

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Неудобства для местных жителей

    Проверки здесь тщательнее, чем на простых блок-постах. К тому же "Золотое", как и другие КПП, не работает по ночам. Это создает дополнительные неудобства для местных жителей, особенно, для шахтеров: шахты работают круглосуточно. КПП можно объехать по грунтовым дорогам, но лишь в хорошую погоду. В дождь, когда дороги размывает, КПП - единственная возможность выехать куда-то и снова вернуться домой.

  • Шлагбаум на дороге

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Дорога на "ту сторону"

    Дорога, ведущая от КПП к находящемуся под контролем сепаратистов Первомайску, сейчас перекрыта. До начала военных действий многие жители Золотого работали в Первомайске. Раньше доехать туда можно было меньше, чем за час. Сейчас попасть в Первомайск из Золотого возможно только через другие КПП - например, в Станице Луганской. Дорога займет целый день.

    Автор: Николай Бердник


Смотреть видео 02:42

Что думают в Германии о согласии Зеленского на "формулу Штайнмайера"?

Контекст

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

Городок Золотое находится на линии фронта, часть его контролируется "ЛНР". После подписания Украиной "формулы Штайнмайера" здесь пройдет следующий этап разведения сил. Как живется в Золотом - в фотогалерее DW. (04.10.2019)  

Ссылки в интернете

Страница в Facebook Операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе

Аудио- и видеофайлы по теме

Что думают в Германии о согласии Зеленского на "формулу Штайнмайера"?  

Формула раздора: что в Украине думают о согласии Зеленского на план Штайнмайера по Донбассу  

Олег Сенцов: Я бы хотел, чтобы Путин ответил в суде в Гааге  

Также по теме

Ukraine Kiew | Außenminister der Ukraine Vadym Prystaiko bei Pressekonferenz

В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе 07.10.2019

Глава МИД Украины сообщил о нарушении режима тишины и невозможности начать разведение сил в соответствии с "формулой Штайнмайера".

Wolodymyr Selensky Porträt

Добровольцы в Донбассе вывезли оружие после разговора с Зеленским 27.10.2019

В Золотом-4 и Катериновке Луганской области сейчас находятся только добровольцы без оружия, заявил замглавы Нацполиции Украины. Туда направлена Нацгвардия.

Ukraine Neuer Außenminister Vadym Prystaiko

МИД Украины обвинил Москву в намерении сорвать встречу "нормандской четверки" 08.10.2019

По данным Вадима Пристайко, РФ выдвигает новое условие для продолжения "нормандского формата" - имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Реклама

Самые читаемые

Страх и ненависть в Берлине: за что немцы ополчились на электросамокаты  

Мэром Кишинева стал кандидат от пророссийской партии Ион Чебан  

В Германии установили мировой рекорд по приготовлению солянки  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно