Путин хочет упростить выдачу российских паспортов всем украинцам

Москва может упростить предоставление гражданства РФ украинцам, заявил Владимир Путин. Его указ об упрощении выдачи паспортов РФ жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" раскритиковали США, ЕС и Украина.
Российские власти изучают возможность упрощенной выдачи паспортов РФ всем украинцам. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Пекине в субботу, 27 апреля. "Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - подчеркнул он.
24 апреля на сайте Кремля появился указ Путина, упрощающий процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это сделано в "целях защиты прав и свобод человека и гражданина", утверждается в документе. Сам Путин назвал выдачу российских паспортов вопросом "чисто гуманитарного характера".
В тот же день Украина обратилась в Совет Безопасности (СБ) ООН в связи с действиями российской стороны. Действующий глава государства Петр Порошенко назвал "незаконную выдачу паспортов РФ по так называемому югоосетинскому и приднестровскому сценарию" попыткой "оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса". А в команде Владимира Зеленского, одержавшего победу на выборах президента Украины, заявили, что Москва указом о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса признала свою ответственность в качестве государства-агрессора.
Угроза "ползучей аннексии" Донбасса Россией
Заседание СБ ООН 25 апреля завершилось без принятия решений. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко особо выделил угрозу "ползучей аннексии" востока Украины Россией. В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил, что необходимость упрощенной выдачи паспортов в частях Донецкой и Луганской областей продиктована невыносимыми условиями жизни в этих регионах.
Указ Путина - препятствие для исполнения минских соглашений
С осуждением президентского указа выступил Госдепартамент США, расценив документ как "серьезное препятствие для осуществления минских соглашений и реинтеграции Донбасса". В свою очередь, официальный Берлин заявил, что упрощенное предоставление российского гражданства жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" "противоречит духу и целям достигнутых в Минске договоренностей". А Европейский Союз обвинил российские власти в совершении действий, разжигающих конфликт на востоке Украины.
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