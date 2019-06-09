Пять стран ЕС призвали к мирному разрешению кризиса в Молдавии

Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция призвали к мирному разрешению политического кризиса в Молдавии. Берлин, Париж, Лондон, Варшава и Стокгольм "внимательно наблюдали за развитием ситуации" в республике, говорится в совместном заявлении пяти стран ЕС, обнародованном их внешнеполитическими ведомствами вечером в понедельник, 10 июня.

"Мы рассматриваем и поддерживаем парламент Молдавии как представителя молдавского народа и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, в том числе спорных", - подчеркивается в документе. Страны Евросоюза призывают политические силы Молдавии "к спокойствию и сдержанности". "Все стороны несут ответственность за урегулирование конституционного кризиса мирными средствами", - отмечается в совместном заявлении.

Политический кризис после выборов в парламент Молдавии

Политический кризис в Молдавии связан с результатами февральских выборов в парламент республики. Ни одна из партий не смогла получить достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать большинство в парламенте.

8 июня пророссийски настроенные социалисты и правый проевропейский блок ACUM подписали временное соглашение о деолигархизации государства и возвращении Молдавии в конституционное русло. В ходе экстренного заседания парламентарии избрали премьер-министром республики председателя "Партии действия и солидарности" Майю Санду.

В свою очередь, КС Молдавии издал постановление о роспуске парламента страны. Следующим шагом должно было стать подписание указа о роспуске парламента президентом страны Игорем Додоном и назначение даты новых парламентских выборов. Однако глава государства отказался подписывать такой указ.

Отстранение Игоря Додона от должности президента и роспуск парламента

9 июня Конституционный суд в шестой раз временно отстранил Додона от должности президента из-за отказа выполнять конституционные обязанности по роспуску парламента. Временно исполняющим обязанности главы государства был назначен премьер-министр Молдавии Павел Филип, который практически сразу же распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

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