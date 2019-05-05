 Пхеньян сообщил о военных учениях под руководством Ким Чен Ына | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.05.2019

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Мир

Пхеньян сообщил о военных учениях под руководством Ким Чен Ына

В своем сообщении о военных учениях госагентство Северной Кореи ЦТАК не употребляет слов "ракета" или "снаряд". По сведениям Сеула, по всей видимости, были выпущены две ракеты малой дальности.

Запуск северокорейской ракеты, 4 мая 2019 г.

Запуск северокорейской ракеты, 4 мая 2019 г.

Согласно сообщению северокорейского государственного информагентства ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын руководил проведением учений "ударных средств большой дальности". "Находясь на командном пункте, высший руководитель Ким Чен Ын дал указание начать учения", - проинформировало агентство в пятницу, 10 мая.

Контекст

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Запуски ракет лично проконтролировал Ким Чен Ын, он назвал их "отстаиванием суверенитета страны". МИД Германии осудил испытания ракет и заявил, что это "провокация". (05.05.2019)

По информации госагентства Северной Кореи, учения прошли успешно, их целью названа проверка "способности оборонных подразделений быстро реагировать".

ЦТАК не указало, об оружии какого типа идет речь - в сообщении избегались такие слова, как "ракета" или "снаряд".

В Сеуле сообщили о запуске Пхеньяном двух ракет

Накануне генеральный штаб вооруженных сил Южной Кореи заявил, что Пхеньян выпустил две ракеты, по всей видимости, малой дальности. По сведениям Сеула, они были запущены с базы Кусон в провинции Пхёнан-Пукто на западе КНДР в восточном направлении. Одна ракета пролетела 270 км, вторая - 420 км.

По данным южнокорейского агентства "Ренхап", оценка Пентагона почти не отличается от данных Сеула. Представитель Минобороны США Дейв Истберн заявил о том, что Северная Корея испытала "несколько баллистических ракет", упавших в океан.

Это были уже вторые ракетные испытания за неделю. В минувшую субботу, 4 мая, также под наблюдением Ким Чен Ына, были протестированы многозарядные ракетные пусковые установки, а также управляемые тактические ракеты.

Пуски баллистических ракет в КНДР - нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. "Они являются провокацией в момент, когда международное сообщество ожидает от Северной Кореи конкретных шагов по отказу от ее ракетных и ядерных программ", - говорится, в частности, в официальном заявлении МИД ФРГ. Берлин потребовал от Пхеньяна "быстрых, конкретных и существенных" шагов по полной денуклеаризации.

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    Автор: Григорий Аросев


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