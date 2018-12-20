Рада обязала УПЦ указать в названии принадлежность к РПЦ

Верховная рада Украины в четверг, 20 декабря, приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Закон под названием "О свободе совести и религиозных организациях" был поддержан 240 депутатами. Как следует из текста закона, "религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны".

Закон вступит в силу с момента его публикации. В тексте указано, что если религиозная организация, подпадающая под действие закона, в течение 4 месяцев с этого дня не внесет изменения в свое официальное название и не подаст соответствующие сведения на регистрацию, ее устав утратит силу в части, которая определяет полное официальное название такой организации. В настоящее время официальное название Украинской православной церкви, находящейся в каноническом единении с Московским патриархатом, - Украинская православная церковь (УПЦ).

Вмешательство государства в дела церкви

В самой УПЦ МП решение Верховной рады назвали незаконным. "Совершенно очевидно, что налицо вмешательство государства в дела церкви, превышение его полномочий и нарушение Конституции. Церковь может только сама переименоваться, а государство не имеет права этого делать", - заявил в четверг российскому агентству "Интерфакс" глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов. Кроме того, представители УПЦ МП обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать принятый закон.

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