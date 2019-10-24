Раввин из Кельна: Причины антисемитизма - иррациональны

В конце октября Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) опубликовал результаты опроса, призванного выяснить, насколько антисемитизм распространен в немецком обществе. В исследовании приняли участие 1300 человек из всех федеральных земель Германии. Согласно его результатам, каждый четвертый житель ФРГ придерживается антисемитских взглядов, а свыше 40 процентов отмечают, что евреи слишком много говорят о Холокосте.

Показательными являются, в частности, реакции на поставленные вопросы респондентов с высшим образованием и годовым доходом минимум в 100 тысяч евро, относящимся к так называемой элите общества. 28 процентов из них считают, что евреи обладают слишком большой властью в мировой экономике, а 26 процентов - в политике.

Своими соображениями о выводах исследования и причинах антисемитизма в Германии с DW поделился раввин Кельнской синагоги Иехиэль Брукнер.

DW: По данным опроса, каждый четвертый немец придерживается антисемитских взглядов. Это вас удивляет?

Иехиэль Брукнер: Нет. Об этой цифре я слышал еще десять лет назад, когда впервые приехал в Германию (Иехиэль Брукнер родился и вырос в Швейцарии и более 20 лет жил в Израиле. - Ред.). Поэтому меня это не удивляет - у меня есть ощущение, что такие настроения сохранялись на протяжении последних десяти лет. Во-вторых, причины для антисемитизма в Германии иррациональны. Ведь в повседневной жизни немцы практически не сталкиваются с евреями, которые открыто демонстрируют национальную и религиозную принадлежность. Поэтому такой антисемитизм не может иметь никакого отношения к реальности.

Траур по погибшим в теракте в Галле, в ходе которого неонацист застрелил у синагоги двух человек

- Означает ли это, что основная причина антисемитизма кроется в невежестве населения в вопросах, касающихся евреев и иудаизма?

- Многие неевреи, которые занимаются этой темой, говорили мне, что антисемитские взгляды - это просто глупость. Не невежество, а глупость - даже если невежество играет в этом свою роль.

Что действительно беспокоит меня в этом опросе, так это то, что 41 процент респондентов считают, что евреи слишком много говорят о Холокосте. Мало того, что люди ничего об этом не знают, так еще и не хотят знать. У них есть внутреннее неприятие, отвращение к этой теме. Они хотят отказаться от исторического бремени, которое немцы несут и должны будут нести еще много лет: на мой взгляд, это серьезная проблема. Немцы должны знать во всех ужасающих подробностях, на что оказались способны их деды, отцы и матери. Только в этом случае у них выработается необходимый иммунитет для того, чтобы предотвратить повторение истории в будущем.

- Какова связь между этим, как вы это называете, внутренним отвержением истории и современным антисемитизмом?

Демонстрация в Галле против антисемитизма и расизма, 13 октября

- Прежде всего, мы должны подумать, по какой причине многие немцы не хотят об этом знать. Как вам кажется, почему мы, евреи, слишком много говорим о Холокосте? Причина проста: все хотят жить комфортно, а это неудобная тема. Почему немцы должны нести за это ответственность, в то время как швейцарцы, французы или американцы этого не делают - хотя, по правде говоря, тоже должны были бы делать? Немцы хотят быть такими же, как и все остальные, но это невозможно. Это на их совести. А совесть у человека есть только в том случае, когда он знает (о произошедшем. - Ред.). Таким образом, причина такого отношения - комфорт, а это может привести к катастрофе.

Еще живы те, кто пережил Холокост, немцам же снова не чужды антисемитские взгляды, которые они осмеливаются воплощать в жизнь, применяя насилие. Это просто немыслимо.

- Согласно результатам опроса, 28 процентов респондентов считают, что евреи обладают слишком большой властью в мировой экономике, а 26 процентов - в политике. Как вы считаете, откуда у немцев такие взгляды?

- Это клише, предрассудки, зависть, но в то же время и факты. Евреи успешны. Но в чем, собственно, проблема? Почему немцы не завидуют тому, что процент нобелевских лауреатов среди евреев выше, чем среди представителей других национальностей? Почему это никого не волнует? Почему речь всегда идет только о деньгах? Евреи уделяют очень много внимания своему интеллектуальному развитию, поэтому многие зачастую добиваются больших успехов. Но это происходит, благодаря их упорному труду, так почему они из-за этого кому-то не нравятся?

- После атаки на синагогу в Галле немецкие политики, как это бывало и прежде, снова заговорили о борьбе с антисемитизмом. Но можно ли вообще побороть это явление?

- Да, это возможно, но борьба должна вестись в трех различных сферах. Во-первых, это просвещение- в том числе религиозное. Нужно бороться с образом евреев как врагов и убийц Иисуса. В школах необходимо уделять больше внимания теме ответственности немцев за уничтожение евреев нацистами в годы Второй мировой войны и стремиться к диалогу с евреями. Во-вторых, это немецкая законодательная система, которая иногда работает неэффективно, особенно в отношении правых экстремистов. В третьих, это пресса. Тенденциозное и необъективное освещение событий подпитывает антиизраильские настроения: это также придает антисемитизму новый импульс.

В то же время, я считаю, что антисемитизм невозможно полностью искоренить. Тем не менее мы должны развивать в людях положительное отношение к евреям и гражданское мужество - желательно, с самых ранних лет. Нужно учить замечать антисемитские высказывания, которые уже стали обыденным явлением, и не отводить взгляд, когда на кого-то нападают. Нужно учить вмешиваться - устно либо сообщая о происходящем правоохранительным органам. Молчаливое большинство должно отказаться от своей пассивности и безразличия и проявить гражданское мужество. Но этому всему сначала нужно научиться.

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