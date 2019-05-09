 Пять лет с ареста Сенцова: что с ним происходит сейчас в колонии | Новости из Германии об Украине | DW | 10.05.2019

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Украина

Пять лет с ареста Сенцова: что с ним происходит сейчас в колонии

Украинский режиссер Олег Сенцов, пять лет находящий в заключении в РФ, и в колонии пытается работать над новыми фильмами. Но ему запрещено смотреть работы коллег, сообщила его адвокат DW.

Олег Сенцов (фото из архива)

Олег Сенцов (фото из архива)

В пятницу, 10 мая, исполнилось пять лет, как украинский режиссер Олег Сенцов находится за решеткой в России. Сенцов, отбывающий сейчас срок в колонии в российском городе Лабытнанги на Ямале, во время последней встречи с адвокатами не жаловался на самочувствие и условия заключения. Об этом DW рассказала адвокат Сенцова Ольга Динзе, которая посещала его в колонии в начале марта.

"Половину дня все узники занимаются строевой подготовкой - это требование режима. Олег марширует немного меньше других - ему позволяют больше времени тратить на прогулки и занятия спортом из-за реабилитации после голодовки", - сообщила Динзе.

Арест Сенцова, суд и голодовка

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В прошлом году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в России, как он считает, по политическим мотивам. Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

Контекст

Украинский режиссер Олег Сенцов с 14 мая держит голодовку в российской колонии. Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных в РФ. Пока безуспешно. А состояние Сенцова ухудшается. (21.08.2018)

В Страсбурге прошла церемония вручения премии Сахарова. Ее лауреат за 2018 год украинец Олег Сенцов находится сейчас в колонии в России, но его слова все равно прозвучали в Европарламенте. (12.12.2018)

В Страсбурге прошла церемония вручения премии Сахарова Олегу Сенцову, находящемуся в колонии в РФ. О его здоровье и надежде на освобождение DW рассказала его сестра Наталья Каплан. (12.12.2018)

"После реабилитации Олег вернулся к творчеству, работает над сценариями. К сожалению, администрация колонии не позволяет ему пользоваться медиа-проигрывателем, поэтому он не может смотреть те работы, которые ему присылают коллеги", - отмечает Ольга Динзе.

Сенцов не просил о помиловании

Мировое кинематографическое сообщество неоднократно призывало освободить Олега Сенцова. Процедура помилования в России предполагает, что режиссер должен лично обратиться к президенту России с такой просьбой. Но Сенцов отказался это делать, настаивая, что является украинским гражданином.

Однако 7 октября 2016 министерство юстиции России отказало в выдаче режиссера Украине, утверждая, что, согласно закону о присоединения Крыма к России, Олег Сенцов стал гражданином РФ. Правозащитные организации называют Сенцова политзаключенным и требуют от России немедленного освобождения режиссера.

В октябре 2018 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Сенцова о нарушении его права на свободу и безопасность, а также о применении к нему пыток. В декабре суд отложил слушание дела до рассмотрения жалобы Украины на действие России в Крыму, но позже вернул делу приоритетный статус. В ноябре 2018 года Олегу Сенцову была присуждена премия "За свободу мысли" имени Сахарова, учрежденная Европарламентом.

Следующее посещение адвокатами украинского режиссера в колонии запланировано, по словам Ольги Динзе, на конец мая.

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    В августе газета Le Mond опубликовала коллективное заявление более ста французских деятелей искусства во главе с министром культуры страны Франсуазом Ниссеном. "Бездействовать - значит дать Сенцову умереть, это будет отказ от наших принципов", - подчеркивалось в письме. В числе подписантов был и режиссер Жан-Люк Годар (на фото), обладатель почетного "Оскара" за вклад в развитие кинематографа.

  • Джонатан Литтелл

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    Автор: Илья Коваль


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