 Рада обязала УПЦ указать в названии принадлежность к РПЦ | Новости из Германии об Украине | DW | 20.12.2018

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Украина

Рада обязала УПЦ указать в названии принадлежность к РПЦ

УПЦ МП как часть церкви "с центром в государстве-агресоре", должна сменить название. В самой УПЦ призвали Петра Порошенко наложить вето на закон.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Верховной рады (фото из архива)

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Верховной рады (фото из архива)

Верховная рада Украины в четверг, 20 декабря, приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Закон под названием "О свободе совести и религиозных организациях" был поддержан 240 депутатами. Как следует из текста закона, "религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны".

Контекст

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Закон вступит в силу с момента его публикации. В тексте указано, что если религиозная организация, подпадающая под действие закона, в течение 4 месяцев с этого дня не внесет изменения в свое официальное название и не подаст соответствующие сведения на регистрацию, ее устав утратит силу в части, которая определяет полное официальное название такой организации. В настоящее время официальное название Украинской православной церкви, находящейся в каноническом единении с Московским патриархатом, - Украинская православная церковь (УПЦ).

Вмешательство государства в дела церкви

В самой УПЦ МП решение Верховной рады назвали незаконным. "Совершенно очевидно, что налицо вмешательство государства в дела церкви, превышение его полномочий и нарушение Конституции. Церковь может только сама переименоваться, а государство не имеет права этого делать", - заявил в четверг российскому агентству "Интерфакс" глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов. Кроме того, представители УПЦ МП обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать принятый закон.

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    Автор: Ольга Мищенко


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