Пять стран ЕС примут спасенных в Средиземном море мигрантов

Пять стран ЕС могут принять 47 мигрантов, которых 19 января подобрало в Средиземном море у побережья Ливии судно немецкой благотворительной организации Sea Watch. Как сообщили итальянские СМИ в среду, 30 января, власти Германии, Франции, Португалии, Румынии и Мальты подтвердили свою готовность премьер-министру Италии Джузеппе Конте.

Ранее Италия согласилась разрешить судно Sea Watch 3 заход в один из портов только в случае, если другие страны Европы заберут находящихся на нем мигрантов. Уже полторы недели судно дрейфует в Средиземном море неподалеку от Сиракуз на Сицилии.

В то же время организация Sea Watch приветствовала принятое вечером 29 января решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал власти Италии предоставить находящимся на борту мигрантам питание и воду, а также медицинскую помощь. Кроме того, 15 несовершеннолетних должны получить правовые консультации. При этом, по мнению суда, Италия не обязана пускать этих мигрантов в страну.

Между тем итальянские власти доставили на судно для мигрантов питание, спальные мешки, одеяла, теплую одежду, средства личной гигиены.

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