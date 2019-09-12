 Пятница, 13-е: чего боятся немцы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.09.2019

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Культура и стиль жизни

Пятница, 13-е: чего боятся немцы

Жители Германии довольно суеверны. Многие избегают встреч с черными кошками и ни в коем случае не согласятся начать какое-либо важное дело в пятницу, 13-го...

Черная кошка

Существует даже специальный термин, которым обозначают страх перед цифрой 13: трискайдекафобия. В большинстве стран Западной Европы тринадцатое число вызывает особенные страхи, если приходится на пятницу.

Почему именно на пятницу? По этому поводу существуют разные мнения. Одна из гипотез: именно в пятницу Адам и Ева вкусили в раю от запретного плода и узнали первородный грех. За это, мол, человечество до сих пор и расплачивается. И умерли Адам и Ева, кстати говоря, тоже в пятницу.

Проклятие Тамплиеров

Но все равно подвести, так сказать, теологическую "базу" здесь не удается: в Книге Бытия ничего не сказано о том, что днем первородного греха была именно пятница. Тем не менее, легенда о приносящей несчастье пятнице продолжает жить.

Трубочист

Встретить трубочиста - к счастью!

Еще древние римляне считали "чертову дюжину" символом смерти, разрушений и несчастий. Но самой убедительной с исторической точки зрения выглядит версия о происхождении дурной славы злополучного дня, связанная с событиями 13 октября 1307 года. Именно тогда - в пятницу 13-го - при поддержке короля Франции Филиппа IV Красивого Папа Римский Климент V, давно мечтавший заполучить богатства ордена Тамплиеров и уничтожить вольных каменщиков, устроил настоящую бойню. Множество рыцарей ордена были схвачены, обвинены в ереси, сожжены или замучены.

Как избавиться от нежеланного гостя?

Стоит отметить, что в последнее время все больше немцев верят не только в "пятницу, 13-е", но и вообще в приметы. Каждому ребенку в Германии известно, что, если на улице пройти под приставной лестницей, это сулит несчастье. Даже тот, кто говорит, что не верит ни в какие приметы и прочие глупости, предпочитает обойти опасное место стороной. Так, на всякий случай. Вдруг даже глупые суеверия имеют под собой реальную основу?

Четырехлистник клевера приносит счастье

Четырехлистник клевера приносит счастье

Социологический институт в Алленсбахе в свое время провел исследование на тему суеверий. Сотрудниками института были опрошены более 1000 жителей страны. В результате выяснилось, что почти каждый второй немец верит в то, что четырехлистник и падающая звезда приносят счастье.

Почти треть немцев боятся цифры "13". Хотя и это коварное число иногда приносит пользу. Как, например, можно отвадить нежеланного гостя? Достаточно сказать: "Видишь ли, любезный, если ты придешь, то нас будет уже 13", и суеверному гостю ничего больше не останется, как отказаться от визита.

Контекст

Жителей ФРГ все меньше терзают страхи - соответствующий индекс снизился до самого низкого показателя за 25 лет. Самый сильный из остающихся страхов - страх перед иностранцами.

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Несколько лет назад в Германии нашли старинную рукопись, в которой описаны загадочные природные феномены, катастрофы и знамения. DW знакомит вас с этими ужасами.

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Одиннадцать, двенадцать, четырнадцать…

Как выяснилось, немцы очень боятся черных кошек. Также часто в качестве символа приближающегося несчастья в числе страхов фигурируют кукушки, которые не ко времени кукуют, ласточкины гнезда, свитые неразумными птицами под крышей дома, и даже паук, увиденный утром.

И все же "первым по популярности" суеверием, причем не только в Германии, можно считать число "13". Как показывают социологические опросы, каждый пятый европеец боится этой цифры. В Англии (как, впрочем, и в США, и в Канаде) часто вообще отсутствует 13-й этаж, да и дом под номером 13 вы тоже вряд ли найдете.

Устроители автогонок "Формула-1" решили тоже не гневить судьбу и с некоторых пор отказались от болидов с тринадцатым номером. Во многих авиакомпаниях нет ни 13-х рейсов, ни 13-х рядов, а в отелях отсутствуют 13-е номера. Утверждают даже, что британские хирурги отменяют половину операций, назначенных на пятницу, 13-е.

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Как считают немцы

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    В Германии многие считают число 13 невезучим и боятся пятницы 13-го. Хотя, по данным страховщиков, в этот день происходит меньше ДТП, чем в остальные пятницы. Фразой "Часы бьют 13" ("Jetzt schlägt's aber 13!") немцы выражают возмущение или удивление. Но число 13 также называют "пекарской дюжиной" (Bäckerdutzend): вместо положенного вы получаете бонус - например, 13-ю булочку вместо 12-ти.

    Автор: Татьяна Вайнман


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Как в Германии заказать одно пиво, найти нужный этаж и не ошибиться с количеством цветов в букете? У немцев свои отношения с числами.  

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