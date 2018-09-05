 Пылающая Африка в Русском музее | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.09.2018

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Культура и стиль жизни

Пылающая Африка в Русском музее

Ретроспективу африканского цикла известной немецкой художницы Рут Баумгарте представляет музей Людвига в Санкт-Петербурге.

Африканский пейзаж I, 1991 г. Картон, масло

Африка  в последние годы напоминала европейцам о своем существовании, главным образом, многочисленными беженцами, пытающимися перебраться через Средиземное море в надежде на лучшую жизнь в одном из европейских государств. Культурный контекст резонировал на политические дебаты по поводу мигрантов африканскими акцентами на крупных международных выставках - таких, как Венецианская биеннале и кассельская documenta.

В кильватере политических дискуссий и культурных дискурсов на тему Африки  Художественный фонд Рут Баумгарте (Kunststiftung Ruth Baumgarte), ведающий наследием этой известной немецкой художницы, совместно с музеем Людвига в Русском музее подготовили ретроспективу ее произведений, посвященных исключительно африканскому континенту. Рут Баумгарте (1923-2013) была частой гостьей в Африке и за более чем 20 лет создала множество работ, вдохновленных путешествиями по африканским странам. На выставке, приуроченной к 95-летней годовщине художницы, представлены свыше 70 произведений, отражающие ее увлечение Африкой. Экспозиция открыта с 5 сентября по 22 октября в Мраморном дворце Русского музея в Санкт-Петербурге.

Искусство как социальный жест

Экспрессивный стиль живописи Рут Баумгарте формировался постепенно под впечатлением от поездок по Африке, по таким странам, как ЮАР, Намибия, Зимбабве, Танзания. В 1950-е годы она начала открывать для себя Африку, в то время мало интересующую европейцев. В общей сложности Баумгарте более 40 раз посещала африканский континент, регулярно с 1980-х годов, оставаясь там неделями и месяцами. Профессия газетного и книжного иллюстратора позволяла ей долгое время находиться вдали от дома.

Первым ее работам, навеянным африканскими приключениями и впечатлениями, еще присущ "социальный жест". Об этом в каталоге выставки "Рут Баумгарте" пишет искусствовед из Германии Беата Райфеншайд (Beate Reifenscheid), куратор экспозиции и директор музея Людвига в Кобленце - в этом филиале немецкого музея, основанного промышленником, меценатом и коллекционером Петером Людвигом (Peter Ludwig), ранее проходила выставка "Turn of the Fire", посвященная Рут Баумгарте.

Недоразумение

"Недоразумение". 1993. Картон, масло.

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Анализируя развитие творческого стиля известной европейской художницы, Беата Райфеншайд подробно останавливается на одной из первых ее африканских акварелей - работе 1984 года под названием "Помни, какого ты цвета". Рут Баумгарте воссоздает в ней сцену словно бы из художественного фильма о конфликте черных и белых, указывает куратор, что "явно свидетельствует об интересе Рут Баумгарте к общественным взаимоотношениям". Но уже через несколько лет в творчестве влюбившейся в Африку немецкой художницы появляются мотивы и колорит, характерные для ее проникновенных портретов и пейзажных зарисовок в экспрессионистской манере.

Буйство красок на разломе истории

После путешествия в ЮАР в 1991 году у нее окончательно сложился собственный стиль, проявляющийся во всех ее африканских работах и отличающийся насыщенный и яркой палитрой. Баумгарте вслед за Паулем Клее (Paul Klee), на которого в 1914 году сильнейшее воздействие оказал Тунис, могла бы сказать: "Цвет захватил меня". Ее работы этого времени отличаются "пламенеющей красочностью", говорится в каталоге. Цвет становится главным выразительным средством и превращает природные и портретные мотивы в пейзажах на холсте в цветовой спектакль, "кажущийся одновременно ирреальным и реальным".

Строгая концентрированность композиции картины на самом главном и насыщенная красочность напоминают стиль художественной группы "Мост", особенно немецких экспрессионистов Макса Пехштейна (Max Pechstein) и Эриха Хеккеля (Erich Heckel), указывает Беата Райфеншайд, но еще более, по ее мнению, очевидна духовная связь Рут Баумгарте с французом Полем Гогеном, "преподавшим урок эскапизма из буржуазной обыденности". В отличие от "альтернативщика" Гогена, который "превратил свою жизнь на Таити в экзотическую Аркадию", Рут Баумгарте, отмечает куратор, наблюдала за африканскими реалиями со стороны, без глубокого в них проникновения. Тем не менее, "созерцание пейзажа и людей задевало в ней глубокие струны".

Мужчина без скота не мужчина. 1994. Холст, масло.

"Мужчина без скота не мужчина". 1994. Холст, масло.

Самостоятельный художественный стиль Рут Баумгарте сформировался окончательно в 1990-е годы, то есть в те годы, когда в Южной Африке после отмены апартеида начиналась новая жизнь. Наблюдая за страной и людьми в состоянии радикальной метаморфозы после устранения несправедливого режима, немецкая художница отражает в своих картинах свое субъективное ощущение от увиденного. Она видит, как отмечает Беата Райфеншайд, "страну расколотой, буквально на "детонаторе" собственной истории". Не занимая какой-то определенной политической позиции, Рут Баумгарте оставляет смысл изображенных сцен амбивалентным, но выбирает напряженные и драматические композиции. Теперь в ее картинах, по словам куратора, "бушует пламя".

Африканское видение

"Африканское видение". 1998/1999. Холст, масло.

Акварели, созданные после 2000 года, когда Рут Баумгарте из-за преклонного возраста перестала регулярно ездить в Африку, уже не имеют отношения к актуальным реалиям жизни африканского континента. Как пишет в каталоге Беата Райфеншайд, последние работы африканского цикла Рут Баумгарте, возвращающиеся к стилю ее ранних работ, маркируют "умиротворенное окончание активного увлечения Африкой". Своего рода прощание с Африкой становится одновременно картиной прощания с жизнью. 

Биография Рут Баумгарте

Рут Баумгарте родилась в 1923 году в Кобурге в театральной семье. С 1941 по 1944 годы она училась в Высшей школе изобразительных искусств в Берлине. После окончания войны она была графиком-иллюстратором в первой русско-немецкой ежедневной газете. А 1946 году переехала вслед за мужем в западногерманский Билефельд, где работала как свободный художник и график для различных газет, журналов и издательств. Автор многочисленных книжных иллюстраций. С 1947 года выставлялась в Германии и за рубежом. Весной 2012 года в возрасте 88 лет основала Художественный фонд Рут Баумгарте, который ведает ее творческим наследием. Рут Баумгарте умерла в феврале 2013 года.

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Выставка работ Рут Баумгарте в Русском музее в Санкт-Петербурге

Художественный фонд Рут Баумгарте

Музей Людвига в Русском музее

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