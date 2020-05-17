Пуэрто-Рико снова попытается стать штатом США

В ноябре 2020 году в Пуэрто-Рико состоится референдум об официальном вхождении в состав США в качестве 51-го штата. Об этом в воскресенье, 17 мая, объявила губернатор острова Ванда Васкес Гарсед. Сейчас Пуэрто-Рико обладает статусом "неинкорпорированной организованной территории", то есть находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью.

Несмотря на то, что в последние десятилетия было проведено пять референдумов о вхождении в состав США, на этом впервые будет задан единственный прямой вопрос, требующий простого выбора между "да" и "нет": "Считаете ли вы, что Пуэрто-Рико должен быть немедленно признан в качестве штата США?"

При этом референдум будет вновь носить рекомендательный характер. Для вхождения Пуэрто-Рико в состав США необходимо решение Конгресса США, который никогда не реагировал на подобные референдумы. Явка на референдуме 2017 года составила всего 23 процента избирателей. Однако около 97 процентов из полумиллиона проголосовавших отдали голоса за вхождение в состав США. За сохранение статус-кво и проведение еще одного референдума высказались по полтора процента голосовавших.

Смотрите также:

Турецкий референдум: как это было Отказ от наследия Ататюрка По официальным предварительным данным, около 51,2 процента турецких избирателей проголосовали на референдуме 16 апреля за расширение полномочий главы государства, 48,8 процента высказались против. Это означает переход Турции от парламентской формы правления, установленной в первой половине XX века при Мустафе Кемале Ататюрке, к президентской.

Турецкий референдум: как это было Оппозиция не признает результат Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) намерены обжаловать исход конституционного плебисцита и требуют пересчета голосов. Многим избирателям выдавали бюллетени без официальной печати, но турецкий Центризбирком признал их действительными. Фальсификации могут составлять до 4 процентов голосов, предполагают в ПДН.

Турецкий референдум: как это было Крупные города высказались против В двух крупнейших городах страны - столице Турции Анкаре и Стамбуле - большинство голосовавших оказались против предложения Реджепа Тайипа Эрдогана. В Анкаре "нет" инициативе президента сказал 51,1 процент жителей, в Стамбуле - 51,4 процента. Третий по численности населения город Измир также отверг идею перехода Турции к президентской республике: там против высказались 68,8 процента избирателей.

Турецкий референдум: как это было Как голосовали турки за рубежом За переход Турции к президентской республике высказались 63% турок, живущих в Германии (из 650 тысяч проголосовавших), 64,9% турецких избирателей во Франции (из 150 тысяч), 71% (из 116 тысяч) - в Нидерландах. В США 83,8% граждан Турции (из 32 тысяч человек), наоборот, отвергли конституционную реформу. Против высказались и турки, живущие в России - 74% (из чуть более трех тысяч человек).

Турецкий референдум: как это было Протесты против исхода плебисцита Масштабных протестных акций не последовало, но в Анкаре несколько противников перехода Турции к президентской республике собрались у офиса оппозиционной партии НРП и у здания Центризбиркома. В ряде районов Стамбула и Измира люди разбивали горшки и блюдца в знак недовольства. На площади Таксим (на фото) в Стамбуле вечером 16 апреля "из соображений безопасности" было перекрыто движение транспорта.

Турецкий референдум: как это было Референдум о смертной казни? Первой инициативой Эрдогана после официально объявленной победы на референдуме стало предложение ввести смертную казнь. Если идея не получит поддержку большинства в парламенте, то этот вопрос тоже могут вынести на референдум, заявил президент Турции перед своими сторонниками в Стамбуле вечером 16 апреля.

Турецкий референдум: как это было 18 изменений В конституцию Турции будут внесены 18 поправок. В соответствии с ними, пост премьер-министра будет упразднен, глава государства сможет назначать и увольнять министров и судей, распускать парламент (на фото), править с помощью указов и объявлять чрезвычайное положение. Критики реформы опасаются установления в стране диктатуры действующего президента.

Турецкий референдум: как это было Эрдоган останется у власти до 2029 года? Если исход референдума останется в силе, несмотря на протесты оппозиции, в Турции будет введен переходный период до 2019 года. Тогда пройдут местные, парламентские и президентские выборы, и начнет действовать новая форма правления. Один человек будет иметь право занимать пост президента два срока подряд. Таким образом, Эрдоган теоретически сможет оставаться на этой должности до 2029 года. Автор: Илья Коваль

