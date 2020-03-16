 Путин утвердил 22 апреля датой голосования по поправкам к конституции | Новости из Германии о России | DW | 17.03.2020

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Россия

Путин утвердил 22 апреля датой голосования по поправкам к конституции

Нововведения в Основной закон предусматривают обнуление президентских сроков для Путина. Голосование по поправкам состоится, если позволит эпидемиологическая ситуация, заявил он на встрече с главой ЦИК.

Экземпляры Конституции РФ в Российской государственной библиотеке

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 17 марта, утвердил 22 апреля в качестве даты голосования по предложенным им поправкам к конституции. В указе, подписанном Путиным, говорится, что на голосование будет вынесен вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".

Однако всенародное мероприятие состоится в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация, подчеркнул российский лидер на встрече с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

Российский парламент 11 марта одобрил пакет нововведений в конституцию, инициированный президентом. Среди прочего, они предусматривают обнуление президентских сроков для Владимира Путина, что позволит ему вновь занять пост президента страны.

Конституционный суд России одобрил поправки

Российские правозащитники в открытом письме назвали принятие поправок антиконституционным переворотом. Конституционный суд России одобрил нововведения в Основной закон.

В Москве и ряде городов России прошли одиночные пикеты против изменений конституции. Мэрия российской столицы дважды отказалась согласовать акции протеста против нововведений. По сведениям "Левада-центра", только четверть россиян готовы проголосовать за внесение нововведений в основной закон, при этом каждый десятый намерен проголосовать против.

Коронавирус в России

Россия входит в число стран, где выявлено легочное заболевание COVID-19, вызываемое вирусом SARS-CoV-2. В мире подтверждено свыше 196 000 случаев заражения, более 7 800 человек скончались, почти 82 000 больных выздоровели. Абсолютное большинство заражений и летальных исходов приходится на Китай, за ним следуют Италия и Иран. В России вирус обнаружен у 114 человек.

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    Автор: Сергей Елкин


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Как КС обнуление Путина одобрил

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