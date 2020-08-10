 Работа в Германии: семь главных вопросов о специалистах не из ЕС | Учеба и работа в Германии | DW | 12.08.2020

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Учеба и карьера

Работа в Германии: семь главных вопросов о специалистах не из ЕС

Какой должна быть зарплата? Как будут бороться с дешевой рабочей силой? Будут ли проекты с Россией и Украиной? Федеральное агентство по труду ответило на вопросы о трудоустройстве иностранцев.

Германии нужны специалисты с квалификацией

Немецкий закон, действующий с 1 марта, облегчает трудоустройство для специалистов из стран, не входящих в ЕС. Приехать в Германию по рабочей визе могут все, у кого есть высшее или среднее специальное образование. DW попросила Федеральное агенство по труду прояснить несколько важных моментов. Конечно, пандемия коронавирусной инфекции повлияла и на немецкий рынок труда, о новых тенденциях мы уже не раз писали, но немецкие компании продолжают искать новых сотрудников и в сложные для экономики времена.

DW: Для получения визы и трудоустройства в Германии должно быть конкретное предложение о работе или уже контракт с немецким работодателем. Есть ли в новом законе требования по размеру зарплаты,  количеству рабочих часов в неделю и сроку действия трудового договора?

- Новым законом не регулируется, сколько часов в неделю должен быть занят иностранный сотрудник. Нет и никаких предписаний по поводу длительности трудового договора и размера зарплаты. Единственное исключение: если специалист старше 45 лет, то заработок в Германии должен быть как минимум 3795 евро в месяц (по ситуации на 2020 год), или сотрудник должен доказать, что имеет достаточно средств для пенсионного обеспечения за свой собственный счет (частично). Для выдачи национальной визы ФРГ заработная плата должна быть такой, чтобы ее хватало для удовлетворения жизненных потребностей.

- Как будут проверять, не хуже ли условия для иностранцев, чем для немецких специалистов на той же должности в той же немецкой компании?

- Проверку осуществляет Федеральное агентство по труду ФРГ. Работодатель должен заполнить формуляр с информацией о будущих должностных обязанностях и трудовых отношениях. В формуляре также есть раздел "условия занятости", где фирма должна указать данные о зарплате, отпуске, рабочем графике и том, как регулируются сверхурочные. Эти данные проверяют до того, как выдают визу, и когда визу продлевают.

Федеральное агентство по труду ФРГ

Федеральное агентство по труду ФРГ должно дать согласие на трудоустройство иностранца

В каждом отдельном случае теперь необходимо предварительное согласие Федерального агентства по труду. Если условия трудоустройства иностранца не соответствуют стандартам, решение будет отрицательным. Отказано будет, и если  специалист хочет устроиться на работу, где характер деятельности не соответствует полученным знаниям, например, если радиотехник собирается работать поваром.

- Раньше был список так называемых регламентированных профессий, квалификация по которым должна соответствовать особо строгим критериям и по которым требовалось разрешение на работу. К ним относятся, например, врачи, учителя. Какую роль будет играть этот список дальше?

- Список регламентированных профессий и дальше будет иметь большое значение при признании квалификации. Чтобы работать в Германии по такой профессии, в частности, в сфере ухода за больными, врачом, воспитателем, учителем или адвокатом, мало пройти проверку на равноценность полученного образования. Нужно доказать наличие знаний немецкого языка на определенном уровне, предоставить справку о состоянии здоровья или справку об отсутствии судимости.

- Сколько длится процедура признания диплома? Указаны ли в законе конкретные сроки?

- Длительность процедуры зависит от индивидуальной квалификации заявителя и от особенностей этого процесса в разных федеральных землях. В новом законе конкретные сроки не прописаны. У работодателей появилась возможность оформить разрешение на работу по ускоренной процедуре.

- Новый закон расширяет возможности для трудоустройства в Германии? Но у каких специалистов сейчас наилучшие шансы?

- Особенно остро ощущается нехватка кадров в сфере ухода за больными и престарелыми людьми. Также нужны специалисты в технической, ремесленной и IT-сферах. Речь идет не только об инженерах или других специалистах с высшим образованием, но и о квалифицированных рабочих. Нужны специалисты по электронике, механики-монтажники, энергетики, строители, водители грузовиков и локомотивов. Дефицит кадров наблюдается и в гостиничном и ресторанном бизнесе. Летом 2019 года Федеральное агентство по труду опубликовало список дефицитных кадров, посмотреть который можно по этой ссылке. 

- Сейчас в Германии есть несколько пилотных проектов по активному привлечению кадров в сфере ухода за больными из Азии и Южной Америки. Планируются ли похожие проекты в сотрудничестве с Россией, Беларусью или Украиной?

- Для пилотных проектов Федеральное агентство по труду анализирует ситуацию на рынке труда в той или иной стране. В России и Беларуси сложная демографическая ситуация и проблемы на рынке труда. Поэтому целевое привлечения кадров из этих стран пока не планируется. Что касается Украины, то такая возможность рассматривается и уже устанавливаются контакты для потенциального сотрудничества. Но конкретных договоренностей еще нет.

- Как выглядит процесс получения разрешения на работу в Германии? Какие его основные этапы?

- Иностранный специалист подает заявку на получение визы в немецкое посольство в своей стране. К этому моменту у него уже должно быть на руках подтверждение того, что его квалификация прошла проверку в Германии. Если уже есть договор с работодателем, то можно подать заявку на визу для трудовой деятельности. Если у заявителя еще нет конкретной вакансии, то можно получить визу для поиска работы максимум на полгода. По ускоренной процедуре немецкий работодатель с согласия заявителя обращается в ведомство по делам иностранцев. Для этого он должен предъявить рабочий договор и свидетельство о том, что полученное образование соответствует немецкой квалификации. Подробности о процессе трудоустройства, необходимых документах и действиях можно узнать, обратившись по телефону, чату или мейлу в сервисную службу в Бонне. 

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    Автор: Марина Борисова


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