Пять опасностей для Эрдогана на муниципальных выборах в Турции

Муниципальные выборы в Турции пройдут в воскресенье, 31 марта. У президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР) есть причины для беспокойства. Впервые за почти 17 лет после их прихода к власти. Как и в 2001 году, снова углубляется экономический кризис, только теперь ответственность за проблемы в экономике возлагают на самого Эрдогана. Причем не только представители оппозиции, но и сторонники ПСР.

На протяжении многих лет ПСР побеждала на всех турецких выборах, в большинстве случаев набирая абсолютное большинство голосов. Предстоящие выборы могут стать поворотным пунктом.

Первые выборы во время кризиса

Всего за один год турецкая лира подешевела примерно на 40 процентов по отношению к доллару США. В этот же период времени инфляция выросла вдвое и составляет сейчас около 20% в годовом исчислении. И рост турецкой экономики продолжает замедляться - сейчас ожидается уровень лишь в 2,6%. Для сравнения: еще совсем недавно, в 2017 году, экономика выросла на 7,4%. Уровень безработицы в Турции составляет на данный момент 11%. Около 3,5 миллионов человек не имеют трудовой занятости - наихудший показатель за все прошедшее десятилетие.

Кандидат в мэры Анкары от оппозиции Мансур Яваш

Но вместо эффективных антикризисных мер правительство Эрдогана обвиняет во всех бедах "западные силы", утверждая, что Турция подвергается "экономическому насилию". Президент не устает повторять, мол, кризис завершится немедленно по окончании выборов. У экономистов иное мнение: нынешние проблемы Турции - лишь вершина айсберга, и отрицательный тренд продолжит набирать силу.

Выборы как "вопрос выживания"

Еще никогда муниципальные выборы не привлекали к себе столь высокого внимания жителей Турции, сравнимого разве что с выборами в парламент страны. "Если ПСР уйдет, страна развалится!" - пугает избирателей президент Эрдоган, пытающийся придать предстоящему голосованию судьбоносный характер. Он уже не раз громогласно проклинал оппозиционные партии, обвиняя их в "терроризме".

Ранее множество членов прокурдской Партии демократии народов (ПДН) получили судебные приговоры за "поддержку терроризма" - их обвиняют в связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Теперь для Эрдогана это повод поставить под подозрение вообще всех сторонников оппозиции. Но в Турции все чаще раздаются голоса протеста - огульные обвинения людям не по нраву. В результате президент немного смягчил риторику, не отказываясь, по сути, от своих слов.

ПСР может потерять власть в больших городах

Согласно последним соцопросам, в таких крупных городах, как Стамбул и Анкара, правящая партия ПСР может потерять власть. Политологи придают этому особое символическое значение, ведь именно в Стамбуле началось когда-то политическое восхождение Эрдогана. И президент, и руководство ПСР прекрасно осознают важность выборов в этом городе, выдвигая на пост мэра кандидата-тяжеловеса - экс-премьер-министра Бинали Йылдырыма.

Кандидаты на пост мэра Стамбула Бинали Йылдырым и Экрем Имамоглу

Около девяти миллионов стамбульцев имеют право голоса. Опросы показывают, что шансы на победу имеют оба главных кандидата - и Йылдырым от ПСР, и Экрем Имамоглу от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Победи последний - это будет особо обидный провал для привыкшей к успехам партии власти.

В Анкаре ситуация более ясная. Если поначалу противоборствующие кандидаты от ПСР и НРП шли голова в голову, то последние опросы показывают преимущество оппозиционного кандидата Мансура Яваша. Он опережает в рейтинге действующего мэра столицы Мехмета Ожасеки, и отрыв стабильно сохраняется. Успех оппозиционеров в этих двух городах, с экономической точки зрения важнейших в Турции, может стать сигналом для всей страны.

Победивших оппозиционеров - в тюрьму

За три недели до выборов власти пригрозили завести уголовное дело на Мансура Яваша.

По мнению наблюдателей, это показывает, насколько велики опасения Эрдогана упустить бразды правления в столице Турции. Президент публично предостерегает: процесс против Яваша будет продолжен даже в том случае, если он победит на выборах. Пока никаких особенных доказательств со стороны обвинения предъявлено не было.

Такая тактика уже приносила Эрдогану успех на востоке Анатолии, где демократически избранных представителей ПДН обвиняли в "терроризме", заводили уголовные дела, бросали за решетку, а на освободившиеся посты ставили и членов ПСР. Такой метод Эрдоган применил в 97 из 110 населенных пунктов на востоке и юго-востоке страны. С той поры в заключении по-прежнему остаются 40 избранных мэров от прокурдской партии. Прокуратура пока не возбудила дело против Яваша, но вполне вероятно, что в случае победы он сядет не в кресло градоначальника, а в тюремную камеру.

Голосование протеста против новой системы Эрдогана

В последние два года в Турции были проведены важные административные реформы, изменившие форму управления республикой от парламентской к президентской. Пост премьер-министра вообще был упразднен. Впервые после этого избирателям предстоит бросить бюллетени в урны на муниципальных выборах. В прошедшем году главной задачей Эрдогана была победа на президентских выборах любой ценой, что означало исполнение его заветной мечты о единоличном правлении. Он победил, но лишь с небольшим преимуществом, набрав 51% голосов.

Социологи исходят из того, что ПСР и в дальнейшем предстоит нести значительные потери, что, по сути, будет знаком неприятия новой системы Эрдогана среди турецких граждан. Для оппозиции воскресное голосование - это последний шанс склонить избирателей на свою сторону перед следующими парламентскими и президентскими выборами, запланированными на 2023 год.

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